Zvýšení rodičovského příspěvku: Maláčová nepůjde proti ANO

Novelu zákona o státní sociální podpoře by měli odpoledne definitivně schválit poslanci.

Co se děje

Šance, že na vyšší rodičovský příspěvek nakonec přece jenom dosáhnou i rodiny, které ho už vyčerpaly před 1. lednem 2020, trvala jenom den.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) před dnešním rozhodujícím hlasováním v Poslanecké sněmovně řekla, že sociální demokraté nepůjdou proti hnutí ANO, tedy silnějšímu partnerovi vládní koalice.

Novelu zákona o státní sociální podpoře by měli odpoledne definitivně schválit poslanci. S největší pravděpodobností potvrdí kompromisní vládní návrh, který podpořili už na začátku listopadu: Vyšší příspěvek dostanou lidé, kteří ho v roce 2020 začnou nově čerpat, plus ti, kteří ho k 1. lednu 2020 stále ještě budou pobírat z dřívějška.

Senátoři novelu vrátili poslancům a stejně jako opoziční poslanci chtějí, aby vyšší příspěvek dostaly zpětně i rodiny, jejichž dítěti budou k 1. lednu 2020 méně než čtyři roky, přestože už dávku vyčerpaly dřív. Takový plán dřív prosazovala i Maláčová, odmítalo ho ale hnutí ANO v čele s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO).

Maláčová v pondělí nečekaně oznámila, že chce přesvědčit poslance ČSSD, aby dnes společně s opozicí hlasovali pro rozšířenou senátní verzi. Argumentuje i tím, že státní rozpočet prý letos dopadne o 30 miliard lépe. Hnutí ANO to ale vnímalo jako porušení původní koaliční dohody. Pro nejsou ani komunisté, kteří vládu podporují.

Anketa Měli by vyšší příspěvek dostat i rodiče dětí do čtyř let, kteří ho už vyčerpali? Ano, je to logické a spravedlivé. Ano. Není to sice logické, ale přeji jim to. Ne. Sami se rozhodli, že už začnou vydělávat, pravidla byla daná. Ne. Když odejdete z práce a kolegům pak přidají, taky to nedostanete. Nevím.

Pokud by pro nečekaný vánoční dárek rodinám hlasovali všichni poslanci ČSSD a ostatních stran kromě ANO a komunistů, měli by přitom těsnou většinu a návrh tak mohl projít.

Zastánci plošného zvýšení argumentují tím, že na příspěvek mají podle současného znění zákona nárok všichni rodiče pečující o dítě do čtyř let věku. Plánují se proto obrátit k Ústavnímu soudu. Naopak podle kritiků by šlo prakticky o speciální jednorázovou dávku.

Zatímco doteď dává stát na rodičovský příspěvek celkem kolem 24 miliard korun ročně, zvýšení přijde rozpočet ročně na dalších 8,6 miliardy, spočítalo ministerstvo. Štědřejší verze by zvýšila náklady jednorázově o dalších 2,6 miliardy.

Zvýšení po dvanácti letech

Poslanci by dnes každopádně měli definitivně schválit, že rodičovský příspěvek stoupne z dnešních 220 tisíc na 300 tisíc korun, pro rodiče vícerčat z 330 tisíc na 450 tisíc.

Celková výše příspěvku se mění poprvé za posledních dvanáct let. Maláčová připomíná, že dnes si za 220 tisíc rodiny koupí jenom 80 procent toho, co v roce 2008.

Už dřív poslanci schválili také pozměňovací návrh pirátské poslankyně Olgy Richterové: Maximální částka příspěvku, kterou můžou čerpat ti, kdo nedosáhli na peněžitou pomoc v mateřství, stoupne ze současných 7600 na 10 000 korun měsíčně. Lidé, kteří předtím neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tedy typicky podnikatelky nebo studentky, tak budou moci rodičovskou vyčerpat stejně jako dosud nejrychleji za 30 měsíců.

Novela obsahuje i další změny. Zvýší se především limit týkající se jeslí nebo mateřské školy. Nově budou moct být děti do dvou let v jeslích, školce nebo v obdobném školském zařízení 92 hodin měsíčně, aniž by rodiny přišly o rodičovský příspěvek. Dosud byl limit pouze 46 hodin měsíčně.

Taky by chtěli Daňové zvýhodnění rodin s malými dětmi oproti bezdětnému svobodnému zaměstnanci je v Česku třetí největší ze všech 36 zemí OECD. Česko je daňový ráj pro rodiny, ukazuje porovnání. Kazí to odvody Jaká jsou pravidla pro získání porodného? Projděte si, jak stát pomůže čerstvým rodičům s nízkými příjmy. Porodné 2020. Kdo má nárok a jak bude vysoké Od loňska existuje „dávka otcovské poporodní péče“. Kdo přesně má na dávku pro novopečené tatínky nárok, jak o ni žádat a kolik sociálka vyplatí? Poradí přehled pravidel a kalkulačka otcovské. Otcovská: Kolik dělá a kdo ji dostane?

Poslanci naopak ani tentokrát nevyužili možnost nastavit systém, který by rodičovský příspěvek zvyšoval automaticky třeba podle vývoje průměrné mzdy. Pravidelnou každoroční valorizaci navrhovali Piráti, vládní koalice ale takovou změnu odmítla. Podle Maláčové je návrh Pirátů příliš komplikovaný a administrativně náročný. Ministerstvo práce navíc chystá další změny rodičovské od poloviny roku 2022, do kdy musí unijní státy zavést nově dohodnutá evropská pravidla.

Další změny do tří let

„Do tří let náš čekají změny v souvislosti s evropskou legislativou a já nechci rodinám s malými dětmi ještě víc komplikovat už tak dost zašmodrchaný příběh zvaný rodičák,“ vysvětlila Maláčová, proč byla sama proti pozměňovacím návrhům.

Do poloviny roku 2022 totiž Česko musí – stejně jako další členové Evropské unie – zohlednit směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Ta má mimo jiné přinést do systému víc pružnosti.

Rodičovská dovolená u dětí do osmi let by podle EU měla trvat nejméně čtyři měsíce – s touhle podmínkou nebudeme mít problém, už teď totiž může v Česku dosahovat až čtyři roky.

Podle směrnice by ale nově každý z rodičů měl čerpat aspoň dvě měsíce bez možnosti přenést takové volno na druhého partnera. Ve zbytku rodičovské by se mohli libovolně střídat.

Státy mají zavést také „otcovské poporodní volno“ v délce aspoň deseti dnů. Česko už takovou možnost zavedlo od roku 2018, v praxi tedy půjde jenom o prodloužení ze současných sedmi dnů.

Zmíněné změny na úrovni EU se vládní i opoziční politici pokusí využít k výraznějším úpravám dosavadního systému. Ministryně Maláčová by ráda, kdyby se výše rodičovského příspěvku nově odvíjela od předchozího příjmu – podobně jako peněžitá pomoc v mateřství. Už by tedy nešlo o dávku, jejíž celková výše je doteď v zásadě pro všechny stejná.