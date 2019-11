Co udělat pro vyšší rodičovský příspěvek? Tady je návod

Co se mění a od kdy?

Celková výše rodičovského příspěvku, kterou rodiny můžou vyčerpat do čtyř let věku dítěte, stoupne od 1. ledna 2020 ze současných 220 na 300 tisíc korun. Pro rodiče vícerčat se zvýší z 330 na 450 tisíc korun.

Zvýšení rodičovského příspěvku už schválili poslanci. Ještě ho sice musí potvrdit senátoři, ale půjde jenom o formalitu – zvýšení totiž podporují všechny strany. Výše příspěvku se mění poprvé za posledních 12 let.

Se změnou počítá i schválený státní rozpočet. Zatímco doteď stát dává na rodičovský příspěvek kolem 24 miliard korun ročně, nově to bude o přibližně 8,6 miliardy víc.

Příspěvek pobírá kolem 280 tisíc rodin, vládním návrhem si podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové přilepší zhruba čtyři pětiny z nich. U nejčastějšího tříletého čerpání budou rodiny čerpat asi 9700 korun místo nynějších zhruba 7000 korun.

Kdo na vyšší příspěvek dosáhne?

Bez výjimky ti, kterým se dítě narodí nejdříve 1. ledna 2020.

Kdo šetří, má tyhle tři Běžný účet, spořicí účet, kreditka. Tohle trio může ušetřit určitě pár stovek ročně. Když je správně vyladěné a když víte, kam ve správný čas přesunout kolik peněz. Dobrá zpráva: dneska to jde do značné míry automatizovat. Na začátku je to samozřejmě dost kombinování. Pomůžeme s porovnáním a výběrem. Běžné účty Spořicí účty Kreditní karty Chci také ušetřit

Na zvýšení příspěvku budou mít nárok i ty rodiny, které ho začaly brát už dřív a budou v jeho čerpání pokračovat i na začátku roku 2020.

Naopak smůlu mají rodiny, jejichž dítě bude 1. ledna 2020 sice pořád mladší čtyř let, ale rodičovský příspěvek už vyčerpaly.

Dostane každý automaticky 80 tisíc navíc?

Každý, kdo začne rodičovský příspěvek nově čerpat po začátku roku 2020, dostane 80 tisíc navíc automaticky – vždycky.

Jiná je situace u rodin, které 1. leden zastihne už během čerpání příspěvku. Ty budou muset o případnou změnu měsíční částky požádat na úřadě, k úpravě té dosavadní nedojde automaticky.

Pro rodiny, které začaly čerpat do konce roku 2019, dál platí základní omezující pravidla. První z nich říká, že příspěvek lze čerpat maximálně do čtyř let věku dítěte. Druhé pak limituje měsíční výši rodičovské v závislosti na předchozím příjmu rodičů. Maximální výše měsíční rodičovské může dosáhnout 70 procent výdělku, z něhož se počítala peněžitá pomoc v mateřství (mateřská). Maximálně tak můžete měsíčně čerpat tolik, kolik jste dostávali na mateřské.

Jak postupovat, když už čerpáte?

Když vezmeme průměrnou mzdu 30 tisíc korun, může rodina dostávat rodičovská příspěvek maximálně 21 tisíc korun měsíčně.

Jestliže dítěti budou na začátku roku 2020 tři a půl roku, zbude rodině šest měsíců na vyčerpání původní rodičovské (220 tisíc) a k tomu i „přídavku“ ve výši 80 tisíc korun.

Víc než dovolí dovolená Rodičovský příspěvek si můžete rozložit až do čtyř let věku dítěte, ale rodičovská dovolená trvá nejvýš do jeho tří let. Co když chcete nebo potřebujete zůstat doma s dítětem déle? Hrozí vám výpověď v práci? O jaké jistoty přijdete? Chcete být s dítětem doma déle? Co dělat, když rodičovská dovolená nestačí

Když si to rodina celé správně dopředu propočte, nebude mít problém vybrat si navýšení v maximální částce. Protože má ještě šest měsíců k dobru (dítěti budou čtyři roky až v půlce roku 2020) a měla dostatečně velký příjem (takže si může příspěvek nastavit až na 21 tisíc korun měsíčně; během půl roku tedy dosáhne až na 126 tisíc korun).

Tento zjednodušený příklad ukazuje, jak by měly rodiny uvažovat: Když chtějí vyčerpat maximum korun, musí si včas nastavit čerpání na zbytek letošního roku tak, aby jim zbylo aspoň něco do roku 2020, a zůstaly tedy mezi příjemci. Lze si to snížit až na minimum 50 korun.

Rodiny by si ale neměly prodloužit čerpání zase na příliš dlouho, aby stihly do čtyř let věku dítěte vybrat celý příspěvek i s přídavkem 80 tisíc.

Zjednodušeně platí: čím dřív budou dítěti po začátku roku 2020 čtyři roky a čím nižší předchozí příjmy rodina měla, tím menší „přídavek“ od státu dostane.

O změnu výše vypláceného příspěvku lze na úřadu práce požádat kdykoli. Po provedené změně to pak jde nejdříve po vyplacení dalších tří měsíců.

Jak počítat, ukazuje ještě názorněji grafika od ministerstva práce a sociálních věcí:

Jak se rodičovský příspěvek obecně počítá?

Výši měsíčního příspěvku (a tedy i rychlost čerpání) si lze sice zvolit a jednou za čtvrt roku změnit, ne ale libovolně. Vždy je stanovené určité maximum: jestliže rodič dosáhl na peněžitou pomoc v mateřství, odpovídá jedna dávka rodičovského příspěvku maximálně měsíční mateřské.

Výjimka platí pro rodiče, kteří pobírali mateřskou nižší než 7600 korun, respektive na ni neměli nárok – v jejich případě se dosud strop měsíčního příspěvku snižuje právě na 7600 korun. I podle nových pravidel od začátku příštího roku budou mít tito lidé snížený strop, ale ten se zvýší na 10 tisíc korun. Poslanci totiž schválili jeden z pozměňovacích návrhů pirátské poslankyně Olgy Richterové, která navýšení stropu navrhla. Rodičovskou tak lidé bez mateřské budou moci vyčerpat stejně jako dosud nejrychleji za 30 měsíců.

Nejrychleji lze rodičovský příspěvek vyčerpat za šest měsíců. „Od 1. ledna 2019 je maximální suma rodičovského příspěvku 40 068 Kč. Pro vícerčata činí 1,5násobek, což je 60 102 Kč,“ říká Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce ČR.

Při určení maximální možné hranice u každého konkrétního rodičovského příspěvku porovnává úřad práce, který z rodičů by měl nárok na vyšší mateřskou. Pokud se tedy mateřská vyplácela na základě nemocenského pojištění matky, ale otec má vyšší příjmy, bude horní strop měsíčního rodičáku odpovídat mateřské, která by náležela jemu.

Čerpat míň? Čerpat víc? Upravte si velikost rodičovského příspěvku, ať vám to dobře vyjde Zvýšení rodičovského příspěvku se dočkají všichni, kdo ho budou brát ještě v lednu. Co když ale máte naplánováno, že ho vyberete dřív? Snadná pomoc: čerpání lze jednou za čtvrt roku zpomalit. Na druhou stranu – co když děcku budou čtyři roky nedlouho po prvním lednu? Pak nemáte moc času na to, abyste svých osmdesát tisíc stačili vyčerpat. Bude tedy potřeba mít v lednu co nejnižší „zůstatek“. Možná tedy budete potřebovat čerpání rodičovského příspěvku trochu urychlit. Ovšem pozor: rychlost čerpání má omezení, měsíčně nemůžete vybrat víc, než byla vaše mateřská. Na Peníze.cz máme užitečnou kalkulačku, která vám spočítá, jak si měsíční výši příspěvku upravit, aby vám – pokud to samozřejmě je možné – vydržel do příštího roku. A aby zůstatek nebyl zbytečně vysoký. Rodičovský příspěvek 2019 Jsem OSVČ: Ano Ne Hrubá měsíční mzda (zaměstnanec) nebo měsíční výše nemocenského pojištění (OSVČ): Kč Chci počítat rodičovský příspěvek na vícerčata: Ano Ne Rodičovský příspěvek už bereme: měsíců Na rodičovském příspěvku už jsme celkem vybrali: Kč Kolik měsíců chci rodičovský příspěvek pobírat: měsíců Jak vysoký rodičovský příspěvek chci měsíčně: Kč Další kalkulačky Peněžitá pomoc v mateřství 2019

Rodičovský příspěvek 2019

Peněžitá pomoc v mateřství 2019 pro OSVČ

Ošetřovné 2019

Otcovská poporodní péče 2019

Všechny kalkulačky

Jak je to pro rodiče vícerčat?

I pro ně se zvyšuje celková částka, kterou na rodičovském příspěvku mohou čerpat, a to z 330 na 450 tisíc korun. Rodiče vícerčat také mohou čerpat rodičovský příspěvek rychleji: konkrétně se pro ně všechny limity zvyšují na 1,5násobek částek, které mají rodiny s jedním dítětem.

Když tedy například rodina neměla nárok na mateřskou, lze dosud v případě jednoho dítěte čerpat maximálně 7600 korun měsíčně, zatímco u vícerčat je to až 11 400 korun. Od příštího roku to u vícerčat bude 15 tisíc korun, protože maximum pro jednotlivce vzroste na 10 tisíc korun.

Co se ještě mění?

Schválená novela zákona o státní sociální podpoře obsahuje i další změny. Počet hodin, na který mohou rodiče dávat své děti do dvou let do školky či jinam na hlídání - a nepřijít přitom o rodičovskou – se od ledna zdvojnásobí na 92 hodin v měsíci. Rodičovský příspěvek se také bude započítávat do příjmů pro nárok na všechny dávky státní sociální podpory, které na výší příjmů závisí.

Bude se rodičovský příspěvek valorizovat stejně jako důchody?

Zatím ne. Poslanci odmítli pozměňovací návrh pirátské poslankyně Olgy Richterové, který s tím počítal.

„Do tří let náš čekají změny v souvislosti s evropskou legislativou a já nechci rodinám s malými dětmi ještě víc komplikovat už tak dost zašmodrchaný příběh zvaný rodičák,“ vysvětlila ministryně Maláčová, proč byla proti pozměňovacím návrhům.

Do poloviny roku 2022 totiž Česko musí – stejně jako další členové Evropské unie – zohlednit směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. Ta má mimo jiné přinést do systému víc pružnosti.

Rodičovská dovolená u dětí do osmi let by podle EU měla trvat nejméně čtyři měsíce – s touhle podmínkou nebudeme mít problém, už teď totiž může v Česku dosahovat až čtyři roky.

Podle směrnice by ale nově každý z rodičů měl čerpat aspoň dvě měsíce bez možnosti přenést takové volno na druhého partnera. Ve zbytku rodičovské by se mohli libovolně střídat.

Státy mají zavést také „otcovské poporodní volno“ v délce aspoň deseti dnů. Česko už takovou možnost zavedlo od roku 2018, v praxi tedy půjde jenom o prodloužení ze současných sedmi dnů.

Zmíněné změny na úrovni EU se vládní i opoziční politici pokusí využít k výraznějším úpravám dosavadního systému. Ministryně Maláčová by ráda, kdyby se výše rodičovského příspěvku nově odvíjela od předchozího příjmu – podobně jako peněžitá pomoc v mateřství. Už by tedy nešlo o dávku, jejíž celková výše je doteď v zásadě pro všechny stejná.