Další změny rodičovského příspěvku? Ať roste stejně jako důchody, volají Piráti

Zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc nemusí být jedinou výraznou změnou. Poslanci budou řešit třeba i to, jestli by se dávka neměla pravidelně valorizovat.

Rodičovský příspěvek nejspíš od začátku příštího roku stoupne z dnešních 220 na 300 tisíc. Návrh ministryně Jany Maláčové (ČSSD) už schválila vláda a poslanci ho na začátku července posunuli z prvního do druhého čtení. Zvýšení se má týkat i těch rodin, které sice rodičovský příspěvek začaly brát už dřív, ale k 1. lednu 2020 ho stále ještě budou čerpat.

A možná přijdou i další zásadní změny. Piráti navrhují, aby poslanci současně schválili i automatické zvyšování příspěvku. Od roku 2021 má být podle nich pravidelně valorizován stejně jako důchody – tedy o inflaci a polovinu růstu reálných mezd.

„Pokud státní politika skončí pouze u jednorázového zvýšení, za pár let se budeme znovu dohadovat o té samé věci. Handrkovat se o podpoře rodin je přitom navýsost nedůstojné. Na místě je proto zavedení automatické valorizace rodičovského příspěvku, jako je tomu například u důchodů,“ říká Olga Richterová, pirátská poslankyně a autorka pozměňovacího návrhu.

„Roční náklady na valorizaci by se podle odhadů analytiků v prvních letech pohybovaly v řádech stamilionů korun, po pěti letech by to byla zhruba miliarda. Reálná hodnota rodičovského příspěvku by tak zůstala zachována, rodičům by v čase nezůstávalo stále méně a méně,“ dodává Richterová.

ANO mlčí

Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím nechce předjímat, jak se k tomuto pozměňovacímu návrhu postaví. Piráty ale podpoří třeba lidovci.

„Dlouhodobě usilujeme o to, aby rodinná politika mnohem více kompenzovala skutečné ekonomické náklady ušlých příležitostí pracujících rodičů při výchově dětí. Proto považujeme za důležitou automatickou valorizaci nejen rodičovského příspěvku, ale také daňových slev na děti,“ říká Šárka Jelínková, místopředsedkyně KDU-ČSL.

Podle Jelínkové by se v ideálním případě měly rodičovský příspěvek i daňové slevy na děti valorizovat o celý růst průměrné mzdy. „Aby postupně neztrácely na své skutečné hodnotě,“ dodává.

Komunisté, kteří svými hlasy ve sněmovně podporují současnou vládu, valorizaci možná také podpoří, přestože by raději viděli kompletní změnu koncepce rodičovského příspěvku. Podle Hany Aulické Jírovcové, poslankyně a stínové ministryně práce za KSČM, by byl nejlepší návrat před rok 2011, tedy než byla zavedena jednotná výše příspěvku pro všechny. Taková otočka ve vývoji ale na stole není. „Co se samotné valorizace týče, tak z naší strany nevidím zásadní problém,“ říká Aulická Jírovcová.

Na postoj k automatické valorizaci jsme se ptali i u nejsilnější sněmovní strany. Mluvčí hnutí ANO ale na dotazy nereagoval. Těžko tak odhadovat, jak velkou šanci návrh vlastně má.

Dejme to i dalším

Zatímco návrh na valorizaci nelze dopředu odepsat, další pozměňovací návrh od pirátky Richterové je zřejmě bez šance. Snaží se v něm znovu otevřít téma, na němž se už dřív střetli koaliční partneři ANO a ČSSD.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) původně slibovala, že na navýšení rodičovského příspěvku budou mít nárok všechny rodiny s dětmi do čtyř let věku – tedy včetně těch, které ho kompletně dočerpají ještě před 1. lednem 2020. Nakonec ale s hnutím ANO dohodla kompromis: příspěvek na začátku příštího roku stoupne jenom těm, kteří ho z dřívějška stále ještě budou k 1. lednu pobírat. Plus samozřejmě všem, kteří jej začnou čerpat nově.

Richterová teď navrhuje, aby i ostatní rodiny s dětmi do čtyř let věku (přestože rodičovský příspěvek v původní výši dočerpají ještě do začátku roku 2020) dostali z navýšení aspoň něco. Základní princip má být: Čím mladší dítě, tím větší porci z celkového navýšení o 80 tisíc korun by rodina dostala. Podle Richterové je to férovější řešení než kompromis, na němž se nakonec dohodla vláda.

Jenže proti tomu, aby se navýšení týkalo i rodin, které už příspěvek vyčerpaly, se z úsporných důvodů od začátku staví ministerstvo financí vedené Alenou Schillerovou (ANO). A takovou myšlenku už nepodporuje ani ministryně práce. „Podle stávajícího zákona nárok zaniká hned, jak rodič vyčerpá danou částku. Je tedy legitimní, že rodiče, kterým zanikl nárok z důvodu vyčerpání celkové částky, na navýšení nedosáhnou,“ říká Maláčová.

Deset tisíc měsíčně

Poslanci budou řešit ještě jeden pozměňovací návrh od Richterové. Ta chce, aby s růstem celkové částky rodičovského příspěvku stoupla i výše pevně daného měsíčního příspěvku pro lidi, kteří nedosáhnou na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou) – ti podle dosavadních pravidel musí pobírat rodičovský příspěvek ve výši 7600 korun měsíčně.

Podle vládního návrhu se tato částka nemá měnit. Při zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku z 220 na 300 tisíc to povede k tomu, že by rodiny, které nedosáhly na mateřskou, čerpaly příspěvek místo dnešních třiceti měsíců zhruba o deset měsíců déle. Častěji by tak mohly přijít o nevyčerpaný zbytek, když se jim mezitím narodí další potomek.

Richterová navrhuje, aby v budoucnu zůstala zachována doba 30 měsíců. Měsíční výplata pro rodiny, které nedosáhly na mateřskou, by se tak měla počítat jako celková částka příspěvku dělená třiceti. Od roku 2020 by to tedy bylo deset tisíc korun.

I tento návrh může mít ve sněmovně šanci na úspěch. Ministerstvo práce ho zatím nekomentuje, vedle Pirátů ho ale podpoří třeba i zástupci křesťanských demokratů. „Navýšení minimální možné částky rodičovského příspěvku podporujeme,“ říká Jelínková.