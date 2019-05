Vyšší rodičovskou dostanou čtyři rodiny z pěti. Maláčová má nový návrh

Vyšší rodičovský příspěvek by měly od začátku příštího roku dostat i ty rodiny, které ho začaly čerpat do konce letošního roku. Kolik peněz navíc dostanou, bude záviset na tom, kolik času zbývá jejich nejmladšímu dítěti do čtvrtých narozenin, a také na tom, jak vysoké příjmy před jeho narozením rodina měla. Zjednodušeně: čím dřív mu po začátku roku 2020 budou čtyři roky a čím nižší předchozí příjmy rodina měla, tím menší „přídavek“ od státu dostanou.

Vyplývá to z nejnovějšího návrhu, který ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) posílá na příští jednání vlády. Koalice ANO a ČSSD se už dřív shodla, že celková částka rodičovského příspěvku by měla od příštího roku stoupnout z dosavadních 220 na 300 tisíc korun. A později se shodla i na tom, že zvýšení se kromě dětí narozených po 1. lednu 2020 bude týkat i rodin, které začaly čerpat příspěvek před tímto datem a stále ho ještě pobírají.

Těsně před volbami do Evropského parlamentu teď sociální demokraté toto téma znovu zvedli a představili konkrétní návrh. Podle ČSSD už je třeba jednat, aby se všechno stihlo schválit včas a mohlo dojít ke zvýšení příspěvku skutečně od začátku roku 2020.

„Slíbili jsme, že budeme bojovat za co nejvyšší okruh rodin, kterých se zvýšení rodičovské dotkne. A tímto návrhem zajistíme, že se navýšení bude týkat až 80 procent rodin s nejmladším dítětem do čtyř let. Náš návrh vychází i z připomínek ministerstva financí, proto věřím, že se na něm ve vládě shodneme,“ říká Maláčová.

Pokud návrh podpoří i hnutí ANO, neměla by mít vláda problém prosadit ho pak i v Poslanecké sněmovně – zvýšení příspěvku tam podporují prakticky všechny strany. Na začátku roku 2020 by pak měly „smůlu“ jenom ty rodiny, jejichž dítěti sice ještě čtyři roky nejsou, ale příspěvek v celkové výši 220 tisíc korun už přesto vyčerpaly. Takových je podle Maláčové asi pětina.

Ani rodiny, které budou rodičovskou na začátku roku 2020 dál čerpat, se ale nemůžou automaticky těšit na doplatek ve výši celých 80 tisíc, o které se má tato státní podpora zvýšit. Budou pro ně totiž dál platit základní omezující pravidla – stejná pro každý rodičovský příspěvek. První pravidlo říká, že příspěvek lze čerpat maximálně do čtyř let věku dítěte. Druhé pak limituje měsíční výši rodičovské v závislosti na předchozím příjmu rodičů.

Maximální výše měsíční rodičovské může dosáhnout 70 procent výdělku, z něhož se počítala peněžitá pomoc v mateřství (mateřská). Když tedy vezmeme průměrnou mzdu 30 tisíc korun, může taková rodina dostávat na rodičovském příspěvku maximálně 21 tisíc korun měsíčně.

Když taková rodina má dítě, kterému bude na začátku roku 2020 tři a půl roku, zbyde jí šest měsíců na vyčerpání původní rodičovské (220 tisíc) a k tomu i „přídavku“ ve výši 80 tisíc korun. Když si to celé správně dopředu propočte, nebude mít problém vybrat si navýšení v maximální částce. Protože má šest ještě měsíců k dobru (dítěti budou čtyři až v půlce roku 2020) a měla dostatečně velký příjem (takže si může rodičovskou nastavit až na 21 tisíc korun měsíčně).

Tento zjednodušený příklad ukazuje, jak by měly rodiny uvažovat, jestliže věří, že vláda stihne navýšení rodičovského příspěvku od začátku roku 2020 prosadit: Když chtějí vyčerpat maximum korun, musí si včas nastavit čerpání na zbytek letošního roku tak, aby jim zbylo aspoň něco do roku 2020, a zůstaly tedy mezi příjemci. Ale neměly by si čerpání prodloužit zas na příliš dlouho, aby stihly do čtyř let věku dítěte vybrat celý příspěvek i s přídavkem 80 tisíc.

Ilustrační příklady od ministerstva práce Rodič v následujících dvou příkladech může čerpat maximálně 18 000 Kč měsíčně – to je částka, která odpovídá mediánové mzdě ženy. 1. Dítěti jsou čtyři roky v lednu 2020 a rodič aktivně čerpá příspěvek k 1. lednu 2020. Do konce roku 2019 rodič vyčerpá 215 000 Kč, v pobírání rodičovského příspěvku pokračuje i k 1. lednu 2020. Poslední lednová splátka by podle dosavadních pravidel tedy měla být pouhých 5000 Kč (215 000 plus 5000 = 220 000 Kč, tedy původní maximální výše příspěvku). Od ledna 2020 se celková částka k čerpání zvýší o 80 000 Kč. Náš rodič ale může čerpat pouze rychlostí 18 000 Kč za měsíc. Z navýšené částky tak vyčerpá pouze 13 000 Kč. Celkově v lednu dostane 18 000 Kč. Z toho 5000 Kč bude zbývající částka z původní výše rodičovského příspěvku a 13 000 Kč bude „doplatek“ z navýšené částky. 2. Dítěti jsou čtyři roky v červenci 2020 a rodič aktivně čerpá příspěvek k 1. lednu 2020. Rodič v tomto případě vyčerpá celou nově navýšenou částku. Do konce roku 2019 rodič vyčerpá 215 000 Kč, v pobírání rodičovského příspěvku pokračuje i k 1. lednu 2020. Poslední lednová splátka by podle dosavadních pravidel tedy měla být opět pouhých 5000 Kč Od ledna 2020 se celková částka k čerpání zvýší o 80 000 Kč. Náš rodič může čerpat rychlostí 18 000 Kč za měsíc. Z navýšené částky vyčerpá 13 000 Kč v lednu (kdy ještě dočerpá 5000 Kč z původní výše rodičovské) a 18 000 Kč za každý další měsíc, a to po čtyři měsíce až do vyčerpání celkové částky 300 000 Kč.

Připomeňme, že maximální možná výše měsíční rodičovské je 32 640 korun, což odpovídá hrubé mzdě 47 tisíc korun. Přitom platí, že o změnu výše vypláceného příspěvku lze požádat jednou za čtvrt roku.

Ministerstvo práce nejprve slibovalo, že na zvýšení si sáhnou všechny rodiny s dětmi do čtyř let – tedy i ty, které už příspěvek vyčerpají před 1. lednem 2020. Pak ale ČSSD na koaličním jednání „obětovala“ rodiny ve prospěch důchodců – i v příštím roce tak porostou penze v průměru o rekordních 900 korun. Na vyšší rodičovskou by tak nakonec dosáhly jenom rodiny, které příspěvek začnou pobírat až po začátku roku 2020. Nespokojení rodiče se ale hlasitě ozvali a výsledkem je kompromisní návrh, který „protestujícím“ slíbil přímo premiér Andrej Babiš (ANO) a který nyní předkládá ČSSD. Státní rozpočet vyjde 8,2 miliardy korun ročně navíc.

Dodejme, že od roku 2020 má stoupnout i rodičovský příspěvek pro vícerčata – z dosavadních celkově 330 tisíc na 450 tisíc.