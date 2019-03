AKTUALIZOVÁNO 26. 3. Matky proti vládě. Nesplněný slib vyšší rodičovské všem dostal vládu do úzkých

Vláda slibovala od příštího roku tři sta tisíc rodičovského příspěvku všem, kdo v té době budou mít děti do čtyř let věku. Aby ale bylo na zvýšení důchodů a zálohované výživné, bude se přidávat jen rodinám s nově narozenými dětmi. AKTUALIZOVÁNO: Babiš slibuje příspěvek dalším rodinám.

Rodičovský příspěvek bude od příštího roku výrazně vyšší. Možná se kvůli tomu ale bude stávkovat. Do paradoxní situace dostala věc koaliční dohoda z minulého týdne. Ta sice potvrdila záměr zvýšit rodičovskou z 220 na 300 tisíc, jenže jen pro nově narozené děti.

Ještě na konci minulého roku Ministerstvo práce a sociálních věcí plánovalo, že nárůst o 80 tisíc se bude od začátku roku 2020 (a původně se dokonce mluvilo o zvyšování už od letošního léta) týkat všech rodin, které mají děti do čtyř let věku, dokonce bez ohledu na to, jestli už pobírání rodičovského příspěvku neukončily:

Teď ale vláda čeká pomalejší růst ekonomiky a mluví o hlídání výdajů.

Došlo tak ke kompromisu, který naštval desítky tisíc lidí, kteří na internetu i na papíře podepisují petice za splnění původního slibu.

Je možné, že budou vyslyšeni. ČSSD si mezitím vzpomněla, kde vzít na původní slib peníze, premiér Babiš se setkal s organizátory facebookové petice (skupina Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek získala během pár dnů 65 tisíc příznivců) a slíbil, že se vláda k rodičáku vrátí hned v pondělí, tedy dnes. A vyšší rodičovskou i pro dřív narozené děti chtějí i některé další parlamentní strany.

Aktualizace 26. 3. 2019. Babiš slibuje rodičovský příspěvek více rodinám Na Peníze.cz máme užitečnou kalkulačku, která vám spočítá, jak si měsíční výši příspěvku upravit, aby vám – pokud to samozřejmě je možné – vydržel do příštího roku. Rodičovský příspěvek 2019 Jsem OSVČ: Ano Ne Hrubá měsíční mzda (zaměstnanec) nebo měsíční výše nemocenského pojištění (OSVČ): Kč Chci počítat rodičovský příspěvek na vícerčata: Ano Ne Rodičovský příspěvek už bereme: měsíců Na rodičovském příspěvku už jsme celkem vybrali: Kč Kolik měsíců chci rodičovský příspěvek pobírat: měsíců Jak vysoký rodičovský příspěvek chci měsíčně: Kč Další kalkulačky Peněžitá pomoc v mateřství 2019

Všechny kalkulačky V pondělí 25. března se premiér Andrej Babiš sešel s organizátory internetové petice kritizující vládní dohodu, podle které bude vyšší rodičovský příspěvek náležet jen rodinám, kterým přibude nový přírůstek do rodiny po letošním Silvestru. Přislíbil jinou variantu: vyšší rodičovský příspěvek pro všechny, kdo ho budou po Silvestru brát, ať nový nebo dobíhající.

Když sliby narazí na realitu

Vláda spolu se slibovaným zvyšováním rodičovského příspěvku probírala také slibované zálohované výživné pro rodiny s neplatičem alimentů a slibované zvýšení důchodů. Zálohované výživné má být v nějaké podobě zavedeno od roku 2021 (slibuje se od roku 2017). A pokud jde o důchody, ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) trvala na tom, aby druhý rok po sobě rostly v průměru o 900 korun, ministryně financí Alena Schillerová chtěla nižší růst důchodů o 750 korun.

Důchody nakonec podle koaliční dohody mají růst od začátku roku 2020 znovu o 900 korun. Změnu musí současná koalice prosadit v Parlamentu, protože její součástí je kromě standardní valorizace (o které může vláda rozhodovat sama) opět i růst základní výměry důchodů o jeden procentní bod. Do Parlamentu míří také návrh na vyšší rodičovskou. Ta má tedy podle koaliční dohody z minulého týdne růst jen pro rodiče dětí narozených nejdřív na začátku roku 2020.

Zvýšení důchodů státní pokladnu v příštím roce vyjde zhruba na 32,5 miliardy korun, varianta navrhovaná ministryní financí by byla o sedm miliard levnější. Tyto peníze koalice svou dohodou ušetřila na rodičovské. Její růst jen pro nově narozené děti má vyjít na tři miliardy korun ročně, což je o zhruba osm miliard méně, než kdyby platil původní slib, že vyšší rodičovskou dostanou všechny rodiny s dětmi do čtyř let.

Dobře už bylo V roce 2007 Premiér a ministryně sociálních věcí se sice přetahují, kdo chce víc přidat rodinám s malými dětmi a komu bude víc líto těch, na které se nedostane, zapadnout by ale neměl postřeh datových žurnalistů z iRozhlasu. Podle nich totiž ani zvýšený příspěvek nebude o fous mít tu kupní sílu, jako měla dávka v roce 2007. A množství toho, kolik si za něj rodiny budou moct pořídit pochopitelně kvůli inflaci okamžitě začne klesat…

Po oznámení kompromisu to ale vládní strany schytaly. „Nespravedlnost, opět nejdřív naslibuji a zase přidají důchodcům jako každý rok,“ zní jeden z typických hlasů v internetové petici, která žádá růst rodičovské i pro dříve narozené děti.

Na vlnu kritických hlasů ze sociálních sítí už politici reagovali. Ministryně Maláčová prakticky obratem hodila vinu na ANO, které nechtělo zvyšovat na maximální možnou úroveň důchody i rodičovskou. Premiér Babiš i ministryně Schillerová se zase shodli, že výsledný kompromis navrhli zástupci sociálních demokratů, Babiš konkrétně ukázal na Jana Hamáčka.

Ministryně práce Maláčová už nicméně lidem slíbila, že začne hledat peníze na vyšší rodičovskou i pro dříve narozené děti. Kde? ČSSD opět přichází se speciální bankovní daní (ANO ji nechce) nebo s návrhem na solidární daň pro víc lidí. Podle návrhu sociálních demokratů by ji měli nově platit lidé s příjmy nad trojnásobek průměrné mzdy, dnes je sedmiprocentní přirážka uplatňována na příjmy nad čtyřnásobek. Debatovat se bude také o vyšším zdanění alkoholu, hazardu nebo o zavedení digitální daně, kterou by platily z příjmů z reklamy firmy jako Facebook či Google.

Komunisté mají vlastní podmínky

Tlak na změnu podmínek u rodičovské nebude vyvíjet jen „ulice“. Chystají se na to i parlamentní strany. „Kompromis, kterého bylo dosaženo, o navýšení příspěvku pro nově narozené dítě, je dělení rodičů na dvě různé kategorie, a to se nám nelíbí. Myslím si, že rodiče, kteří mají děti ve věku do čtyř let, by měli zvýšený rodičovský příspěvek dostávat již teď," říká místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která už dříve navrhovala růst rodičovského příspěvku o 80 tisíc už od letošního roku.

Stejně to vidí i Starostové a nezávislí. „Podporujeme zavedení rodičovské dovolené i pro ostatní rodiče dětí do čtyř let tak, jak to vláda původně slibovala, aby i oni měli právo na lepší životní podmínky,“ říká Tomáš Pergl, mluvčí STAN.

Změnu oproti koaliční dohodě chtějí i komunisté, kteří vládu svými hlasy v Poslanecké sněmovně podporují. Mají ale třetí cestu, která ve finále může být příštím kompromisem. „Pro nás je přijatelná pouze varianta, kdy se navyšuje rodičovský příspěvek o 80 tisíc korun od 1. 1. 2020 všem nově vzniklým nárokům a již probíhajícím rodičovským dovoleným,“ říká poslankyně za KSČM Hana Aulická Jírovcová.

„Původní návrh paní ministryně Maláčové na zvýšení rodičovského příspěvku i pro děti mladší čtyř let i po ukončení rodičovské dovolené jsme nepodporovali. Rodičovský příspěvek je náhrada za ušlou mzdu v době, kdy se jeden z rodičů doma stará o dítě. Proto nevidíme důvod, proč by se po ukončení zvolené doby rodičovské dovolené mělo zpětně doplácet navýšení. Tyto rodiny již řeší svůj příjem většinou příjmem ze zaměstnání, a tak by se v těchto případech mohlo zpětné navýšení stát jakousi jednorázovou sociální dávkou,“ vysvětluje stanovisko komunistů Aulická Jírovcová.

Podpora rodin roste

Pravidla rodičovského příspěvku se měnila naposledy na začátku roku 2018, kdy se uvolňovaly možnosti jeho čerpání. Strop pro měsíční výši dávky se zvýšil z 11 500 na 37 tisíc korun. Celý rodičovský příspěvek je tak možné v případě vysokých příjmů (zhruba nad 90 tisíc korun měsíčně) vyčerpat už za půl roku.

Rychlost čerpání si budoucí maminky a tatínkové můžou propočítat na naší kalkulačce:

A samozřejmě máme kalkulačku změny měsíční výše rodičovského příspěvku a rychlosti jeho čerpání pro ty, kteří už rodičák mají a nějaké peníze z něj vybrali:

Zároveň se od roku 2018 uvolnily podmínky čerpání pro rodiny, které nedosáhly na peněžitou podporu v mateřství (takzvanou mateřskou, která předchází čerpání rodičovského příspěvku). Týká se to především lidí, kteří si neplatili nemocenské pojištění – typicky jde o podnikatele, studenty nebo nezaměstnané. Do začátku roku 2018 platilo, že kdo nedosáhl na mateřskou, musel 220 tisíc korun vyčerpat podle předem daného scénáře – 7600 korun měsíčně do konce devátého měsíce věku dítěte a následně 3800 korun měsíčně do čtyř let věku dítěte. Nyní si tito rodiče volí rodičovský příspěvek až do výše 7600 korun. Můžou si tak zkrátit celkovou dobu čerpání.

Poslední změna pak byla příjemná pro rodiče vícerčat. Ti nyní dostávají 1,5násobek běžné výše rodičovského příspěvku, tedy celkem 330 tisíc korun.

Rodiny se ale dočkaly vyšší podpory od státu i v dalších oblastech. Od loňského února například Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí nově takzvanou otcovskou. Tatínci novorozeňat s ní mají nárok na jeden kalendářní týden placeného volna, které si mohou vybrat během šestinedělí.

V posledních letech také výrazně vzrostla daňová sleva na děti – například sleva na první dítě se v roce 2018 zvýšila z 13 404 na 15 204 korun a na druhé dítě vzrostla z 13 404 korun v roce 2014 na dnešních 19 404 korun – nebo byla nově (od roku 2014) zavedena sleva za umístění dítěte do předškolního zařízení v maximální výši, která odpovídá minimální mzdě.

Fotografii ministryně práce a jejího premiéra pořídil: Dan Materna / Mafra / Profimedia