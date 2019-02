2019. Žádáme o mateřskou a rodičovský příspěvek

Co musíte splnit, aby vám v roce 2019 vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) a rodičovský příspěvek, a jaká jsou pravidla jejich čerpání, už od nás víte:

Dneska pokračujeme: dočtete se, jak, kde a kdy o obě dávky žádat.

Rodiče, kteří nárok na peněžitou pomoc v mateřství nemají, můžou první část článku přeskočit a zamířit rovnou k pasáži věnované rodičovskému příspěvku.

Jak žádat o mateřskou

Peněžitou pomoc v mateřství žena dostává nejdřív od začátku osmého a nejpozději od začátku šestého týdne před očekávaným termínem porodu, který potvrdí lékař. Když si v tomto rozmezí datum sama neurčí a neoznámí ho okresní správě sociálního zabezpečení, považuje se automaticky za začátek čerpání peněžité pomoci v mateřství začátek šestého týdne před porodem. Do té doby je nutné mít splněné potřebné doby účasti na nemocenském pojištění. Když porodíte před původně stanoveným začátkem čerpání peněžité pomoci v mateřství, náleží vám dávka ode dne porodu.

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství by tedy budoucí maminka měla vyřídit už v těhotenství. Formulář vydá a podepíše gynekolog, který v něm potvrdí očekávaný termín porodu (případně je tiskopis k dostání i na okresních správách sociálního zabezpečení). Vy do formuláře připíšete, kdy chcete začít čerpat peněžitou pomoc v mateřství; pohybovat se můžete v rozmezí uvedeném výš.

Porod na dohled Co vyřídit Během příprav na narození potomka byste neměli opomenout několik úředních povinností. Pro nastávající rodiče shrnujeme administrativu, kterou bude třeba obstarat. Formality před porodem

Vyplněný formulář odevzdáváte zaměstnavateli (případně poslednímu zaměstnavateli). Ten vám na základě této žádosti poskytne mateřskou dovolenou a žádost i s dalšími náležitostmi předá okresní správě sociálního zabezpečení, která vám po jejím zpracování začne dávku vyplácet.

Mateřská dovolená od zaměstnavatele nesmí trvat míň než 14 týdnů a nesmí skončit dřív, než doběhne šestinedělí. Maximálně pak trvá 28 týdnů (nebo 37 týdnů, když máte dvojčata či vícerčata). V době mateřské dovolené nedostáváte od zaměstnavatele plat ani mzdu, ale právě peněžitou pomoc v mateřství od státu (pokud splňujete podmínky nároku). Už v žádosti stanovíte, jestli chcete peníze dostávat složenkou nebo na účet.

Osoby samostatně výdělečně činné odevzdávají žádost potvrzenou lékařem okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno – podle místa svého trvalého pobytu – samy. Nemusíte tam ale osobně, stačí žádost poslat.

Když o mateřskou nežádá matka

Když o peněžitou pomoc v mateřství nežádá žena, která dítě porodila, ale otec nebo jiný člověk, který převzal dítě do péče, postup se liší.

Otec nejprve musí s matkou uzavřít písemnou dohodu o tom, že bude o dítě pečovat. Podpis matky musí být úředně ověřený (případně ho může ověřit okresní správa sociálního zabezpečení; dohodu je možné podepsat na místě). Otec smí začít čerpat peněžitou pomoc v mateřství nejdřív od sedmého týdne po porodu, tedy až po šestinedělí.

Podpůrčí doba je u otce trochu kratší: 22 týdnů u jednoho dítěte, 31 týdnů u vícerčat. Současně platí, že otec může mateřskou čerpat nejmíň sedm po sobě jdoucích kalendářních dní. Pokud matka brala mateřskou před porodem nebo po šestinedělí, doba, po kterou ji může čerpat otec, se o tyto dny krátí.

Pokud chce dávku čerpat jiný člověk, kterému bylo dítě svěřené do péče, potřebuje rozhodnutí o svěření do péče a rodný list dítěte. Když je důvodem převzetí do péče pracovní neschopnost matky, tak i rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. V případě, že matka zemřela, její úmrtní list.

Otcovská dovolená Od loňska existuje otcovská dovolená a „dávka otcovské poporodní péče“. Kdo přesně má na dávku pro novopečené otce nárok, jak o otcovskou žádat a kolik sociálka vyplatí? Poradí přehled pravidel a kalkulačka otcovské. Otcovská 2019

Jak žádat o rodičovský příspěvek

Peněžitou pomoc v mateřství budete dostávat do konce mateřské dovolené, respektive do konce podpůrčí doby. Pak přichází na řadu rodičovský příspěvek. Aby na sebe dávky plynule navázaly, vyplatí se podat žádost o rodičovský příspěvek včas, nejlíp tak tři nebo čtyři měsíce po porodu. Můžete to ale udělat i později. O dávku lze žádat až tři měsíce zpětně. Kdo nárok na mateřskou neměl, může žádat o rodičovský příspěvek hned, jak se dítě narodí.

Jestli jste měli nárok na peněžitou pomoc v mateřství, začněte tím, že si necháte od okresní správy sociálního zabezpečení tento nárok potvrdit. Formulář je k dispozici na úřadech práce, my ho ke stažení nabízíme tady:

Formulář vyplňte a odneste nebo pošlete poštou či datovou schránkou na sociálku, potvrdí vám ho - a dají nebo pošlou zpět. Stejný formulář se používá v případě, že jste v souvislosti s porodem na neschopence a pobíráte náhradu mzdy nebo nemocenskou – pak ale bude třeba ještě podpis zaměstnavatele.

Pokud peněžitou pomoc v mateřství nečerpáte, ale podmínky nároku na ni splňujete, nebo chcete čerpat rodičovský příspěvek „přes“ otce dítěte, použijete jiný tiskopis:

S potvrzením od sociálky můžete vyrazit žádat o rodičovský příspěvek na kontaktní pracoviště úřadu práce, příslušné podle místa vašeho bydliště. Potřebovat budete ještě občanku a rodný list dítěte. Formulář žádosti můžete vyplnit až na místě. Kdo se chce připravit doma, najde formulář tady:

Jestli máte elektronický podpis nebo datovou schránku, na úřad práce osobně nemusíte, žádost můžete společně s kopií občanského průkazu a rodného listu dítěte poslat elektronicky. Elektronický formulář můžete vyplnit tady (případně ho pak jde stáhnout a vytisknout).

Kdo nárok na mateřskou neměl, postupuje stejně. Obejde se ale bez potvrzení od okresní správy sociálního zabezpečení. O rodičovský příspěvek může požádat hned po narození dítěte.

Prima trik! Vyberte si mezi mateřskou a rodičovskou ještě klasickou dovolenou Docela šikovné je vzít si po skončení mateřské dovolené a před začátkem dovolené rodičovské ještě klasickou dovolenou. Zaměstnavatel na takovou žádost musí kývnout. A vy tím předejdete krácení dovolené, ke kterému by ji jinak po rodičovské došlo. U klasické dovolené totiž platí, že zaměstnanec má nárok na roční dovolenou poměrně krácenou o neodpracovanou dobu, tedy i o dobu rodičovské dovolené. Naopak doba čerpání mateřské dovolené se pro účely výpočtu klasické dovolené posuzuje jako výkon práce. Zaměstnankyni tedy může během mateřské vzniknout nárok na další dny dovolené. Je šikovné vybrat si je (případně společně s nedočerpanou dovolenou z doby před mateřskou) ještě před nástupem na rodičovskou dovolenou. O rodičovský příspěvek nepřijdete – jeho pobírání není vázáno na rodičovskou dovolenou u zaměstnavatele, ani ovlivněno dalšími příjmy. Během klasické dovolené čerpáte náhradu mzdy, podrobněji o ní v článku: Náhrada mzdy za dovolenou: Kolik bude na výplatní pásce Žádost o dovolenou zaměstnavateli doručte raději písemně a s dostatečným předstihem. Zároveň mu můžete předat i žádost o následné čerpání rodičovské dovolené.

V žádosti o rodičovský příspěvek musíte mimo jiné uvést, jestli dítě dáváte do jeslí, školky nebo jiného předškolního zařízení. Dítě mladší dvou let totiž do jeslí nebo školky smí nejvýš na 46 hodin měsíčně, jinak byste o rodičovský příspěvek přišli. Jestli vaše dítě do předškolního zařízení chodí, musíte doložit, na jak dlouho:

Propojeno! Nastávající rodiče se nevyhnou papírování. Ještě v porodnici vám obvykle dají dotazník o jménu dítěte, který se následně odevzdá na matrice. Jaká pravidla musíte dodržet, pokud jde o jméno a příjmení vaší ratolesti? Poradíme. Křestní jméno: Co vám neprojde Příjmení: po mámě, tátovi, po obou, nebo úplně jinak?

Mírnější pravidla mají rodiče vážně nemocného a zdravotně postiženého dítěte. To smí v předškolním zařízení trávit až čtyři hodiny denně, aniž by o dávku přišli. Zdravotní stav dítěte je ale nutné doložit:

O tom, jak si můžete nastavit výši měsíční dávky a dobu čerpání rodičovského příspěvku i jak často je můžete měnit, podrobně píšeme tady:

Když budete chtít měsíční výši dávky upravit, požádejte o to úřad práce na tomto formuláři:

Nebo elektronicky, tady.

Varianty čerpání rodičovského příspěvku snadno propočítá naše kalkulačka: