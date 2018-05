Šikovná rada: mezi mateřskou a rodičovskou si vezměte normální dovolenou

Většina maminek si myslí, že z mateřské dovolené se prostě plynule přechází na dovolenou rodičovskou a jinak to ani být nemůže. Nejenomže je to omyl, je to navíc omyl, který stojí peníze. Pokud čerstvé matka nevyčerpala před nástupem na mateřskou v práci všecku řádnou dovolenou, vyplatí se jí, když si ji vybere právě mezi mateřskou a rodičovskou.

Nejdřív ale stručná rekapitulace pojmů.

Mateřská a rodičovská: co je co

Mateřská dovolená trvá 28 týdnů, případně – pokud se narodí dvě nebo víc dětí – 37 týdnů. Nastupuje se na ni zpravidla šest týdnů před očekávaným datem porodu, může to ale být i dřív – nejčasnější termín je začátek osmého týdne před dnem, ke kterému lékaři porod očekávají. Pokud maminka vyčerpá před porodem míň než šest týdnů mateřské dovolené, jsou dvě možnosti: buď si ji po porodu dočerpá do plné výše, tedy do 28, případně 37 týdnů, nebo ji čeká jen 22, případně 31 týdnů, jako kdyby si před porodem vybrala celých šest neděl. Záleží to na tom, z jakého důvodu její mateřská před porodem trvala méně než šest týdnů: pokud to bylo proto, že dítě přišlo na svět dřív, než čekali lékaři, má maminka nárok na plnou mateřskou, pokud to bylo z jiných příčin, mateřská se zkracuje.

O rodičovskou dovolenou si může matka dítěte v práci říct kdykoli po skončení mateřské. Její délku si určuje sama, horní limit jsou třetí narozeniny dítěte.

Na rodičovskou dovolenou můžou jít i muži. Kdykoli od narození dítěte do jeho třetích narozenin. Neexistuje ale žádná otcovská dovolená. Letos zavedená otcovská není dovolená, ale jen peněžitá dávka vyplácená z nemocenského pojištění. Volno si k ní tatínek bere jako rodičovskou dovolenou nebo třeba jako neplacené volno.

Mateřská a rodičovská a dovolená

Když jste na mateřské nebo rodičovské, zůstáváte pořád zaměstnankyní nebo zaměstnancem. A jakožto zaměstnanci máte v každém roce nárok na řádnou dovolenou neboli slovy zákoníku „dovolenou na zotavenou“. „Pro účely dovolené“ se ale mateřská a rodičovská počítají jinak. Mateřská se bere jako výkon práce. Stejně tak se bere část rodičovské otce. Zákon tu část definuje jako dobu „po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou“. My bychom si to asi dovolili zjednodušit na „ty dny, kdy by byl na mateřské, kdyby nebyl táta, ale máma“. Zato rodičovská maminek a zbytek rodičovské tatínků se pro účely dovolené jako výkon práce neposuzují. Je to absence, kvůli které se může krátit dovolená za kalendářní rok. Když budete chybět delší dobu:

Je proto výhodné si bezprostředně po skončení mateřské (nebo u pánů té části rodičovské, která by byla mateřskou, kdyby byli bývali rodili oni) vybrat dovolenou a nechat si za ni vyplácet náhradu mzdy. Zaměstnavatel v takovém případě nemůže jejich žádosti nevyhovět. Výhoda je v tom, že rodiče tak nepřicházejí o tu část dovolené (a o příslušné náhrady mzdy), kterou by jim jinak zaměstnavatel krátil po stu a více pracovních dnech zameškaných v daném roce čerpáním rodičovské dovolené. Připomeňme, že zaměstnavatel krátí dovolenou za prvních sto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu.

Dovolenou, kterou si ale vyčerpáte před nástupem na rodičovskou dovolenou, vám už kvůli budoucím absencím nikdo zkrátit nemůže.