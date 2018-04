Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

„Návrh zákona má pozitivní dopad na rodinu. Pomáhá zamezit výraznějšímu propadu životního standardu po narození dítěte, čímž podporuje zakládání rodin. Dále přispívá k lepšímu sladění rodinného a pracovního života,“ stojí v důvodové zprávě k novele zákona o nemocenském pojištění Markéty Pekarové Adamové a dalších poslanců TOP 09.

Návrh minulý týden v prvním čtení odsouhlasila Poslanecká sněmovna, nyní ho bude projednávat Výbor pro sociální politiku.

Mateřská. Jak se počítá

Peněžitá pomoc v mateřství (lidově mateřská) je dávka nemocenského pojištění, která slouží jako náhrada mzdy nebo platu během mateřské dovolené. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství ale nevzniká automaticky: před nástupem na mateřskou byste se měli dostatečně dlouho účastnit nemocenského pojištění.

Při výpočtu peněžité pomoci v mateřství jsou rozhodující předchozí výdělky. Konkrétně průměr hrubých příjmů za posledních 12 měsíců, který se následně rozpočítá na dny. Tím ovšem počty nekončí – takto vypočítaný denní vyměřovací základ se dál přepočítává (a snižuje) podle redukčních hranic. Redukční hranice se každoročně mění, pro letošek vypadají následovně.

z částky do 1000 Kč se započítá 100 procent,

z částky nad 1000 Kč do 1499 Kč se započítá 60 procent,

z částky na 1499 Kč do 2889 Kč započítá 30 procent,

k částce nad 2889 Kč se nepřihlíží

Denní dávka mateřské pak dělá sedmdesát procent takto zredukovaného vyměřovacího základu (průměrného příjmu rozpočítaného na den). Při průměrném hrubém měsíčním výdělku třicet tisíc korun vypadá výpočet následovně. Hrubé příjmy 30 000 tisíc korun se nejprve vynásobí dvanácti, potom vydělí 365 – výsledkem je denní vyměřovací základ 987 korun (při výpočtu se zaokrouhluje na celé koruny nahoru). Protože se rodič s denním vyměřovacím základem 987 korun vejde do první redukční hranice, mateřská se v tomto případě vypočítá jako 70 procent z částky 987 korun: denní dávka peněžité pomoci mateřství dělá 691 korun, 20 730 korun za měsíc.

Pokud ale rodič vydělává dejme tomu pětatřicet tisíc korun měsíčně, denní vyměřovací základ 1151 (35 000 × 12 /365) korun se redukuje. Zatímco tisícovka se započítá plně, dalších 151 korun pouze z šedesáti procent. Redukovaný vyměřovací základ pak dělá 1091 korun měsíčně a denní dávka peněžité pomoci v mateřství 764 korun. Za měsíc to dá celkem 22 920 korun.

VÝPOČET PENĚŽITÉ POMOCI V MATEŘSTVÍ 2018 Průměrná hrubá měsíční mzda: Kč Rozšířená verze kalkulačky Peněžitá pomoc v mateřství 2018

Bez redukčních hranic

Podle poslanců TOP 09 redukční hranice znevýhodňují rodiče se středními a vysokými příjmy. Chtějí je proto škrtnout. Pokud jejich návrh projde, denní vyměřovací základ se bude vždycky započítávat celý. V praxi se změna promítne pouze v mateřské rodičů, kteří měsíčně vydělají víc než třicet tisíc korun hrubého. Například při výdělku pětatřicet tisíc korun by se peněžitá pomoc v mateřství počítala z denního vyměřovacího základu 1151 korun. Denní dávka mateřská by tak stoupla na 806 korun, za měsíc na 24 180 korun. Měsíčně by si rodina polepšila o 1260 korun. U rodičů s nadprůměrnými příjmy – kolem pětasedmdesáti až devadesáti korun za měsíc, by se peněžitá pomoc v mateřství dostala téměř na úroveň čisté mzdy.

Podle odhadů České správy sociálního zabezpečení pobírá peněžitou pomoc v mateřství zhruba 76 tisíc lidí. Výdělky sedmdesáti procent z nich se pohybují do první redukční hranice. Příjem v rozmezí první a druhé redukční hranice má jednadvacet procent osob, nad třetí redukční hranici zbývajících devět procent.

Státní kasu má vyšší mateřská přijít na 832 milionů korun ročně, přesná čísla budou pochopitelně záležet na počtu rodičů s vyššími příjmy. Podle poslanců TOP 09 nepředstavují vyšší výdaje problém, jelikož je účet nemocenského pojištění dlouhodobě v přebytku. Podle vlády v demisi ale budou výdaje státního rozpočtu v souvislosti se zrušením redukčních hranic vyšší – odhadují je na miliardu korun ročně. Vláda zároveň upozorňuje, že účet nemocenského pojištění v plusu patrně dlouho nevydrží. Důvodem jsou nové dávky nemocenského pojištění – od února lze čerpat dávky otcovské poporodní péče, v červnu přibude dlouhodobé ošetřovné.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství

Vedle peněžité pomoci v mateřství se změna dotkne další dávky nemocenského pojištění: vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Ten správa sociálního zabezpečení vyplácí ženám v zaměstnaneckém poměru, které jsou z důvodu těhotenství nebo mateřství převedené na jinou, hůř placenou pozici. Podmínkou je, že jejich původní práci mají těhotné ženy a kojící matky do konce devátého měsíce po porodu zakázané.

I při výpočtu vyrovnávacího příspěvku se počítá s redukčními hranicemi sto, šedesát a třicet procent. Pokud novela projde, druhá a třetí redukční hranice se škrtne a průměrné výdělky rozpočtené na den se započítají ze sta procent.