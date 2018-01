OSVČ, mateřská a rodičovská. Rady a kalkulačky pro rok 2018

Do konce minulého roku měla výplata rodičovského příspěvku trochu jiná pravidla. Rodiče bez nároku na mateřskou mohli čerpat částku 7600 korun měsíčně pouze prvních devět měsíců, potom jim až do čtyř let věku dítěte náležela částka 3800 korun měsíčně. I pro rodiče s nárokem na mateřskou ale platil limit – 11 500 korun měsíčně. Novela zákona tyto pravidla škrtla a rodiče si můžou na OSSZ požádat o změnu čerpání podle nových not. Bez ohledu na to, kdy měnili rychlost čerpání naposledy.

S propočtem nejideálnější varianty čerpání pomůže naše kalkulačka. Spočítá za vás, po jakých částkách vybrat rodičovský příspěvek co nejrychleji stejně jak ho optimálně rozložit do určitého období, třeba do narození dalšího potomka.