Rodičovský příspěvek 2018. Pravidla, změny, kalkulačky

Do konce minulého roku měla výplata rodičovského příspěvku trochu jiná pravidla. Rodiče bez nároku na mateřskou mohli čerpat částku 7600 korun měsíčně pouze prvních devět měsíců, potom jim až do čtyř let věku dítěte náležela částka 3800 korun měsíčně. I pro rodiče s nárokem na mateřskou ale platil limit – 11 500 korun měsíčně. Novela zákona tato pravidla škrtla a rodiče si můžou na OSSZ požádat o změnu čerpání podle nových not, nemusí přitom teď prvně brát ohled na to, kdy měnili rychlost čerpání naposledy – i kdyby to bývalo bylo v prosinci, zažádat si můžou už teď.

Sto tisíc navrch pro rodiny s vícerčaty

Kromě novinek v rychlosti čerpání rodičovského příspěvku přinesla novela zákona o státní sociální podpoře také změnu pro rodiče vícerčat. Celková suma příspěvku se pro ně zvyšuje na 330 tisíc korun. Novinku můžou využít i rodiče, kteří už rodičovský příspěvek čerpají a dokonce i ten, kdo už 220 tisíc od státu vybral. V takovém případě si rodiče můžou o rodičovský příspěvek znovu požádat a dočerpávat zbývajících 110 tisíc korun, respektive tolik, kolik stihnou vyčerpat do čtvrtého roku sourozenců.

Rodičům vícerčat se zvedne také strop měsíční dávky – konkrétně na 1,5násobek částek platných pro rodiče s jedním dítětem. Pokud tedy půjde o rodiče, kterým nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, měsíčně budou moct pobírat maximálně 11 400 korun měsíčně.