Rodičovský příspěvek. Od ledna můžete čerpat víc

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Pěstounská péče

Poradna > Sociální poradna > Ostatní

Otázka: Dobrý den mam dotaz jsem těhotná a pořád studuji je mi 20 let . jsem svěřená do pěstounské péče sestře která mě vychovává od 8 let jelikož studuji a budu studovat ještě dál tak. sestra bere dítě na... více

Ostatní

Mateřská dovolená

Rodičovská dovolená