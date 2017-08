Rodičovský příspěvek od roku 2018: Měsíčně dostanete víc

Co se děje

Změny v rodičovském příspěvku přinesla novela zákona o státní sociální podpoře. Ocení je hlavně rodiče dvojčat, kteří dostanou víc, lidé s vyššími příjmy, kteří budou moct rodičovský příspěvek vybrat rychleji, a také rodiče, kteří nemají nárok na mateřskou – i oni dostanou šanci si rychlost rodičovského příspěvku regulovat.

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství, celkově můžete vyčerpat dvě stě dvacet tisíc korun, a to nejdéle do čtyř let věku dítěte. Kdo nárok na mateřskou nemá, začíná brát rodičovský příspěvek hned po narození dítěte. Jednou za čtvrt roku je možné výši měsíčního příspěvku upravit. Na tom se nic nemění.

Jaká pravidla má rodičovský příspěvek teď

Pokud žádnému z rodičů dítěte nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, protože nesplnili požadované doby nemocenského pojištění, délku pobírání rodičovského příspěvku si dnes volit nemůžou, příspěvek dostávají čtyři roky a celkem vyčerpají o trochu míň než ostatní. Prvních devět měsíců mají 7600 korun měsíčně, pak až do čtyř let věku dítěte 3800 měsíčně.

Ostatní si můžou určovat rychlost rodičovského příspěvku sami. Měsíční částka příspěvku ale podle dosavadních pravidel nesmí být vyšší než 11 500 korun a zároveň než sedmdesát procent dřívějšího výdělku.

Co se mění od ledna 2018

Podle nových pravidel bude možné vybrat celou sumu rodičovského příspěvku (220 tisíc korun) už během šesti měsíců; strop měsíční dávky stoupne, zůstane ale provázaný s dřívější výší příjmů.

Kolik se dá vybrat za měsíc

Horní hranicí měsíčního rodičovského příspěvku nově bude peněžitá pomoc v mateřství, na kterou měl rodič nárok (pro letošek dělá maximální hodnota peněžité pomoci v mateřství 34 470 korun). Měsíční výše rodičovského příspěvku nebude smět přesáhnout 70 procent vyměřovacího základu, tedy zjednodušeně hrubého měsíčního výdělku. Například: kdo vydělával 30 tisíc hrubého, bude moct celkových 220 tisíc korun vybrat nejrychleji během deseti měsíců.

I ti, kdo neměli mateřskou, můžou vybírat rychleji

Pravidla se uvolní také pro rodiny, kde ani jednomu z rodičů nevzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství, protože nesplnili potřebné doby účasti na nemocenském pojištění – dnes automaticky spadají do nejpomalejší kategorie. Nově budou moct rychlost čerpání trochu víc ovlivňovat – měsíční maximum dávky bude dělat 7600 korun měsíčně po celou dobu pobírání rodičovského příspěvku.

Víc mimin, víc peněz

Další novinku ocení rodiče, kterým se narodí dvojčata nebo vícerčata. Nově budou mít nárok místo současných 220 tisíc celkem na 330 tisíc korun (tedy 1,5 násobek toho, co ostatní); rodičovský příspěvek se jim zvýší, protože mají s více dětmi větší výdaje. Strop měsíční dávky bude u rodičů s vícerčaty dělat 1,5 násobek částek, které jsme výš uváděli pro rodiče s jedním dítětem. Pro rodiče vícerčat, kterým nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tedy bude rodičovský příspěvek dělat nanejvýš 11 400 korun měsíčně.

Pěstouni z povolání bez příspěvku

Pěstouni na přechodnou dobu (takzvaní profesionální pěstouni) si naopak pohorší. Zatím na svěřené dítě rodičovský příspěvek dostávají, od ledna o tuto výhodu přijdou.

Od českého příspěvku se odečítají zahraniční

A poslední novinka: pokud rodič bral na nejmladší dítě v rodině dávku obdobnou rodičovskému příspěvku i v jiné zemi, odečte se mu z celkové částky 220 tisíc korun rodičovského příspěvku částka vyplacená na toto dítě jiným státem.

Novinky jsou účinné od ledna 2018, už druhého ledna tedy můžete přijít na úřad práce požádat o změnu čerpání příspěvku podle nových podmínek.