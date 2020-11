Snazší cesta k akciím pro drobné investory. Jak funguje RM-Systém

Úspěšná emise akcií společnosti Pilulka Lékárny oživila zájem o tuzemské burzy. Vedle Burzy cenných papírů Praha (BCPP) se to týká té s názvem RM-Systém, česká burza cenných papírů.

RM-Systém (RM-S) patří Fio bance. Jde o trh pro malé a střední investory, kterým nabízí jednoduchý způsob, jak si napřímo koupit akcie některých českých i zahraničních firem.

Loni na RM-S proběhly obchody za 2,19 miliardy korun, zatímco na BCPP to bylo 120 miliard. V obou případech šlo o značný meziroční pokles. Letošní výsledky však budou podstatně lepší.

„Rok 2020 je konečně velkým oživením. Statistiky RM-S i pražské burzy ukazují, že se dostaneme na úroveň let 2011 až 2012. U objemu obchodů tak pozorujeme meziroční nárůst přes 100 procent,“ říká David Lamač, vedoucí prodejního oddělení Fio banky.

Letošní nárůst obchodů táhne především krizové obchodování, kdy investoři hlavně na jaře ve velkém nejprve prodávali v panice z razantních poklesů a následně nakupovali akcie „ve slevě“. Kromě negativní situace kolem koronaviru ale v posledních měsících zdejší akciový trh hlásí i lepší zprávy.

Začalo to už na konci srpna, kdy na trh Start pražské burzy vstoupila česká vývojářská společnost eMan. Zájem investorů byl víc jak dvojnásobný než nabídka akcií. Na začátku října pak na hlavní trh pražské burzy vstoupila Česká zbrojovka, byť prvotní úpis nedopadl zrovna úspěšně. A příběh oživení zdejších akciových trhů dokresluje nedávný úspěch Pilulky.

„Za poslední roky se počet emisí v Praze snižoval s negativním dopadem na obchodní statistiky. I letos odešel významný mediální titul CME, pravděpodobně odejde i textilka PFNonwovens. Sestupný trend objemu obchodů by se ale nyní mohl definitivně otočit. Pilulka, Zbrojovka i další emise by měly pomoci. Úspěch Pilulky může, dle mého názoru, přitáhnout na burzu i další firmy, což by dále jistě přispělo k probuzení domácího trhu,“ říká Lamač.

Nezatracuje ani akcie České zbrojovky, které se vstup na burzu nepovedl. „Podle mě jde o kvalitní společnost s globální působností a věřím, že nebude na trhu dělat ostudu,“ říká.

Pilulka k pilulce

Všechny tři nové tituly se Fio banka rozhodla nabídnout i investorům v RM-S. „Jde o atraktivní firmy se srozumitelnými příběhy, s rozumnými finančními ukazateli a se zajímavými plány do budoucna,“ vysvětluje Lamač, jak Fio banka vybírá tituly pro svou burzu.

Kdo chce na RM-S obchodovat, musí být klientem Fio banky nebo některého z obchodníků, kteří mají na RM-S přístup. Jde o paralelně fungující standardizovaný trh vedle pražské burzy. Jedna z výhod obchodování na RM-S se ukázala právě v době, kdy na trh Start vstoupily nové firmy, o které je zájem.

Zatímco na Startu je možné obchodovat jen s loty, tedy s přesně daným počtem kusů akcií (třeba u Pilulky jde o 80 kusů), na RM-S takové omezení není. Když vám to bude dávat smysl, můžete si koupit klidně i jeden kus.

Obchodování v lotech má svoji logiku. Především se tolik netříští akcionářská struktura a obchodování vykazuje určitý řád. „My jsme se ale rozhodli i pro tyto emise využít stejného obchodního modelu a tuto podmínku neuplatňovat. RM-S tak nabízí větší flexibilitu pro drobné investory, pro které je třeba i lot o hodnotě zhruba 40 tisíc korun, jako v případě Pilulky, příliš velkou pozicí a může být nad jejich možnosti,“ vysvětluje Lamač.

Jiný je také způsob vypořádání obchodu, což hraje důležitou roli třeba v momentě, kdy někdo chce na poslední chvíli koupit akcie třeba kvůli nároku na dividendu či účasti na valné hromadě. Na RM-S jste majitelem akcií hned po nákupu a naopak okamžitě po prodeji získáte prostředky. Na pražské burze naopak platí globální standard, což je vypořádání obchodu za další dva dny. Je to rezerva pro všechny dílčí převody, se kterými se musí vypořádávat především institucionální investoři po uskutečnění obchodu.

„Na RM-S tak investor například může ještě v rozhodném dni na výplatu dividendy akcie koupit. Na pražské burze už to dva dny nejde,“ vysvětluje Lamač. RM-S původně fungoval jako mimoburzovní trh a vlastnost okamžitého vypořádání (tzv. T+0) si ponechal i po přechodu do klasického burzovního režimu, ke kterému došlo v roce 2008, tedy dva roky poté, co ho koupilo Fio. „Zcela jednoznačně to považujeme za konkurenční výhodu,“ říká Lamač.

Vzhledem k tomu, že se RM-S zaměřuje na menší a středně velké investory, nepotřebuje jim dávat čas na uskutečnění, respektive vypořádání komplikovanějších transakcí. A kdo by je chtěl s Fio bankou dělat, může je tak činit klasicky přes pražskou burzu, jejíž členem a akcionářem Fio banka je.

Různé obchoďáky se stejnými akciemi

Typický klient, který obchoduje na RM-S, spravuje portfolio o více titulech za stovky tisíc korun. Ty větší pak Lamač láká na výhodnější poplatek než na pražské burze. Při standardním obchodování s libovolným počtem akcií vyjde obchod na 0,35 %. Na pražské burze by bylo potřeba počítat ještě s dodatečným poplatkem trhu v řádech několika setin procenta.

RM-S navíc ještě nabízí systém nazvaný EasyClick, kde je poplatek 0,29 % z objemu obchodu. Jde o již popsaný lotový systém. Například u nejobchodovanější akcie na RM-S, tedy ČEZu, jde přes EasyClick nakupovat po 50 kusech akcií.

Lamač u RM-S dále vyzdvihuje o něco delší časový prostor na obchodování. „Obchodovat lze od 9 ráno do 17 hodin odpoledne, tedy déle než na pražské burze. Tam končí obchodování obvykle v 16:25,“ říká.

České tituly, které se obchodují na pražské burze i na RM-S, mají naprosto stejná práva a vlastnosti, tedy jsou si naprosto rovnocenné. V reálném čase ale mohou být za odlišnou cenu, protože oba trhy jsou unikátní. „Přirovnal bych to k nakupování v různých obchodních domech. Poptávka a nabídka na trzích se mírně liší, takže se mírně liší i ceny. Ale je to tak, že jedna burza následuje druhou,“ vysvětluje Lamač.

Kdyby byly v cenách stejných titulů na obou burzách velké rozdíly, byl by prostor pro arbitráže, tedy pro výdělek na zobchodování rozdílných cen. Pokud by na RM-Systému byla výrazně nižší cena, šlo by vydělat nákupem a následným rychlým prodejem na pražské burze. „To se občas děje, ale velmi rychle se ceny sladí,“ říká Lamač.

České akcie, s nimiž se na obou burzách obchoduje, jsou zapsané na účtu každého investora v centrálním depozitáři. Když tedy někdo koupí třeba sedm akcií Pilulky na RM-S a jeden lot na Startu, má v depozitáři na svém účtu následně uloženo všech svých 87 akcií Pilulky. Když pak bude chtít akcie prodat, může to udělat různě. Může prodat celý lot na Startu a zbylých sedm kusů na RM-S. Může ale také vše prodat na RM-Systému nebo tam může prodat třeba jen část držených akcií. Na Startu může oproti tomu vždy prodat jen lot.

Na RM-S je také možné koupit akcie několika významných světových firem za české koruny. Aktivně se takto obchoduje například s Microsoftem, Deutsche Bank, Volkswagenem nebo s Nokií. Není to tak, že když tyto akcie koupíte v korunách, tak se vyhnete měnovému riziku. „Pokud by koruna oslabila na 40 korun k euru, tak by akcie na RM-Systému zdražily, protože přepočet by to reflektoval,“ říká Lamač.

Výhodou pro některé investory ale je, že nemusí koruny měnit pro nákup akcií na zahraniční měny. „Je poměrně velká skupina investorů, kteří nechtějí mít tituly v zahraničních měnách a volí nákup zahraničních akcií v českých korunách. Klienty přitahuje i nízký poplatek, který je v minimální výši 40 korun i pro nákup zahraničních cenných papírů,“ dodává Lamač. Je to podstatně méně než minimální poplatek na zahraničních burzách. „Jsou lidé, kteří si chtějí koupit deset akcií Deutsche Bank a pro ně je pak celkově levnější udělat tu investici přes RM-S,“ říká Lamač.

Nový e-Broker

Nejsnadněji lze na RM-S obchodovat v aplikaci e-Broker, kterou má Fio banka pro desktopy i chytré telefony. Rozhraní se ovládá podobně jednoduše jako klasické přímé bankovnictví a brzy by navíc měl dostat novou podobu.

„Chystáme renovaci celé obchodní platformy, aby byla uživatelsky přívětivá třeba i pro mladší ročníky. Věřím, že ke změně kabátu dojde v příštím roce s primárním zaměřením na mobilní verzi (Smartbroker), pracujeme ale též na změnách desktopového rozhraní,“ říká Lamač. Dodává, že Fio se v posledních letech zaměřovalo primárně na bankovní služby. Teď přišla řada na investice.

Přes e-Brokera umožňuje Fio obchodovat i vlastní podílové fondy. Zatím má v nabídce dva akciové fondy – jeden je zaměřený na světové trhy, druhý na domácí akciový trh. Oba fungují od konce roku 2018 a píší zatím rozdílné příběhy, podobně jako příslušné trhy. Zatímco ten první roste i přes jarní propad na trzích o 26 procent od založení, druhý odráží situaci na pražské burze, kde se akcie zatím nevzpamatovaly z jarního propadu. V minulém týdnu byl zhruba 15 procent v minusu.

V obou fondech je nyní kolem 300 milionů korun, z toho zhruba 220 milionů tvoří investice v globálním fondu.

Ještě na podzim by Fio mělo spustit zrcadlově stejný fond k úspěšnému globálnímu, a to v eurech. Bude určen především pro slovenský trh, kde Fio banka také působí. V přípravě je rovněž zcela nový, neakciový fond, který Fio banka plánuje představit v příštím roce.

