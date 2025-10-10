Pojišťovna Youplus zastaví od pondělí 13. října sjednávání nových pojistných smluv ve všech zemích, kde působí. Společně s Německem, Norskem a Slovenskem to znamená konec nových smluv i v Česku.
„K uvedenému rozhodnutí vedla neochota současných akcionářů krýt rostoucí kapitálové požadavky. Zároveň nedošlo ani k dohodě s potenciálními novými investory,“ píše česká pobočka v oznámení obchodním partnerům, které má web Peníze.cz k dispozici.
„Pozastavení uzavírání nových smluv nemá vliv na plnění všech stávajících závazků vůči klientům a obchodním partnerům. Dále budeme spravovat portfolio stávajících pojistných smluv a poskytovat služby našim klientům,“ ujišťuje Filip Bartoš, šéf distribuce a marketingu české pobočky.
Pojišťovna Youplus nabízí v Česku od června roku 2019 životní pojištění nazvané 4U (For You). Prodávala ho výhradně prostřednictvím externích partnerů – pojišťovacích zprostředkovatelů. Patří k nejmenším pojišťovnám v Česku, předepsané pojistné loni dosáhlo 559 milionů korun. Po pěti letech fungování v červnu 2024 zveřejnila, že v Česku spravuje více než 36 tisíc smluv.
„V první polovině roku 2025 jsme ve výroční zprávě naší společnosti Youplus Assurance AG se sídlem za rok 2024 vykázali ukazatel kapitálové přiměřenosti ve výši 116 %. Ačkoliv tato hodnota přesahuje zákonem vyžadované minimum 100 %, je to výrazně pod interně definovanou hranicí tolerance rizika 130 %. Na konci druhého čtvrtletí 2025 činí ukazatel kapitálové přiměřenosti 113 %, což je bohužel stále výrazně pod našimi prahovými hodnotami rizika,“ píše Stephan Ommerborn, předseda správní rady Youplus Assurance se sídlem v lichtenštejnském Triesenu.
„Za účelem stabilizace kapitálové základny společnosti bylo nutné získat pro společnost nový kapitál. Snahy o získání tohoto kapitálu nebyly dosud úspěšné, a to ani ze strany stávajících akcionářů, ani ze strany různých potenciálních nových externích investorů. Vzhledem k tomuto vývoji jsme nyní nuceni zastavit sjednávání nových pojistných smluv,“ vysvětluje Ommerborn.
Pojišťovna stoupne také všechny změny v rozsahu pojistné ochrany – s výjimkou snižování pojistných částek na už uzavřených pojištěních. „Toto opatření je součástí takzvaného balíčku de-risking, tedy snižování rizika. Za těchto změněných okolností bude přepočítána kapitálová a riziková situace a ve svém konečném důsledku toto opatření znamená zajištění stability pro zachování existujícího portfolia a nepřijímání nových rizik,“ dodává předseda správní rady.
Společnost Youplus Holding je součástí švýcarské skupiny SIEP Holding (Swiss InsurEvolution Partners). Pojišťovna Youplus vstoupila do Česka na jaře 2019 jako obchodní značka životní pojišťovny Aspecta. Mateřský holding InsurEvolution (předtím fungoval pod názvem Inlife) tehdy z 85 procent vlastnil finančník Klaus Mutschler a z 15 procent zajišťovna Hannover Re. V roce 2020 Youplus posílila díky nákupu české a slovenské části německé pojišťovny Basler.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
