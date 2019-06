Nová pojišťovna: Vyplatíme skoro vždycky a rychle

Simplea se specializuje na rizikové životní pojištění. Slibuje, že to bude dělat pořádně a pomůže ochránit to nejdůležitější, co lidé mají.

Životní pojištění v jeho nejčistší a nejlepší formě. To slibuje nová pojišťovna Simplea, která spustí ostrý provoz od začátku července. Licenci od České národní banky získala na začátku letošního roku. Má za sebou pilotní provoz, během něhož sjednala 300 smluv.

Simplea patří do finanční skupiny Partners (stejně jako vydavatel webu Peníze.cz). Zaměřuje se jenom na rizikové životní pojištění. Odlišit se chce jasnými a jednoduchými podmínkami. Slibuje, že klienty nenechá nikdy na holičkách.

„Garantujeme vyplacení minimálně 99 procent pojistných událostí, protože víme, že nic nenaštve lidi tolik, jako když si platí celý život pojištění, a když přijde na lámání chleba, pojišťovna se začne vymlouvat a hledat výjimky,“ říká Martin Švec, ředitel pojišťovny Simplea.

V případě pojistné události vyplatí Simplea peníze do dvou dnů. „Když lidé řeší vážnou nemoc nebo úraz, opravdu nepotřebují žádnou další starost navíc. Chceme pomoci, a rychle. Žádné schvalovací lhůty u nás klienti nenajdou,“ vysvětluje Švec. Simplea se tak podle něj vrátí k základům pojišťovnictví a pomůže lidem opravdu překonat těžké chvíle.

Sedm stran stačí

Podle Švece, který do nové pojišťovny přešel z MetLife, uznávají stávající pojišťovny mezi 80 až 90 procenty pojistných událostí. Až v pětině případů tak má klient smůlu, pojišťovna mu nic nezaplatí třeba kvůli přísným výlukám nebo dlouhým čekacím dobám.

Simplea se od konkurence liší tím, že celá smlouva včetně všech pojistných podmínek zabere jenom sedm stran. Je to možné třeba proto, že Simplea nevyjmenovává v podmínkách, které nemoci kryje. Kryje automaticky všechny vážné nemoci. „Jednoduché pojištění s minimem výluk a krátkými čekacími dobami nám umožňuje garantovat, že budeme plnit v drtivé většině pojistných událostí," říká Švec.

„I my máme čekací doby a určité výluky, které nás chrání před pojistnými podvody. Ale říkáme, že v 99 procentech případů pojistných událostí plníme. A pokud bychom na konci roku zjistili, že jsme vyplatili méně, rozdíl dáváme na charitativní projekt zvolený našimi klienty. Neplněním si tedy nemůžeme navýšit zisk,“ vysvětluje Švec.

Výluk z pojištění je konkrétně sedm. Jsou mezi nimi jen ty základní, jako třeba, že pojišťovna nebude plnit v případě účasti ve válce, při sebevraždě do dvou let od sjednání pojištění nebo když pojistná událost vznikne v momentě, kdy klient spáchá trestný čin.

Simplea se zaměřuje na vážná rizika, jakými jsou dlouhodobý výpadek příjmu při vážné nemoci nebo úrazu, invalidita a smrt. „Nepojišťujeme takové maličkosti, jako je zlomený malíček. A nemáme investiční složku. Všechny peníze, které klienti zaplatí, jsou použity na krytí nebezpečí, jež je skutečně připraví o možnost vydělávat,“ zdůrazňuje Švec.

Příznivá má být pro klienty i cena pojištění. Zástupci nové pojišťovny slibují, že oproti konkurenci nabídne výrazně vyšší krytí za stejné peníze.

Simplea vychází lidem vstříc i tím, že nemá – na rozdíl od konkurentů – výluku na zdravotní stav před počátkem pojištění. To znamená, že když je někdo dlouhodobě nemocný a Simplea s ním sjedná smlouvu, bude pojišťovna plnit například i v situaci, kdy se z člověka stane kvůli této nemoci invalida.

„Odpadnou tak případy, kdy si klient 20 let platí pojištění a žije v domnění, že je vlastně pojištěný, ale ve skutečnosti není – jen o tom neví,“ říká Švec.

Nedalo se na to koukat

Nová pojišťovna láká i na snadné vypovězení smlouvy. Kdo nebude spokojený, může snadno a kdykoli odejít. „Pojištění lze nejenom ihned ukončit online jedním kliknutím, ale navíc ještě lidé dostanou dárek – na jeden měsíc zaplatíme pojištění za ně,“ upřesňuje Švec. Vypovězení i změny smlouvy lze provádět online.

Proč zrovna název Simplea? "Chtěli jsme, aby už ze samotného brandu byly patrné hodnoty, které chceme na trhu razit – jednoduchost, srozumitelnost a férovost," vysvětluje šéf nové pojišťovny Martin Švec.

Stávajícím klientům pak Simplea garantuje, že když někdy vylepší pojistné podmínky, nebudou se pak výhodnější ustanovení týkat jenom nových klientů, ale i těch, kteří mají smlouvu už z dřívějška.

„Roky jsme zblízka sledovali, jak se životní pojištění vyvíjí. Štvala nás bídná zákaznická zkušenost i totální technologická zaostalost. Štvalo nás, že se tak vzdaluje své jednoduché podstatě. Kvůli skrytým výlukám a desítkám stran pojistných podmínek se z životního pojištění stalo cosi podezřelého. Přitom jde o tak důležitou věc, jako je ochrana sebe a rodiny,“ vysvětluje Petr Borkovec, spolumajitel finanční skupiny Partners.

Nové pojištění začnou prodávat poradci Partners, dál ale budou nabízet i produkty ostatních pojišťoven. Chystá se třeba i online prodej (na začátek příštího roku), spolupráce s bankami nebo dalšími poradenskými společnostmi. „Budoucnost pojišťovny, například v oblasti distribuce, půjde za hranice Partners. Chceme být časem aktivní v online prodeji a také expandovat do dalších zemí, takže jsme zvolili mezinárodní název,“ řekl Švec už dřív v rozhovoru pro web Peníze.cz.

Jako první míří Simplea na Slovensko, další země analyzuje. Působení v zahraničí může podle Borkovce dostat různou formu: Ať už by šlo o „celou“ pojišťovnu od Partners, nebo třeba jenom prodej systému, na kterém je Simplea postavena.

Druhý nováček

Simplea má licenci jenom na životní pojištění, nechystá se tak třeba na pojištění aut nebo nemovitostí.

Jak rychle chce růst? „Naším cílem je mít fungující pojišťovnu, na kterou se mohou klienti vždy spolehnout. A jestli jich bude 100 nebo 200 tisíc, nehraje roli. Ročně bychom chtěli 20 tisíc nových klientů,“ odpovídá Švec.

Největší koniny v pojištění Hlasování veřejnosti o největší koninu v pojistných podmínkách českých pojišťoven má „vítěze“. Míč je teď na straně pojišťoven: potkáme se s dotyčnou výlukou i za rok, nebo ji namelou do salámu, kam dávno patří? Finanční konina 2019. Známe výsledky. Jakému pojištění se vyhnout?

Simplea je během krátké doby druhým nováčkem, který vstoupil na český trh se životním pojištěním. Také Youplus, za níž stojí převážně švýcarský kapitál a v Česku působí od května, slibuje klientům vstřícnější a jednodušší životní pojištění. Na rozdíl od Simpley ale bude prodávat i investiční životní pojištění. Kromě nich tu působí zhruba tři desítky pojišťoven.

Simplea chce během pěti let dosáhnout desetinového podílu na trhu životního pojištění v Česku, což by momentálně odpovídalo ročnímu předepsanému pojistnému (to, co klienti za pojištění platí) ve výši zhruba 4,5 miliardy korun.

Loni byla jedničkou na trhu Česká pojišťovna se 7,5 miliardami korun předepsaného pojistného a podílem 17,1 procenta. Druhé místo patřilo Pojišťovně České spořitelny (15,9 %) a třetí Kooperativě (15,1 %). Dvojka s trojkou se letos spojily (obě spadají pod skupinu VIG) a jsou díky tomu novou jedničkou.