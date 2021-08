Reklamace, nebo vrácení zboží? Pravidla a časté chyby

Česká pošta ztratila vzácný prsten, reklamaci neuznala. Zákazníka se zastal až Český telekomunikační úřad: Podnik odpovídá i za špatné rady svých zaměstnanců nebo za to, že při sjednání... celý článek

25. 7. 2019 | Lukáš Zelený

Peklíčko místo pohodové dovolené? A může za to cestovka? Poradíme, na co dávat bacha už dopředu. A především, co dělat, když na nepříjemnosti se zájezdem dojde.