Právo na opravu se blíží. Za spotřebiče můžete ušetřit tisíce

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 21. 1. 2020

Domácí spotřebiče mají vydržet déle. A když se porouchají, bude je od března 2021 snadnější opravit. Pomoci k tomu mají nová pravidla, která loni na podzim přijala Evropská komise.

Série nařízení stanovuje požadavky na výrobky z pohledu takzvaného ekodesignu – tedy povinnosti pro výrobce či dovozce spojené s celkovým dopadem na životní prostředí. Jedním z cílů je zamezit neustálému vyhazování porouchaných spotřebičů a vzniku těžko recyklovatelných odpadů.

Přestože nařízení míří hlavně k energetickým úsporám a udržitelnosti, podle Evropské komise by lidé měli ušetřit i finančně. Úsporu pro průměrnou domácnost spočítala na 150 eur ročně, tedy přibližně 3750 korun.

„Přestože nejsme zastánci přílišných regulací, tady jsou na místě. Dlouhodobě tyto úpravy podporujeme. Nejde donekonečna vyrábět výrobky na jedno použití, po krátké době je vyhodit a kupovat nové. Na to jako planeta nemáme zdroje,“ říká Jan Charvát, předseda spolku Opravme Česko a koordinátor projektu Opravárna, který sdružuje více než 1500 opravářů a servisů.

Pračka ano, vysavač ne

„Pro spotřebitele i menší servisy je jednoznačně dobrou zprávou, že Evropská komise přešla od prohlášení k činům,“ vítá novou právní úpravu Viktor Vodička, ředitel Sdružení českých spotřebitelů.

Právě u domácích spotřebičů se podle něj nejvíce spotřebitelů setkává s tím, že se výrobek krátce po uplynutí záruční doby pokazí, náhradní díly nejsou k sehnání, anebo dokonce ani výrobce ani servis nekomunikují.

Hlavní novinky Dostupnější náhradní díly. Výrobce musí být schopen dodat vybrané náhradní díly ještě sedm až deset let od ukončení prodeje konkrétního modelu spotřebiče. Rychlejší má být i jejich dodání – musí být dostupné do 15 pracovních dní od objednání.

Výrobce musí být schopen dodat vybrané náhradní díly ještě sedm až deset let od ukončení prodeje konkrétního modelu spotřebiče. Rychlejší má být i jejich dodání – musí být dostupné do 15 pracovních dní od objednání. Snadnější rozebrání výrobků a výměna náhradních dílů. Náhradní díly musí jít vyměnit snadněji, za použití běžných nástrojů, aniž by došlo k trvalému poškození spotřebiče.

Náhradní díly musí jít vyměnit snadněji, za použití běžných nástrojů, aniž by došlo k trvalému poškození spotřebiče. Nejen autorizované, ale všechny odborné opravny. Dostanou informace, jak postupovat při opravě – schéma pro rozložení výrobku, technickou příručku, seznam opravárenského vybavení, schéma vodičů, pokyny pro instalaci softwaru a podobně.

Dostanou informace, jak postupovat při opravě – schéma pro rozložení výrobku, technickou příručku, seznam opravárenského vybavení, schéma vodičů, pokyny pro instalaci softwaru a podobně. Informace o možnostech opravy a správné údržbě. Návody pro spotřebitele musí obsahovat doporučené nastavení spotřebiče, pokyny ke správné instalaci a údržbě.

Průzkum na více než 800 respondentech, který si loni v červnu nechalo Sdružení českých spotřebitelů zpracovat, ukázal, že skoro polovina lidí si rozbitý výrobek po uplynutí záruky nenechala opravit.

Hlavním důvodem byla pro 41 procent lidí cena opravy. Vyšla by natolik draho, že by se finančně nevyplatila. Jenom sedm procent dotázaných uvedlo, že nenašli nikoho, kdo by jim spotřebič opravil.

Desetina dotázaných pak uvedla, že si nikdy nic opravit nenechává a s rozbitými věcmi se rovnou rozloučí.

Jenže: Jestli se těšíte, že si namísto rozbitého vysavače, kávovaru nebo mixéru nebudete muset hned kupovat nový, zklameme vás. Schválená nařízení se zatím týkají jenom myček nádobí, chladniček, praček (i kombinovaných se sušičkou) a elektronických displejů či monitorů včetně televizorů.

Na drobné spotřebiče a spotřební elektroniku se nevztahují. Evropská komise nicméně mluví o záměru postupně přijmout obdobná opatření i pro další výrobky.

Nechte nám náhradní díly

Ještě hodně dlouhou dobu po ukončení prodeje spotřebiče budou muset být dostupné náhradní díly. U chladniček to bude sedm let. Těsnění dveří k chladničkám a vyjmenované náhradní díly pro pračky a myčky nádobí musí výrobce zajistit dokonce ještě deset let od ukončení prodeje posledního kusu daného modelu.

Rychlejší má být i dodání vybraných náhradních dílů. Musí být dostupné do 15 pracovních dní od objednání. Proto stoupnou i náklady na jejich skladování.

„Slyšel jsem i názory, že výrobci budou mít náhradní díly tak drahé, že se oprava stejně nevyplatí,“ připomíná Charvát ze spolku Opravme Česko.

Podle Vodičky sice nelze vyloučit, že cena výrobků stoupne, nicméně spotřebitel přesto ve výsledku ušetří. Když si doteď koupíte myčku na nádobí, máte u ní přibližně 85% pravděpodobnost, že vás během tří let čekají problémy s náhradními díly, anebo si dokonce budete muset koupit myčku novou. Od března 2021 si podle Vodičky zakoupíte obdobnou myčku, která sice možná bude o něco dražší, ale zato vám jak výrobce, tak i dovozce nebo jejich zplnomocnění zástupci musí garantovat přístupnost náhradních dílů i instrukcí k opravě výrobku.

„A to nejen, pokud jde například o motor, ale i o čerpadlo, topné prvky, desky plošných spojů, spínače, hadice, tlačítka, čidla a termostaty, které se porouchají nejčastěji,“ vyjmenovává šéf spotřebitelského sdružení. „S dostupností náhradních dílů se navíc sníží i další výdaje, například oblíbené připojištění odpovědnosti za vady,“ dodává Vodička.

Už nejen autorizovaný servis

Unijní nařízení uvádí, že výrobci musí zajistit, aby náhradní díly mohly být „nahrazeny za použití běžně dostupných nástrojů, aniž by došlo k trvalému poškození spotřebiče“. Výrobky musí být snáze rozebratelné, a tedy i opravitelné.

„Výrobci budou muset povinně dodávat na své zboží náhradní díly. Výrobky by měly jít snadno rozložit a zase složit. To dnes rozhodně není standardem. Ovšem až praxe ukáže, jak to bude fungovat,“ říká Charvát z projektu Opravárna.

Legislativa předepisuje výrobcům, které informace musí ke spotřebičům poskytnout. Jsou jimi například schéma rozložení výrobku a zobrazení v rozloženém stavu, seznam potřebného náčiní, schémata vodičů a zapojení, diagnostické kódy závad a další.

Výrobci by měli poskytovat podrobné podklady k rozložení a opravě nejenom autorizovaným servisům dané značky (jako doteď), ale nově také i všem „odborným opravnám“. Právě autorizované servisy jsou často velmi drahé a vedou spotřebitele k rozhodnutí namísto opravy radši koupit nový výrobek.

Běžný uživatel – tedy koncový spotřebitel – takové právo nedostane. „Odborným servisům jsou již nyní poskytovány informace pro opravy spotřebičů, a to nejen ve formě dokumentací, tak i ve formě softwarové identifikace závad. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné udržet opravy na určité odborné úrovni. Jednak z pohledu technického vybavení servisů, a také – a to je zcela zásadní – z důvodu bezpečnosti uživatele,“ vysvětluje Radek Hacaperka, generální ředitel Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů APPLiA CZ.

Právě z bezpečnostních důvodů podle něj není možné, aby veškeré opravy prováděl spotřebitel svépomocí. Už teď se v návodu dočte, které konkrétní závady může odstranit sám.

Odborný servis bude muset výrobci prokázat, že splňuje zákonné předpoklady provádění oprav elektrických zařízení (u nás jde o odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978 Sb.) a má uzavřeno pojištění odpovědnosti.

„Registrace mohou být komplikací pro hobby opraváře, kteří opravují pro radost,“ upozorňuje Charvát. „Ale rozumím tomu, že výrobci chtějí zachovat určitou kvalitu a bezpečnost svých výrobků,“ dodává.

Na štítky opravitelnosti si počkáme

Už delší dobu se hovoří o takzvaných štítcích opravitelnosti, podle nichž by mohl spotřebitel snadno zjistit, zda se mu nákup konkrétního výrobku vyplatí – právě s ohledem na jeho opravitelnost. „Obecně by měly vypadat podobně jako energetické štítky, kdy by se nějakým symbolem či na stupnici zobrazilo, jak je výrobek opravitelný,“ přibližuje Charvát.

Štítky ale prozatím nejsou na pořadu dne. Výrobci chtějí, aby se při takové kategorizaci definovaly a sledovaly i další parametry. Jde především o chování uživatele, ale také o průběžnou údržbu nebo takzvané detergenty (čistící prostředky) u myček a praček.

„Existuje expertní skupina, ale nikoliv pouze pro úzkou problematiku štítků opravitelnosti. Funguje na úrovni APPLiA EU a jejími členy jsou zástupci výrobců, zástupci národních asociací, odborníci na oblast problematiky životnosti a opravitelnosti výrobků. Návrhy a připomínky se diskutují a závěry skupiny jsou následně komunikovány se zástupci Evropské komise,“ upřesňuje Hacaperka.

Tuzemské ministerstvo průmyslu a obchodu už zahájení prací na kategorizaci oznámilo, nicméně podrobné diskuse ještě proběhnou. V rámci stávající legislativy tak štítky opravitelnosti pravděpodobně nebudou dopracovány a spotřebitelé si na ně budou muset ještě počkat.

Nejlevnější asi nebude tak kvalitní

Díky novým pravidlům bychom se tedy od příštího roku měli dočkat lepší opravitelnosti vyjmenovaných velkých spotřebičů, která byla koneckonců dříve samozřejmostí,

„Musíme si ale uvědomit, že když si koupíme ponorný mixér za pár stovek, logicky nemůže být příliš kvalitní s ohledem na použité materiály. Proto tedy nepodléhejme nereálným slevám a nekupujme vždy to nejlevnější. Je dobré koukat na recenze, kvalitu a podobně,“ podotýká Charvát.

Jako vodítko pro hodnocení kvality vydalo sdružení opravářů z projektu Opravárna desatero doporučení, jak hodnotit kvalitu výrobků.

Pro životnost zakoupených výrobků je navíc rozhodující nejen výrobní postup nebo použitý materiál, ale i dodržování návodů týkajících se pravidel údržby.

A ruku na srdce, kolik z nás třeba pravidelně odvápňuje kávovar podle návodu?