Ve vlaku nejde klimatizace. Řekněte si o odškodnění!

Před tropickým horkem se můžete schovat třeba i do vlaku. Těch s klimatizací je čím dál víc. Někdy ale nemáte na výběr a prostě musíte do vozu, který je starší než vy. Co dělat, když celou cestu protrpíte?

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 14. 6. 2019

Na odškodnění za nesnesitelné horko (nebo naopak zimu) dosáhnete u Českých drah překvapivě snadněji než třeba při výrazném zpoždění vlaku. Chce to hlavně nebát si o něj říct, a to ještě před koncem vaší cesty.

Smůlu máte v osobních nebo spěšných vlacích. Musí jít o rychlíky nebo takzvané vlaky vyšší kvality – konkrétně kategorie označené R, Ex, IC, EC, SuperCity, Railjet nebo EuroNight.

Podle podmínek Českých drah máte na odškodnění máte nárok, jestliže „ve voze řazeném dle plánu řazení nebyla dodržena teplotní pohoda z důvodu nefunkční klimatizace, nuceného větrání nebo topení a cestujícího nelze adekvátně přemístit“.

Základem tedy je, že pro vás průvodčí nemá jiné místo, kde byste se teplotně cítili víc v pohodě. Pokud nemá, požádejte ho o odškodnění. Na počkání vám vytiskne takzvaný dobropis v hodnotě 30 korun.

Jde vlastně o poukaz na další služby Českých drah. Můžete ho použít při nákupu příštích jízdenek u pokladny na nádraží. Stačí do data, které je na něm napsané (přičemž i v poslední den platnosti si ještě můžete koupit jízdenku až na dva měsíce dopředu).

Dobropis můžete vyměnit také za kávu, čaj nebo vodu v jídelním nebo bistro voze. Případnou vyšší cenu nemusíte doplácet. Ale jenom ve vlaku, ve kterém jste odškodnění dostali, a jenom když v něm občerstvení zajišťuje společnost JLV. Můžete si tam koupit i jakékoliv jiné zboží, třeba sendvič nebo víno – v tom případě už ale s doplatkem.

Šanci máte, i když jde o starší vůz, kde klimatizace nikdy nebyla. Stačí, že nefunguje systém takzvaného nuceného větrání – tedy do vozu neproudí žádný vzduch (a musíte třeba otevřít víc oken, což při vyšší rychlosti také nemusí být dlouhodobě příjemné). Nebo když topení v zimě topí málo, nebo naopak až příliš.

České dráhy mají klimatizaci zhruba ve třetině svých vozů – ve všech spojích kategorie expres a vyšších, v části rychlíků a v některých spěšných či osobních vlacích. Nové vozy už mají klimatizaci bez výjimky.

V praxi může být problém s podmínkou odškodnění, která mluví o „voze řazeném dle plánu řazení“. Na co máte nárok, když dráhy místo plánovaného zařazení moderního vozu přistaví desítky let starý vůz s koženkovými sedačkami? Logicky byste měli dostat dobropis také, jenom výjimečně se průvodčí vymlouvají na to, že „přece jede náhradní vůz“.

Každopádně se vyplatí mít i místenku – její nákup je přes internet bez příplatku, ve většině případů (kromě vlaků SuperCity Pendolino) tedy vyjde zdarma. Díky místence totiž můžete dosáhnout i na jiné druhy odškodnění, hlavně za chybějící elektrické zásuvky nebo nefunkční wi-fi připojení.

I bez místenky (ale s jízdenkou) pak máte nárok na dobropis, když ve vlaku zařazeno méně vozů, nebo s menší kapacitou k sezení než podle plánu, a vy jste kvůli tomu museli aspoň část cesty stát. A určitě pak v situaci, kdy chybí vůz první třídy, přestože do něj máte jízdenku.

Všechny tyhle informace najdete v jízdním řádu vždycky u jednotlivých spojů. U wi-fi sice České dráhy obcházejí garanci formulací o „plánovaném zařazení“, v praxi by to ale mělo mít stejný význam, především když si vůz s wi-fi objednáváte přímo na jejich webu krátce před odjezdem. Také přece neřeknete průvodčímu, že plánujete zaplatit – možná za týden, možná za pět let.

Když tedy místo slibovaného moderního vozu s klimatizací a elektrickou zásuvkou přijede jiný, hodně starý, měli byste dostat hned dva dobropisy na 30 korun.

Důležité je, abyste si o ně řekli personálu v konkrétním vlaku. Nestačí, když to uděláte až po příjezdu u pokladny na nádraží, nebo když si postěžujete e-mailem po pár dnech. Potvrdí vám nejenom to, že některá služba nefungovala, ale také to, že jste daným vlakem jeli.

Soukromí dopravci RegioJet nebo Leo Express mají klimatizované prakticky všechny běžné vozy – i díky tomu, že jich mají méně a nakupovaly je relativně nedávno. Jestliže klimatizace nebo topení nefunguje, můžete dostat podle situace až 100 procent ceny jízdenky zpátky na kartu (zákaznický účet).