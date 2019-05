Oškubali vás? Jak reklamovat kadeřníka

Jaké máte možnosti, když se výsledek práce kadeřníka liší od vašich představ? Co když vadu odhalíte až doma? Jak je to se zárukou? A co dělat, když vás zraní?

Nepovedená úprava vlasů je něco, co se řada lidí bojí reklamovat. Přesto: Nemusíte si nechat líbit to, co vám kadeřník na hlavě napáchal. Nápravu můžete žádat za křivý sestřih, špatně obarvené vlasy nebo tehdy, když prodloužené vlasy vypadávají. Nespokojenost s výsledkem je třeba oznámit kadeřníkovi co nejdříve.

Přestože nic nepodepisujete, už při dosednutí do kadeřnického křesla a vyslovení své představy uzavíráte jako spotřebitel smlouvu o dílo. Kadeřník je povinen postupovat řádně a v souladu s vašimi pokyny. I když kadeřník odpovídá pouze za výsledek v okamžiku dokončení práce, ani její průběh by neměl třeba bolet. Pokud kadeřník nepostupuje řádně s odbornou péčí, kterou lze oprávněně předpokládat u osoby této profese, trpí z právního hlediska výsledek jeho činnosti vadou.

Nejdůležitější je už na začátku zadat co nejpřesněji, jak má účes v konečném výsledku vypadat. Přání „udělejte mi to jako vždycky“ je dosti vágní, protože kadeřník si nemusí pamatovat historii všech svých zákazníků.

Kam se stížností? Nesouhlasíte s výsledkem reklamace, poškodili vás? Můžete si stěžovat u České obchodní inspekce: Pošlu na vás ČOIku! Jak na to ČOI má pravomoc nepoctivce pokutovat. Pomůže i s mimosoudním řešením: Spory s obchodníkem pomůže řešit ČOI Pokud ale obchodník na mimosoudní řešení nepřistoupí, k vašim penězům vám inspektoři nepomůžou. Nezbyde než požádat o posudek soudního znalce a obrátit se na soud.

Ideální je, když si s sebou do kadeřnictví vezmete na pomoc obrázek či fotografii s vybraným účesem a necháte si vysvětlit, co všechno bude procedura zahrnovat. Může to znít banálně, ale je to nejjednodušší způsob, jak předejít nespokojenosti s výsledným účesem.

Kadeřník se musí řídit vaším přáním, maximálně váš může upozornit na důsledky pokynu, zvláště na jeho nevhodnost třeba s ohledem na typ vlasů. Průběžně sledujte, zda postupuje podle vašich požadavků. Pokud máte dojem, že se účes pod rukama kadeřníka špatně vyvíjí, dejte to najevo. I uprostřed procesu můžete využít zákonného práva od smlouvy odstoupit, lze-li důvodně očekávat, že výsledek nebude odpovídat zadání či bude trpět nedostatky. Je však vaší povinností zaplatit práce do té doby už vykonané, například umytí vlasů.

Co udělat ještě před zaplacením? Zkontrolovat, že výsledný účes odpovídá zadaným požadavkům na střih, celkový tvar nebo odstín. Netýká se to jen vadnosti provedených prací, ale především bezvadného střihu či bezchybného melíru, které se neshodují s tím, co jste si přáli a domluvili. Tón obarvených vlasů si můžete překontrolovat na denním světle.

Co když se výsledek od vašich představ liší? Dožadujte se takových úprav a doplnění, aby byla smlouva ze strany kadeřníka naplněna. Dohodnutá odměna mu náleží teprve tehdy, pokud dodrží svoji část smlouvy. Ta je pouze ústní a je tedy obtížné později prokazovat její obsah a následný rozpor výsledku s objednávkou. Dokud tedy vytvořený účes neodsouhlasíte, neplaťte. Když už na placení dojde, nezapomínejte si zažádat o vystavení dokladu o provedených službách a jejich ceně.

Co když vadu odhalíte až doma? Vadami se v případě kadeřnických služeb rozumí například nepřesný, nerovný, nesouměrný sestřih, nevyvážené prostříhání, nerovnoměrné rozvržení barvy, nedostatečné připevnění nových vlasů a jejich vypadávání, neúměrné zatížení vlasů zákazníka při prodlužování. Nejčastější příčinou bývá nedbalé provedení či špatný odhad. Vady provedení, vyjdou-li dodatečně najevo po uhrazení ceny služby, už mohou být pouze předmětem reklamace. V tento okamžik už nelze namítat, že střih či odstín, které jste zhlédli a posvětili zaplacením, nesouhlasí s původní objednávkou.

U účesu neplatí známá záruční doba, v níž můžete reklamovat vady. Kadeřník odpovídá pouze za výsledek v okamžiku dokončení práce. Skryté nedostatky, jež jsou nepochybně důsledkem porušení povinnosti kadeřníka postupovat při plnění smlouvy řádně, oznamte, jakmile vyjdou najevo. Záleží na povaze vady, ale primárně máte nárok na bezplatnou opravu. Nedá-li se vada odstranit, můžete žádat slevu z ceny.

Jak postupovat, když vás kadeřník zraní? Při škodě na vašem zdraví (nechtěné střihnutí, ale třeba i vypadávání vlasů) , stejně jako při škodě na majetku (zabarvení oděvu) máte právo na finanční kompenzaci. Pro vyčíslení skutečné škody je nezbytné všechno řádně zdokumentovat, případně kontaktovat podle potřeby i lékaře či soudního znalce, z jejichž zprávy může vycházet soud v následujícím sporu.

Autor je vedoucím právního oddělení spotřebitelského sdružení dTest.