Technologie mění úvěrový byznys. Klienti získají lepší služby

PR text | 17. 12. 2025
Technologie mění způsob, jakým úvěrové společnosti pracují s klienty. Umělá inteligence a digitalizace zrychlují schvalování úvěrů a snižují administrativní náročnost. ACEMA Credit Czech ukazuje, že propojení technologií s inovativními produkty přináší podnikatelům řešení pro spektrum potřeb od provozních úvěrů až po financování rozsáhlých developerských projektů.
Zdroj: Shutterstock

Tento text je komerčním sdělením našeho obchodního partnera

Využívání moderních technologií se stává jedním z klíčových témat firem napříč obory. Při správném nasazení dokážou zjednodušit a zrychlit lidskou práci, což firmám přináší citelné úspory. Jejich přínosy navíc pocítí i zákazníci, například prostřednictvím zlepšení dostupnosti služeb, zrychlení procesů, personalizaci nabídky nebo zvýšení bezpečnosti.

„Technologie jsou pro nás velmi důležité a představují zásadní prostředek pro zefektivnění práce. Průběžně testujeme a zavádíme fintech řešení, která nám umožňují rychle vyhodnocovat bonitu žadatelů o podnikatelský úvěr a připravovat produkty přesně podle jejich potřeb,“ doplňuje Lukáš Zaňák, předseda představenstva ACEMA Credit Czech.

Nejčastěji využívané technologie v úvěrovém byznysu

Úvěrové společnosti dnes nejčastěji využívají technologie jako umělou inteligenci, cloud a systémy pro ochranu dat. AI pomáhá analyzovat velké množství informací a předpovídat možné riziko u klientů. Cloudová řešení umožňují flexibilně ukládat a zpracovávat data a rychle zavádět nové služby. Bezpečnostní nástroje chrání citlivé údaje klientů a zajišťují spolehlivý chod procesů. Tyto technologie už nejsou jen pomocníkem při práci, ale stávají se klíčovou součástí procesu, jímž úvěrové společnosti inovují a udržují konkurenceschopnost.

Jak ACEMA digitalizuje úvěrový proces

Vedle vyhodnocování bonity klientů se ACEMA zaměřuje také na digitalizaci celého úvěrového procesu. V praxi to znamená, že velká část administrativy spojené s podnikatelským úvěrem probíhá online, od podání žádosti přes ověřování dokumentů až po samotné schválení. 

Výhodou pro zájemce o půjčku je, že nemusí předkládat zbytečné dokumenty. Se souhlasem žadatele si ACEMA většinu potřebných podkladů zajistí sama. Díky tomu se výrazně zkracuje čas sjednání úvěru a žadatelé mají jasný přehled o průběhu schvalování. 

Společnost zároveň využívá automatizované reporty a datové analýzy, které jí umožňují lépe sledovat trendy na trhu a pružně reagovat na měnící se potřeby podnikatelů.

Inovativní úvěrové produkty

ACEMA nabízí několik typů půjček pro podnikatele, které odpovídají různým potřebám firem a živnostníků. 

Úvěr se zajištěním nemovitostí je určen podnikatelům, kteří mohou ručit například domem, bytem nebo pozemkem. Lze získat úvěr až do 80 % odhadované hodnoty nemovitosti a splácení rozložit až na 20 let. Prostředky mohou podnikatelé využít typicky na konsolidaci dluhů, rozvoj firmy nebo jiné investice. 

Provozní úvěr slouží k financování běžných provozních potřeb, například nákupu materiálu, zásob, zboží nebo vyplácení mezd. Tento typ půjčky je dostupný i bez zajištění nemovitostí, což usnadňuje přístup menším firmám a živnostníkům. Peníze lze získat během 48 hodin a splácení odložit až o 6 měsíců, což pomáhá udržet stabilní cash flow. 

Developerský úvěr je určen k financování velkých stavebních projektů, zejména výstavby, rekonstrukcí a dokončení rezidenčních či komerčních nemovitostí. Developeři a stavební firmy mohou čerpat až 50 milionů korun, a to buď postupně podle fáze projektu, nebo jednorázově. Rychlé vyřízení díky digitalizaci podporuje efektivní realizaci projektu a lepší plánování financí.

Digitální technologie určují směřování úvěrového trhu

Moderní technologie dnes určují, jak úvěrové společnosti fungují. ACEMA ukazuje, že digitalizace spojená s inovativními produkty přináší podnikatelům rychlý a bezpečný přístup k financím. V prostředí neustálých změn je právě schopnost využívat nové nástroje klíčem k udržení konkurenceschopnosti. 

