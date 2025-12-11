Developeři plánují více stavět. Financování hledají i mimo banky

Rostoucí poptávka po bydlení v českých městech, zejména v Praze a Brně, tlačí ceny nemovitostí i nájmů na historická maxima. Zájem kupujících neklesá ani při současných vyšších úrokových sazbách hypoték a nových bytů je na trhu nedostatek.
„V České republice podle odborných odhadů chybí až 150 tisíc bytů. Vysokou poptávku se budou v následujících letech snažit developeři uspokojit, což zvýší zájem o nové zdroje financování. Stále významnější roli budou mít nebankovní úvěry,“ uvádí Lukáš Zaňák, předseda představenstva ACEMA Credit Czech, lídra trhu nebankovních podnikatelských úvěrů.
Specifika financování developerských projektů
Výstavba rezidenčních projektů je kapitálově náročná a bez dobře nastaveného financování se neobejde. Developeři proto kombinují několik zdrojů. Na začátku je klíčový vlastní kapitál. Tyto prostředky jsou nutné pro první kroky, například nákup pozemku, přípravu dokumentace nebo získání stavebního povolení. Vlastní vklad zároveň slouží jako signál důvěryhodnosti vůči investorům i bankám.
Hlavní roli hrají bankovní úvěry, které tvoří páteř financování většiny projektů. Banky však půjčují až ve chvíli, kdy je projekt dostatečně připravený.
Požadavky bank:
- vlastní zdroje do určité výše hodnoty projektu
- podíl předprodaných jednotek
Součástí schvalovacího procesu je také detailní kontrola finančního plánu a schopnosti splácet úvěr.
Dalším zdrojem jsou zálohy od budoucích kupujících. Tyto platby posilují vlastní kapitál a zároveň dokazují zájem o projekt. V některých případech může financování doplnit i státní podpora. Pokud projekt splní podmínky aktuálních programů, může získat dotace nebo zvýhodněné úvěry.
Zájem o nebankovní půjčky roste
Získání bankovního úvěru v řádu desítek či stovek milionů korun je pro developery běh na dlouhou trať. Administrativní náročnost je vysoká, vyžaduje rozsáhlý tým a silné finanční oddělení, které dokáže připravit kompletní dokumentaci a splnit přísné podmínky bank.
Právě proto roste význam nebankovních podnikatelských úvěrů, které nabízejí rychlejší a flexibilnější cestu k potřebnému kapitálu. „Rostoucí zájem o podnikatelské úvěry sledujeme především u menších a středně velkých developerů s projekty v hodnotě několika desítek milionů korun. Klienti oceňují rychlost vyřízení žádosti, minimum administrativy a individuální podmínky. Peníze může získat developer už do týdne,“ doplňuje Lukáš Zaňák.
ACEMA developerské úvěry
ACEMA poskytuje developerské úvěry až do výše 50 milionů korun. Prostředky lze využít na výstavbu i rekonstrukce nemovitostí se záměrem budoucího prodeje či pronájmu. Úvěr mohou získat jak zavedení developeři, tak i nové společnosti bez finanční historie. Každý projekt se posuzuje individuálně.
Nebankovní půjčky pomáhají začínajícím developerům připravit se na bankovní financování, protože si postupně budují pozitivní úvěrovou historii.
Úvěry pro developera v praxi
V roce 2025 se na společnost ACEMA obrátil zavedený developer Čejka Group s projektem Rezidence DUO v Újezdu u Průhonic. Developer potřeboval krátkodobý úvěr na dofinancování stavby nízkoenergetického dvojdomu. Projekt byl už ve fázi výstavby, ale původní financování bylo pro něj nevýhodné.
ACEMA proto vyplatila úvěr původního poskytovatele a nabídla nový úvěr s jasně nastavenými podmínkami. Díky tomu mohl developer pokračovat v realizaci bez průtahů a získal spolehlivého partnera pro další projekty.
