Nová možnost pro český export mimo EU. Faktoring s pojištěním od státu

Řekněme, že mám firmu, která se chystá vyvážet mimo Evropskou unii. Jaké mám možnosti zajistit si financování?

Nejjednodušší je mít od zadavatele zakázky zálohu. Jenže to bohužel vždycky nejde nebo to bení záloha dostačující. Typicky ve větší výrobě zálohy nekryjí ani polovinu hodnoty díla, u některých produktů nemusí dokonce pokrýt ani cenu materiálu. Druhá varianta je vzít si bankovní úvěr. Jeho schválení ale většinou trvá a firma se zadluží. Třetí varianta je faktoring, který může pomoci hlavně v případě, pokud zakázku tíží dlouhá splatnost faktur, ne dlouhá výroba. S exportem do států mimo Evropskou unii se ale pojí mnohem větší finanční rizika než s exportem v jejím rámci, proto jsou i u faktoringu podmínky odlišné.

Jaká část vašich klientů jsou exportéři a kolik jich vyváží mimo Unii?

Exportéři tvoří zhruba 14 procent klientů Rogera, mimo Evropskou unii zatím vyváží jen zlomek z nich. Snažíme se ale najít řešení pro každého klienta, který nás osloví. Nedávno jsme například museli najít způsob, jak uchopit poměrně komplikovaný případ exportu do Indie. Jednalo se o společnost Velbates, u které indická firma poptala žáruvzdorné výrobky z křemenného skla. Pro Velbates to byla poměrně zajímavá, byť zatím jednorázová zakázka, které se nechtěli vzdát i přes dvouměsíční splatnost faktury. I na základě předchozí spolupráce na českém trhu se obrátili na nás. Abychom jim dokázali vyjít vstříc, navázali jsme unikátní spolupráci s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP). A díky této spolupráci se teď otevírají možnosti i pro další exportéry. S financováním exportních zakázek mimo Evropskou unii určitě budeme pokračovat. Teď třeba máme rozjednanou spolupráci na vývozu do Spojených arabských emirátů.

Adam Bursík Zdroj: Roger Z pozice head of risk určuje Adam Bursík strategii řízení rizik spojených s prodejem pohledávek na platformě Roger. Další sférou, které se věnuje, je oblast treasury a spolupráce s externími partnery společnosti Roger.

Řešení tedy spočívá v pojištění pohledávky, které je v případě exportu mimo Evropu složitější?

Je to tak. Evropské země mají vesměs standardizovanou obchodní politiku, sjednocený obchodní trh a případná vymahatelnost je jednodušší. Pokud financujeme exportní faktury do zemí Evropy, používáme komerční pojišťovny. V zemích mimo Evropskou unii ale nejdou jejich služby využít automaticky, většinou nabízejí pojištění exportu jen do užšího výběru zemí. Země mimo Evropskou unii pro ně představují zejména větší politické riziko. Nedá se snadno předpovídat, jaké konsekvence s sebou může nést změna v politickém režimu ne zcela stabilní země.

EGAP se na financování vývozu do zemí, které představují větší míru nejistoty a vyšší riziko nezaplacení na straně kupujícího, soustřeďuje. Má státní záruky, a je tak schopný pojišťovat i věci, které komerční subjekty pojistit neumí nebo se zdráhají. Pojišťuje především bankovní úvěry se splatností delší než dva roky, ale i kratší v případě zemí mimo Unii. Ve zmíněném případě společnosti Velbates se jednalo o naši první spolupráci s EGAPem, který tento obchodní případ vnímal jako podporu českého exportu.

Jak se pojištění promítá do ceny faktoringu?

Společnost Velbates si pojištění platila sama. Ale do budoucna bychom chtěli spolupráci s EGAPem zjednodušit. Pojištění bychom platili my, což by se samozřejmě odrazilo v ceně financování, ale klient by měl pouze jednu cenu a nic navíc. Cena za faktoring je individuální pro každého klienta. Odvíjí se zejména od cílové země, kam putuje export, a podle konkrétního subjektu, vůči kterému je faktura vystavena. Dlouhodobě máme průměrnou cenu financování 1,93 procenta z hodnoty faktury. U exportního faktoringu je cena zpravidla mírně vyšší, protože zahrnuje právě pojištění nebo náročnější analýzu odběratelů.

Je v případě exportního faktoringu schvalovací proces delší, než jde-li o české obchodní partnery?

O něco ano, ale řádově se jedná pořád pouze o dny. Pokud tedy firma potřebuje financovat exportní fakturu, je vhodně to řešit s předstihem, protože se to může o několik dní protáhnout. Ale i tak jde v porovnání s bankovním úvěrem pořád o mnohem kratší proces. Peníze pak klient dostane standardně tři dny od vystavení faktury.

Jakými postupy rizikovost odběratelů vyhodnocujete?

Prověřujeme je na základě standardních ukazatelů finanční analýzy nebo platební morálky. Opíráme se zejména o ratingy firem, které získáváme od poradenské společnosti Dun & Bradstreet. Stejným způsobem nahlížíme i na klienty, kteří by chtěli své faktury směřovat do cizích zemí. Pokud máme relevantní data, jsme schopni si udělat předvýběr, vyhodnotit, jestli jsme ochotni s nimi spolupracovat, a následně se zakázkou oslovit EGAP.

Ne ke každému trhu jsou ale informace, které bychom potřebovali, dostupné. Někdy nejsou veřejné a občas je dokonce problém získat je i za úplatu. A v tomhle má výhodu právě EGAP, který má zkušenosti s větším počtem zemi než Roger, a je schopný sehnat informace snáz.

A jak je to v případě zemí, kde probíhá konflikt jako třeba na Ukrajině. I v jejím případě můžou exportéři faktoring využít?

EGAP už teď umí zakázky na Ukrajinu pojišťovat a my se rádi k takové možnosti připojíme jako financující subjekt. Zakázka musí být samozřejmě průchozí hlavně pro EGAP, aby byla spolupráce dlouhodobě udržitelná. Předvýběr klientů budeme dělat my, zaměřovat se plánujeme na zakázky, které by měly mít podporu z veřejného sektoru nebo budou se silným partnerem. Věřím, že můžeme financovat například zakázky, které budou navázané na stát, na nemocnice, elektrárny a další klíčovou infrastrukturu. Vždycky bude záležet na konkrétních okolnostech, ale ano, i tato možnost se díky naší nově navázané spolupráci s EGAPem exportérům otevírá.

