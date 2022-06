P2P musí zůstat mezi lidmi. Roger ukazuje cestu

Dobře je to vidět u investic. Lidé hledají slušný výnos s rozumným rizikem, na druhé straně je jim někdo ochotný zaplatit. Ať už je to půjčka nebo financování faktur, aplikace či platforma dovede tyto dvě strany důvěryhodně spojit a dovést je ke vzájemně výhodnému obchodu. Jenže pokud do aplikace někdo nahraje dobrou investiční příležitost, proč by ji měla platforma nabízet lidem a nenechat ji sama sobě?

Celá řada platforem to dokonce nedělá sama, ale v zádech má velkého institucionálního investora. Jejich podíl v čase rostl u našich i zahraničních platforem a dává to smysl. Proč si nesáhnout na dobrý výnos, když ho máme před očima? Nikdo také nevyčítá starožitníkovi, že si nechá vzácný šperk či obraz, když mu někdo donese poklad. Nemá žádnou povinnost ho nabízet dál, ale pokud by sám sobě skupoval 90 % všech donesených věcí a na prodejně nabízel jen drobný zbytek, říkali bychom mu stále obchodník, nebo by to byl jen sběratel?

Partner seriálu Partnerem seriálu je Platební instituce Roger, která zkracuje dlouhou splatnost faktur na tři dny a pomáhá tak podnikatelům s optimalizací provozních financí. V roce 2020 se Roger spojil s jedním z největších hráčů na bankovním trhu – Komerční bankou. Spolu s ní dále zefektivňuje a digitalizuje oblast provozních financí.

Ano, je to otázka označení, ale to je přesně problém P2P fintechů. Chlubí se tím, že jsou P2P, ale na konci dne zkratka P2P neznamená peer-to-peer, ale peer-to-platforma, protože lidé si půjčují a nabízí investice ve skutečnosti samotné platformě. Anebo peer-to-pracháč, pokud má za zády firma někoho s dostatečným kapitálem, kterému investiční příležitosti za poplatek přihrává. A pokud to nedělají sami jako součást svého byznysplánu, dříve či později je velcí hráči osloví a buď koupí, nebo jen v pozadí doručují kapitál výměnou za zhodnocení. Je to legitimní byznys, ale je to pořád P2P? A pokud ne, neklamou tyto služby své zákazníky? A pokud je to opravdu přirozená cesta, existuje vůbec způsob, jak P2P zachránit?

V Rogeru se o to pokoušíme. Je to mise za záchranu P2P, za jeho zachování na platformě tak, jak kdysi vznikla. Tak, aby to bylo stále od rovného k rovnému. Přestože do firmy kapitálově vstoupila Komerční banka, platforma stále musí spojovat rovné s rovnými. Jak ale ukazuje naše vlastní zkušenost, není to jen o absenci velkého institucionálního investora, jakkoliv je to zásadní.

P2P ubližuje samotný úspěch platformy. Získaná důvěra způsobila, že na platformu přistávaly často i obří investiční příležitosti za miliony i desítky milionů korun. I bez institucionálního investora tak tyto příležitosti můžou zainvestovat jen velcí hráči s masovou volného kapitálu a P2P se vytrácí. Prvním a zásadním krokem tak je omezení maximální výše aukce, aby se jich mohli účastnit téměř všichni. Velcí hráči si pořád můžou nakoupit za kolik chtějí, ale začnou soutěžit s těmi, kdo tolik na investování nemají.

Jenže ani tady to nemůže skončit. Protože to najednou znamená pro movitější investory více faktur a s nimi více práce, bylo nutné připravit investiční automat, který pro ně přihazuje. Ani tady ale příběh nekončí. Aby se větší množství menších faktur dalo snadno zaplatit a nebylo to pro investory na obtíž, připravujeme jim platební aplikaci na základě získané PSD2 licence, která všechny vyhrané aukce přetvoří do předpřipravených platebních příkazů. Ty pak stačí jen standardním způsobem autorizovat a zaplatit, třeba otiskem prstu nebo FaceID.

Je to spousta práce. Proč to ale celé dělat, pokud je zjevné, že opuštění P2P je výnosnější? Jinak by to přeci velké firmy nedělaly. Zní to logicky, avšak není to tak snadné. Fintech včetně toho P2P vzniknul a zažil největší boom v posledních 15 letech, které byly velmi specifické extrémně nízkými úrokovými sazbami u nás i v zahraničí. Podnikání v takovém prostředí vybízelo k uspíšenému růstu firem a rychlému prodeji těchto podniků velkým hráčům. Jinými slovy, někdo preferuje rychlý krátkodobý zisk a někdo radši myslí na kontinuitu a uvažuje dlouhodobě. Finančně to neznamená, že jedna varianta je lepší než druhá, jsou to subjektivní preference jednotlivých firem. Oboje je legitimní podnikání, ale jen jedno je skutečně P2P. Rovní rovným je ve své podstatě tak hezká myšlenka, že stojí za to ji zachovat.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Dominik Stroukal Hlavní ekonom Platební instituce Roger, expert na kryptoměny. Vystudoval ekonomii na VŠE a mediální studia na UK. Vyučuje na vysoké škole CEVRO institut. Je šéfredaktorem časopisu Trade-off, managing directorem odborného... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem