Jak si půjčit, ale nebrat půjčku. Alternativní financování

Představte si, že máte prima nápad, jak vydělat peníze. A jděte dál, představte si, že nezůstalo u nápadu, ale že už máte vypracovaný plán a dokonce i propočty. A teď si představte, že nemáte peníze. Můžete tedy na ten nápad zapadnout, nebo je někde zkusit sehnat.

Banka? Ještě tak kontokorent

Když se stavíte v bance pro podnikatelský úvěr, bez majetku k zastavení, bez podnikatelské minulosti a bez hotového produktu si jako budoucí malý až střední podnikatel asi jenom pěkně popovídáte. Šance, že byste uspěli se žádostí nikdy nebývala velká a v těchhle časech stěží bude větší. Existují samozřejmě výjimky. Pokud například chcete zařídit ordinaci a máte příslušný titul z lékařské fakulty a smlouvy s pojišťovnami, máte to u bank docela dobré.

Na pár desítek tisíc si můžete, zvlášť když budete mít pěknou kreditní historii, sáhnout díky kontokorentu, přečerpání účtu. O tomhle druhu půjčky jsme psali v minulém díle:

Nezapomeňte ale, že není zrovna levný. A pokud byste potřebovali šestimístnou částku, tudy cesta nevede.

Zkusíme tedy hledat dál.

Hledáme investora

Když se řekne „hledám investora“, zní to dost vznešeně. Zvlášť když jste ještě navíc dobře vykrmeni příběhy o technologických startupech, které se účastní všelijakých přehlídek pro investory, na kterých musí představit oslňující prezentaci a předvést šou – ne že by tam tenhle prvek nebyl vždycky a nebyl nutný. Ale trochu se to přehání. I když půjdete za kamarádem ze školy, jestli by se nepodíval na vaše plány, nedal vám sto tisíc, abyste se posunuli z garáže kousek dál, a nechtěl za to podíl na firmě, musíte mu svůj plán umět představit a prodat. Ale není potřeba z toho dělat raketovou vědu ani shánět oscarové herce. Nejdůležitější je mít dobře propracovaný byznysplán.

Pokud nemáte majetného spolužáka nebo příbuzného, který by do vašeho podnikání vložil kapitál, můžete se poohlížet po rizikových investorech. Mezi nimi je ovšem málo těch, co by chtěli sázet na firmu, která se ještě nerozjela, mnohem radši svoje peníze dávají do projektů, které už něco předvedly, mají nejen dobře zpracovaný byznysplán, který dokážou s případnými úspěchy i dál škálovat, ale mají také schopný tým a podobně. Nemusí být snadné se k takovým investorům vůbec prokousat. Dobrá zpráva ale je, že oproti tomu, jak to bylo třeba ještě před deseti lety, je dnes investorů a fondů rizikového kapitálu nepoměrně více.

Hledáme investory

Služeb, které nabízejí crowdfunding, je i v Česku a češtině slušná řádka. Na jedné straně jsou weby, kde frčí spíš kulturní a hobby projekty, jako je HitHit, na druhé pak platformy, které v podstatě nabízejí půjčky a investování do půjček, jako je třeba FinGood (nepočítejte ale, že mezi sebe pustí začátečníka). Crowdfunding je navíc poměrně jasná volba pro ty, kteří chtějí nejen získat peníze, ale také publicitu pro svůj nový projekt nebo službu. Vyžaduje ale velkou investici energie a času. Je to v zásadě i marketingová kampaň, kterou musíte promyslet, připravit – a pak musíte ještě lidem dát nějakou dobu, aby se na váš sen složili. Pokud potřebujete peníze za tři neděle, musíte si najít jinou cestu.

Příbuzné crowdfundingu jsou do značné míry půjčky, na které se skládají drobní investoři. I tady „prodáváte svůj příběh“, jak dobře a jak rychle se vám to povede, ale neovlivňuje to, kdy uvidíte peníze. „Lidi na Zonky zajímá váš příběh, a když jim přijde zajímavý, investují do něj a zhodnocují tak své peníze. Na rychlost schválení to ale vliv nemá, půjčku jsme schopni poskytnout do několika minut od podání žádosti,“ vysvětluje šéf vývoje Zonky Stanislav Filipčík. „Ve chvíli, kdy máte peníze na účtu, přidáváme zcela anonymně vaši půjčku na takzvané tržiště, kde ji uvidí naši investoři. Pokud do ní zainvestují, při splácení půjčky dostávají z úroku peníze, které obyčejně berou banky nebo jiné úvěrové společnosti,“ dodává.

Leasing

Pokud potřebujete pro svoje podnikání nějakou movitou věc, stojí za to zauvažovat o leasingu. Běžně se používá k financování třeba strojního vybavení a trochu připomíná nákup na splátky. V obou případech máte požadovanou věc u sebe, posíláte postupně splátky a zaplatíte o něco víc, než kdybyste si tu věc koupili rovnou. Podstatný rozdíl je ale v tom, že splátkový prodej je půjčka. Věc, kterou jste si koupili, je vaše, půjčili jste si na ni peníze, ty splácíte. U leasingu je to jinak, leasing není půjčka, ale v zásadě pronájem. Ta věc, kterou používáte, není vaše – a nebude, dokud ji nezaplatíte.

Speciální varianta je pak operativní leasing. Ten používají zejména firmy k pronájmu vozů. Nepočítá se přitom, že by se po skončení sjednané doby staly jejich majetkem.

Splátky leasingu mají tu příjemnou vlastnost, že pokud podnikáte, můžete si o ně snížit daňový základ.

Jak odemknout peníze v pohledávkách

A ještě jeden způsob financování bychom měli zmínit. Faktoring

I když jste v podnikání úplní nováčci, asi víte, co je jedním z největších problémů menších firem. Ne že by jim partneři neplatili, ačkoli i to se může stát, ale dávají si s placením na čas. A zvlášť když vy jste pidi a máte co do činění s goliášem. Jenže vy ty peníze potřebujete, abyste mohli dál fungovat. Řešením pak je svoje pohledávky – tedy přímo ty nesplacené faktury – prodat. Váš partner, faktor, vám fakturu proplatí, strhne si samozřejmě nějaká procenta, a sám si na peníze počká, případně pak plátce upomíná a tak podobně.

Faktoring býval vždycky dost drahý, v zásadě dražší než půjčka. Museli jste prokázat, že budete mít určitý objem faktur a nějakou strukturu odběratelů, kteří vám faktury budou vystavovat. Ovšem pokrok a technologie dokázaly na tomhle finančním poli totéž, co v půjčkách a investování: služby demokratizovaly a zlevnily. Dneska si na něj sáhne i menší firma a podle nastavení služby můžete platit třeba i jen jednotky procent. To ale většinou nejde o čistý faktoring, kde jde všechno riziko za faktorem, ale za službu, při které vám společnost půjčuje proti faktuře nějakou část její hodnoty, třeba 75 nebo 80 procent. Vy získáváte v řádu dní hotovost k volnému využití. Po proplacení faktury získáváte i zbytek minus provizi úvěrové společnosti. Příklad takové služby je společnost Roger od Komerční banky. Peníze na financování získává zase online od drobných investorů.

Samozřejmě do vás faktoringová společnost nekoupí každou fakturu, firmy si pečlivě prověřuje a do velkého rizika nepůjde.

Faktoring i forfaiting můžou být zajímavým doplňkem provozního financování, nutno ovšem přiznat, že nákladově jsou to způsoby dražší než úvěr či kontokorent. Na druhou stranu oba nástroje mohou snížit náklady na řízení pohledávek a rizik z nich.

Gabriel Pleska Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Píše recenze na knížky pro děti a texty pro svoji rockovou skupinu. Další články autora.