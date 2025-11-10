Peníze.cz
>
Ekonomika
>
Makroekonomika
>
Průmysl
>
ESG pro nás není ideologie, ale operační manuál, říká šéf udržitelnosti CSG

ESG pro nás není ideologie, ale operační manuál, říká šéf udržitelnosti CSG

Jan Záluský | rubrika: BrandInsight | 10. 11. 2025
Chovat se podle principů udržitelnosti znamená nejen tvořit lepší svět, ale i lépe řídit vlastní firmu, říká Serge Damian, který má ve skupině Czechoslovak Group na starost udržitelnost.
ESG pro nás není ideologie, ale operační manuál, říká šéf udržitelnosti CSG

Zdroj: Daniel Hamerník

Vezměme to od začátku. Co vás nakonec přesvědčilo, že jste přijal nabídku na šéfa pro udržitelnost?

Upřímně, při prvním kontaktu s „udržitelností“ jsem cítil hořkou pachuť. Všude ideové spory, málo čísel a příliš „bruselského“ jazyka. Já jsem člověk procesů a dat, původně datový analytik, do CSG jsem nastupoval jako zástupce generálního ředitele v servisní organizaci holdingu a bavilo mě nastavovat toky informací a rozhodování. Pak jsem si sedl nad evropské dokumenty, rok se jimi prokousával a došlo mi, že když si od principů ESG (Environmental, Social a Governance), tedy životní prostředí, sociální oblast a správa či řízení společností, odmyslíte ten negativní narativ, je to vlastně metodika řízení. Pak to zacvaklo.

Co se vám „zacvaklo“ konkrétně?

Že ESG pro skupinu CSG nemůže začínat u „E“. Obrátili jsme to: nejdřív Governance – nastavení procesů a řízení holdingu. Pak „S“ – práce s lidmi a vzdělávání. A jako třetí krok „E“, tedy životní prostředí. Jsme velký, rozmanitý holding. Spravujeme 190 právních entit, zhruba za 60 z nich vykazujeme ESG data. Máme kolem čtrnácti až patnácti tisíc zaměstnanců v jedenácti zemích a dvanácti různých sektorech od obranného průmyslu přes aerospace, automotive až po chemii. Když nejdřív neukotvíte řízení, ničeho smysluplného a udržitelného nedosáhnete. Proto nám trvalo téměř tři roky, než jsme se vůbec dostali k systematickému „E“.

Serge Damian

Chief Sustainability Officer skupiny Czechoslovak Group absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a už řadu let se soustředí na to, jak propojit odpovědné řízení firem s jejich dlouhodobou konkurenceschopností. Do holdingu přináší své zkušenosti z financí, strategického řízení i průmyslu. Jeho hlavním úkolem je vtisknout nadnárodní průmyslové skupině jasný směr v oblasti udržitelnosti s důrazem na ESG.

Jak jde dohromady obranný průmysl a udržitelnost?

Udržitelnost chápeme jako schopnost dlouhodobě udržet byznys: mít odolné dodavatelské řetězce, bezpečné provozy, transparentní řízení a strategické investice. Počítáme s tím, že splníme evropské cíle a do roku 2050 bude veškerá naše výroba uhlíkově neutrální. Je to velmi ambiciózní cíl, ale je dobře, že takové cíle existují. Protože nutí firmy inovovat a neodkládat investice. Podnikáme v řadě zemí světa a sledujeme, že evropská pravidla jsou nejnáročnější na světě. Když splníte Evropu, jste „za vodou“ kdekoliv.

Klíčové je, že svou udržitelnou strategii netvoříme v izolaci. Máme Výbor pro udržitelnost, kde sedí nejvyšší manažeři skupiny včetně financí, marketingu a interního auditu. A hlavně, permanentně jednáme se svými „stakeholdery“, tedy bankami, investory, klienty i státní správou. Jestli chceme zůstat konkurenceschopní, musíme být efektivnější, chytřejší a lépe řízení. ESG je k tomu sada nástrojů. Ne ideologie, ale operační manuál, který dává smysl. A také je třeba vidět osobní rovinu. Řada z nás má doma děti, rodiny. Chceme, aby naše továrny byly čistší a bezpečnější, aby lidé chodili domů zdraví. A aby náš byznys obstál i v čase, kdy se pravidla hry píšou jinde než v zasedačce.

Co na vás nejvíc dopadlo z nové evropské regulace?

Data. Dřív jsme nefinanční data sbírali podle amerických standardů, šlo řádově o tři sta ukazatelů. Abychom splnili podmínky EU, sledujeme nyní kolem 1200 ukazatelů. Když to pronásobíte napříč 60 firmami, dostanete kolem 70 tisíc datových bodů. Naše první integrovaná výroční zpráva má 500 stran, z toho zhruba 150 je čisté ESG. Netiskneme ji – ne kvůli ekologii, ale protože by se zkrátka nedala vzít do ruky. Co je pro nás zcela zásadní, je poctivě vyhodnotit výchozí stav, než přejdeme ke stanovování cílů. Chceme maximum autenticity, minimum greenwashingu. Jen tak celé naše úsilí bude dávat smysl.

Jak se dodržování ESG firemní politiky propisuje do samotného byznysu?

Z ESG se stalo takové nové „due dilligence“ byznysu. Jeho dodržování sledují banky, investoři i ratingové agentury. Když jsme připravovali emise dluhopisů, dostali jsme od největších fondů, bank a právních kanceláří na světě stovky dotazů k ESG. Před nedávnem jsme jednali s centrální bankou jedné cizí země a viděli, jak moc šli její bankéři do detailu ohledně recyklace odpadu, úrazovosti či genderového složení vedení. V reálu vidíme, že nám snahy o udržitelnost přináší lepší prioritizaci úkolů a výhodné způsoby financování obzvlášť při akvizicích na západních trzích, kde je udržitelnost samozřejmější součástí společnosti než v tuzemsku.

Máte příběh „z výroby“, který ilustruje, že ESG není teorie?

Myslím si, že cesta k bezpečnějšímu pracovnímu prostředí je vytvoření důvěry, se kterou budou zaměstnanci s vámi sdílet své poznatky. Z pražské kanceláře opravdu nepoznám, zda v nějaké továrně hrozí riziko. Někdy je možné se inspirovat tím, jak se ESG věnují v cizině. Vzpomínám si na svoji návštěvu v továrně na letadla Airbus ve francouzském Toulouse. Každý zaměstnanec tam nosí při pohybu halami výrazný pytel, a cokoliv najde na zemi, odnese a nahlásí. Výsledek? Výroba čistá jako operační sál. Tyhle drobnosti jsou „S“ a „G“ v praxi.

Může se nějak udržitelnost projevit přímo na bitevním poli?

Může, ale nedělejme si iluze. Norsko otevřeně říká, že třídenní cvičení za polárním kruhem vyprodukuje tolik emisí jako některé malé státy za rok. Nejen proto připravují elektrické bojové vozidlo pěchoty. Důvod? Není to jen o emisích, ale i taktice: elektrický stroj nemá tepelnou stopu, která dnes navádí střely, a proto bude pro posádku bezpečnější, jestli je možné takový termín na bitevním poli vůbec použít.

Co byste vzkázal firmám, které mají ESG „na seznamu úkolů“ a ještě nezačaly?

Nezaspat. Nám trvalo tři roky se v tom zorientovat, a to na to máme lidi, peníze i vůli. Kdo bude čekat, doběhne ho regulace i trh. A druhá věc: začněte „G“. Bez funkčního řízení a dat se z ESG stane jen sbírka tabulek. S funkčním „G“ se udržitelnost stane konkurenční výhodou – v tendrech, ve financování i v reputaci.

Peníze BrandInsight: Partnerem článku je CSG

Jan Záluský

Začínal jako reportér Hospodářských novin, později měl na starosti řadu let magazín Podnikání, který se zaměřoval na rady malým a středním podnikatelům a byznysové příběhy. Sedm let byl zodpovědný za veškerý speciální obsah,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

Evropská unie, investice, obranný průmysl, udržitelnost, zaměstnanci, životní prostředí

A tohle už jste četli?

Práce bude vždycky. Česká strojírenská firma dodává všem, od pekáren po automobilky

19. 8. 2024 | Radim Zelený

Práce bude vždycky. Česká strojírenská firma dodává všem, od pekáren po automobilky

Česká strojírenská firma Můj technik má široký záběr. Konstrukční řešení i hotové stroje dodává do nejrůznějších průmyslových odvětví: když propadne jedno, budou zakázky z jiného. Letos... celý článek

Nízká nezaměstnanost, ale i produktivita. Český trh práce v číslech

13. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Nízká nezaměstnanost, ale i produktivita. Český trh práce v číslech

Máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropské unii a schopné lidi, kteří chtějí pracovat. Přesto český trh práce zaostává. Index prosperity a finančního zdraví zjišťoval proč.... celý článek

Stejně to pak zase sesypou. Nesesypou. Mýty o třídění odpadu

4. 4. 2023 | Hynek Just | 1 komentář

Stejně to pak zase sesypou. Nesesypou. Mýty o třídění odpadu

Ve třídění odpadů vynikáme, tři čtvrtiny Čechů třídí aktivně. Další nakládání s odpady ale provází spousta fám, polopravd, někdy i cíleného greenwashingu. Pokusíme se vyvrátit nejčastější... celý článek

Továrna na baterie v Česku nevznikne. VW bude vyrábět v USA

8. 3. 2023 | redakce Peníze.CZ

Továrna na baterie v Česku nevznikne. VW bude vyrábět v USA

Německý automobilový koncern Volkswagen odkládá podle listu Financial Times (FT) plány vystavět továrnu na výrobu baterií ve východní Evropě. Vybuduje ji v Severní Americe, která poskytla... celý článek

Svět bude jezdit v elektru. Co to znamená pro české dodavatele automobilek

19. 5. 2022 | Vojtěch Dobeš | 18 komentářů

Svět bude jezdit v elektru. Co to znamená pro české dodavatele automobilek

V něčem jsou elektrická auta stejná, některé komponenty jsou ale jiné a vyrábějí se z jiných materiálů. Mění se celý dodavatelský řetězec. Ptáme se Petra Knapa ze společnosti EY, co... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI