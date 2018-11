Očima expertů: Jak vyzrát na Airbnb?

Koalice, která po obecních volbách ovládla pražský magistrát, ve středu představila programové prohlášení. Jeden z hlavních bodů se jmenuje Zvýšení dostupnosti bydlení. Kromě poměrně bezesporných opatření, jako je zlepšení práce stavebních odborů v povolovacím řízení, vytipovávání lokalit vhodných pro výstavbu bytů nebo urychlené projednávání změn v územním plánu, chtějí noví radní také přidusit relativně nový a rychle vyrostlý byznys s krátkodobým pronajímáním bytů. „V parlamentu a v jednání s vládou se aktivně zasadíme o úpravu zákonů v souvislosti s digitálními platformami umožňujícími krátkodobé pronájmy bytů s cílem zabránit negativním dopadům těchto služeb na obyvatele Prahy,“ píše se v dokumentu. Cíl je jasný – ubytovací platforma Airbnb. Úplně jasné ale není, jaký vlastně je vliv krátkodobého ubytování na dostupnost bydlení a proč vlastně by se tento typ služeb měl regulovat a omezovat.

Pro někoho je Airbnb zářná ukázka toho, jaký potenciál má v digitální době sdílená ekonomika, někdo službě nemůže přijít na jméno, protože prý deformuje realitní trh, uměle navyšuje cenu nájmů, nahrává daňovým únikům nebo vyhání starousedlíky z center měst. Na pražské radnici zřejmě převládli zastánci druhého názoru. A už mají i vymyšleno, jak krátkodobé pronájmy přidusit. „Vlastníkům airbnb bytů se musí tento byznys přestat vyplácet. Chceme, aby pro ně bylo výhodnější své nemovitosti raději nabízet běžným nájemníkům. Proto hodláme zvýšit poplatek, který se musí za každého ubytovaného turistu přes Airbnb městu odvádět,“ řekla v tomto týdnu Hospodářským novinám Hana Marvanová, která má být na magistrátu radní pro legislativu. Kdyby zvýšení poplatků nestačilo, mohl by dalším krokem být návrh legislativy, která by krátkodobé pronajímání povolila jen na určitý počet dní v roce.

Představuje pro Prahu Airbnb velký problém? Co si o tom myslí respondenti ankety Očima expertů?

Adam Zábranský

pražský zastupitel za Piráty

Krátkodobé pronájmy bytů skrze Airbnb a podobné služby jsou jenom jedna z mnoha příčin prudce rostoucích cen bydlení a určitě nepatří mezi ty nejvýznamnější. Ostatně do Prahy jezdí stále víc turistů, které je potřeba někde ubytovat. Na druhou stranu negativní dopady těchto služeb jsou znatelné i v jiné rovině, například v sousedských vztazích, a proto by se jimi město mělo zabývat.

Regulovat krátkodobé pronájmy je potřeba v legislativní rovině, což je úlohou státu. Ten by jednak měl umožnit městům navýšit rekreační poplatek, který je v Česku výrazně nižší než v západních městech. Zároveň by mělo být jasně rozlišeno občasné pronajímání bytu od podnikání spočívajícího v poskytování ubytovacích služeb – není potřeba uvalovat regulaci na lidi, kteří svůj byt pronajímají jen příležitostně. A v neposlední řadě by zprostředkovatelé typu Airbnb měli mít povinnost předávat data o pronájmech státní správě a možnost platit rekreační poplatky za pronajímatele, aby se snížila byrokracie. Tím by vzniklo čitelné právní prostředí a státní správa by zároveň získala dostatečné nástroje na vymáhání regulace.

Tomáš Prouza

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

Nevidím důvod, proč zavádět zbytečnou novou regulaci, zejména pokud se dá jednoduše obejít, jako například právě různé časové limity. Určitě je dobré, že se zvednou poplatky za pobyt a že Ministerstvo financí zjednodušilo jejich systém. Teď by se ještě měl zjednodušit jejich výběr. V zahraničí často poplatky městům zasílá přímo Airbnb a stejně to mělo být zavedeno už dávno v Praze – nikdo by se placení nemohl vyhnout, a navíc by byl výběr jednodušší a levnější.

Pokud by se měl pražský magistrát na něco soustředit, tak je to hledání cesty, jak nabídku ubytování rozšířit z Prahy 1 do dalších částí Prahy – a CzechTourism by měl pracovat s firmami, jako je Airbnb nebo Booking.com na tom, aby lidem, kteří jejich prostřednictvím přijíždějí do Prahy, nabídli i turistické zážitky mimo Prahu.

Filip Dvořák

místopředseda Hospodářské komory Praha 1, někdejší starosta Prahy 1 (ODS)

Město má samozřejmě jednoznačnou odpovědnost za udržitelnost zdravého mixu funkcí na svém území, kde je v posledních letech bydlení intenzivně vytěsňováno krátkodobým ubytováváním. Jsem přesvědčen, že nejjednodušší regulací bude důsledné vymáhání všech stávajících povinností dopadajících na ty, kteří mají z ubytovávání v bytech příjmy. Šedá ekonomika je v Česku odhadována na 15 procent. V případě ubytování v bytech se pohybuje v řádu 200 až 300 procent. Proto by se měla veřejná správa soustředit na dohledání všech, kteří mají z ubytování v bytech příjem, přičemž za významné opatření motivující k plnění zákonných povinností považuji přenesení odpovědnosti na vlastníka bytu, ve kterém dochází k ubytovávání. Bude tak snadno zjistitelný i subjekt, který ubytování v bytě zajišťuje. Co nejúplnější evidence bytů, v nichž k ubytování dochází, přinese určitě třetinu takových bytů zpět na trh s dlouhodobým bydlením.

Ondřej Dufek

spoluzakladatel a CMO platformy Flatio

Krátkodobé sdílené ubytování není samo o sobě hlavní problém. Jeho regulace je spíš pro politiky nejjednodušší řešení. Podstata problému je zejména v tom, jaký typ turistů Praha láká a jak se dokáže postarat o klid a bezpečí na veřejných prostranstvích. Když turista, který přijel do Prahy primárně za zábavou a levným alkoholem, vidí, že je na veřejných prostranstvích dovoleno téměř všechno, je logické, že si podobné chování přenáší i do místa ubytování. Ostatně, tyto názory zaznívaly i na setkání s občany, které na toto téma uspořádalo v Praze v předvolebním období několik politických stran. V otázce dopadů na ceny dlouhodobého bydlení se kloním k závěrům CETA a problém spatřuji zejména v malé výstavbě nových bytů. Souhlasím s růstem rekreačních poplatků u krátkodobého ubytování, pokud jsou jeho výnosy využity pro rozvoj turistické infrastruktury. Z pohledu daní a poplatků bych uvítal spíše snahu o edukaci pronajímatelů místo nadbytečné represe.

Daniel Kotula

realitní makléř, RE/MAX

Airbnb je skutečný problém v oblastech, kde je jeho míra vyšší, tedy v centru a širším centru Prahy. Zaprvé krátkodobé pronajímání turistům narušuje soukromí a klid dlouhodobých obyvatel bytových domů. Není příjemné neustále na chodbách potkávat neznámé lidi z celého světa nebo řešit konflikty v případě nevhodného chování turistů. Zadruhé krátkodobé pronajímání zabralo velkou část bytového fondu původně sloužícího dlouhodobému ubytování. Nastalý nedostatek bytů vedl ke zvýšení cen dlouhodobých nájmů. Jen pro porovnání, v Praze je aktuálně v nabídce realitních kanceláří cca 3500 bytů k pronájmu, na Airbnb víc než 12 000 bytů. Nejlepší řešení vidím buďto v omezení doby krátkodobého podnájmu na maximálně tři měsíce v roce, nebo neumožňovat pronajímání na kratší dobu než jeden měsíc; toto opatření by bylo platné jen pro bytové domy.

Adam Gebrian

architekt

Myslím si, že nepředstavuje žádný velký problém, když majitel či nájemce (pokud je dohodnutý s majitelem) pronajme nebo přepronajme byt turistům na omezenou dobu v roce. Sami jsme tak učinili při našem pobytu v Barceloně a nedoputovala ke mně jediná stížnost. Ani v Praze, ani v Barceloně. Město by se ale mělo snažit všemi dostupnými prostředky o to, aby se z některých bytů uvnitř normálních bytových domů nestal hotel, jehož provozovatel je pro ostatní nájemce navíc k nezastižení. Jakým způsobem toho dosáhnout, je otázka pro zastupitele, radní, případně poslance. Jsou za to placení. Těším se na inteligentní a účinný způsob, kterým dosáhnou zlepšení současného stavu.

Markéta Šichtařová

ekonomka, Next Finance

Na ubytovacích poplatcích Praha v roce 2016 vybrala 280 milionů korun. Jenomže ty platili jen turisté, kteří bydleli v hotelech. Lidé, kteří bydleli přes Airbnb u někoho doma, neplatili nic. Odhaduje se, že přes Airbnb dnes už bydlí skoro třetina turistů. To znamená, že Praha v roce 2016 přišla skoro o 100 milionů korun. Legislativci brzy dojdou k názoru, že je to stejně velký problém jako neplatit daně. Mně se v tomto případě slovo „problém“ příčí, dívám se na to jednak z pohledu potenciálního uživatele služby a jednak z pohledu ekonoma, který je bytostně přesvědčen, že každá daň je špatná, jen některé jsou ještě o něco horší než ty ostatní.

Města mají žít z daní těch, kteří tam podnikají. Kdo provozují restaurace, klasické hotely a další služby. Ti pak mají ze svých klasických daní hradit infrastrukturu pro turisty. Pro mě je to jen další přebytečně hrabivý zásah města do ekonomiky. Předpokládám, že vznikne tlak na omezení pronajímání bytů bez regulace podobně, jako to dnes zažívá Uber. Brzo se bude argumentovat hygienou, pak kriminalitou, a nakonec strachem z imigrantů a terorismu, a to i tehdy, kdy byty budou pronajímány pouze bonitním turistům z vyspělých zemí. Navíc hodně lidí začne brzy tvrdit, že se jedná o šedou ekonomiku. Takže to, co dnes vypadá úžasně, brzy někde vybublá v podobě další regulace.

Jan Hájek

jednatel Quantum reality

Služba Airbnb se postupně rozrostla do obřích rozměrů. V minulosti jsme evidovali zvýšený zájem o koupi bytů vhodných pro pronájem touto formou, dnes už to ale není tak časté. Obecně nejsem příznivec velkých regulací a omezování, ani si nemyslím, že zavádění nějakých zákazů a příkazů situaci vyřeší. Zásadní je nastavit systém tak, aby majitelé dotčených bytů platili stávající daně a poplatky, museli zajistit dodržování běžných norem užívání bytů a za jejich nedodržování nesli následky. Pokud vedení Prahy zavede drastičtější omezení, je otázkou, co se stane s byty dnes využívanými pro Airbnb. Jestli majitelé zvolí klasický dlouhodobý pronájem, nebo se budou bytů ve větší míře zbavovat. Zajímavé to bude především ve vazbě na očekávané ochlazení trhu s nemovitostmi.

Petr Stuchlík

spoluzakladatel společnosti Fincentrum, pražský zastupitel

Airbnb (a všechny podobné platformy) teď představuje pro centrální části Prahy velký problém. Zasahuje často velmi negativně do kvality života rezidentů – ať už jde o nadměrný hluk, nekontrolovaný pohyb uvnitř bytových domů, nebo nepořádek. Chtěli byste každé dva dny nové sousedy, co minimálně první noc kalí až do rána? Já ne. Airbnb navíc dále zdražuje cenu nemovitostí, jejich pronájmů a přispívá také k vylidňování historického centra. Efektivnější kontroly příslušných úřadů by vyžadovaly rozsáhlou změnu legislativy, protože ne vždy je majitel reálně dosažitelný. Teoreticky ano, reálně ne. Buďme realisté, hledejme jednodušší cesty a vraťme Airbnb k původnímu účelu: pronájmům na 60 či 90 dní v roce. Řešme provozovatele ve spolupráci s platformou, Airbnb je na to připraveno, funguje tak třeba v Barceloně nebo Amsterodamu, je to nejjednodušší a nejspravedlivější. Stejné podmínky pro všechny.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Centrum Prahy se vylidňuje posledních třicet let, ba víc. I lidé středního věku ještě pamatují, jak v Nerudovce na starousedlických zahrádkách tu a tam zakokrhal kohout. Taxikáři zas posledních třicet let, někdy od dob bijáku Bony a klid, dělají Praze ostudu, jejíž rozsah hvězd se dotýká a o níž dokonce baedekery zpravují. Ale zrovinka s příchodem decentralizované možnosti sdílení – ať už v podobě Airbnb, Uberu či jiné – v sobě konšelé dojemně našli odvahu se s letitými nešvary vypořádat. Takže vylidňování se stává problémem paradoxně až tehdy – nyní–, kdy je za něj konečně nějaká celospolečensky přínosná kompenzace v podobě lepší dostupnosti ubytování v centru metropole. Takže přeprava autem za úplatu se stává problémem paradoxně až tehdy – nyní –, kdy je i cesta zahraničního turisty z letiště na hotel, druhdy taxikáři masově využívaná k nestoudnému okrádání, transparentní jako nikdy předtím.

Probíhá kreativní destrukce, která dává tušit, že tolik hotelů za takové ceny není třeba a tolik taxíků za takové ceny také ne. A také to, že ani mnohé z regulací vlastně nepotřebujeme. Ohrožen je hoteliér, taxikář, úředník. Vytvářejí tedy jakousi koalici, jejímž společným zájem je kreativní destrukci oddálit. Zatím se jim to docela daří. Nemalá část veřejnosti uvěřila, že 1,4 procenta bytů, které se v Praze pronajímají přes Airbnb, stěžejním způsobem metropoli rozvrací… a pozvrací. Stále se pořádají konference na téma „smart city“, ale jediná skutečně funkční „smart“ řešení – se kterými ne náhodou spontánně, bez konferencí a bez dotací přišel soukromý sektor – úředníci pod tlakem „lobby za starou dobu“ přičinlivě likvidují.

No nic, ona se skutečně „smart“ řešení stejně nakonec prosadí. Technologická výhoda je na jejich straně.