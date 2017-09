Jak dobře pronajmout byt. Kdo platí opravy

Podle nového občanského zákoníku nájemce platí i provádí běžnou údržbu a drobné opravy. Co se týče běžné údržby, tak tu nájemce hradí v plné výši. Drobné opravy závad, které vznikají běžným užíváním bytu, hradí nájemce v případě, že náklady na opravu nepřesáhnou tisíc korun.

Co se má rozumět pojmy běžná údržba a drobné opravy, vymezuje nařízení vlády z roku 2015.

Totéž nařízení ale také stanoví limit, kdy už nájemník může říct stop, víc letos za drobné opravy neplatím. Limit slouží jako pojistka proti pronajímatelům, kteří by chtěli na nájemníka postupně přenést všechny náklady na opravy dlouhodobě zanedbaných bytů. Když součet nákladů za drobné opravy v bytě přesáhne v kalendářním roce 100 korun za čtvereční metr podlahové plochy, žádná další oprava v daném roce už nebude považovaná za drobnou, i když to bude oprava pod tisícovku. Její uhrazení už půjde na vrub pronajímatele. Například nájemce bytu 1+1 o výměře 40 m² má roční limit nákladů na drobné opravy čtyři tisíce korun.

Podlahovou plochou bytu se v tomto případě rozumějí i prostory, které nejsou součástí bytu, ale jsou s ním zároveň využívány, a to výhradně nájemcem. Z plochy balkonů, teras, sklepů a lodžií se ale počítá pouze jedna polovina.

Povinnosti nájemníka

Povinností nájemce je dát pronajímateli o všech poškozeních nebo vadách vědět co nejdřív. Zákon neříká, co je to co nejdřív – doporučujeme ohlašovací povinnost upřesnit do nájemní smlouvy. Vhodným limitem na ohlášení může být sedm dnů od chvíle, kdy nájemník závadu zjistil. Pokud se jedná o drobnou vadu, je nájemce povinný ji odstranit.

Pozor na havárie

Když nájemce v pronajatém bytě zjistí větší závadu, kterou je navíc nutné okamžitě odstranit, je jeho povinností to pronajímateli oznámit neodkladně. Pokud by této povinnosti nedostál, může být plně zodpovědný za případně vzniklé škody.

Jestliže závadu zapříčiní nájemník sám, například svou neodbornou manipulací, je samozřejmě povinen odstranit závadu na vlastní náklady. Pokud to neudělá, pronajímatel ji může odstranit sám a náhradu za náklady na opravu pak na nájemníkovi vymáhat.

Nepřítomnost v bytě

Další povinností nájemníka je oznámit pronajímateli svou nepřítomnost v bytě, která přesáhne dobu dvou měsíců. Zároveň musí domácímu nechat kontakt na někoho, kdo bude mít v době jeho nepřítomnosti od bytu klíče a v případě potřeby do něj zajistí přístup. Pokud nikoho takového nájemce nemá, nechá klíče pronajímateli nebo jinak zařídí, aby se v případě nezbytné potřeby mohl pronajímatel do bytu dostat. Dělá se to kvůli odstraňování závad a havárií, aby se zamezilo případným škodám. Pokud nájemník svoji dlouhodobější nepřítomnost neoznámí nebo nezařídí přístupnost bytu, může nést odpovědnost za škody, které za této situace v bytě vzniknou.

Tomáš Brychta Vystudoval obor finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity. Během studia pracoval jako obchodní zástupce v různých firmách, v posledním roce vysoké školy se stal spolumajitelem a jednatelem firmy TRIVIO, která obchoduje s módou a na webu uspěla s e-shopem Chlapská zásilka.cz. Na sklonku roku 2014 spoluzakládá společnost UlovDomov.cz.

Povinnosti pronajímatele

Povinností pronajímatele je zajistit všechny opravy, které se už nedají považovat za drobné, a které zhoršují nebo dokonce znemožňují obývání bytu.

A co nábytek a spotřebiče?

Pokud jsou spotřebiče nebo nábytek uvedené v nájemní smlouvě jako součást nájmu, je majitel v případě poruchy povinen je opravit nebo koupit nové. Pokud jednotlivé věci nejsou zapsané ani ve smlouvě, ani v předávacím protokolu, můžou být vnímány jako vstřícnost pronajímatele, který je dal nájemníkům zdarma k využívání. V případě poruchy se pak na tyto věci nevztahuje nárok na opravu nebo na výměnu.

Náklady na pořízení nových spotřebičů za vysloužilé, se nesmí promítnout do ceny nájmu. Do ceny nájmu se smí promítnout pouze stavební úpravy, které vedou ke zlepšení kvality nájmu, a to pouze jednorázově.