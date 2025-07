Poslední šance požádat o vyšší příspěvek na bydlení. Blíží se změna

Lidé, kteří dostávají příspěvek na bydlení, mohou naposledy požádat o přepočet jeho výše. Pokud se jim ve druhém čtvrtletí (duben až červen) snížily příjmy nebo zvýšily náklady na bydlení, měli by změnu oznámit úřadu práce do konce července.

„Později se už příspěvek na bydlení přehodnocovat nebude, protože v říjnu začne fungovat takzvaná superdávka, která ho nahradí. Všichni současní příjemci budou ale příspěvek na bydlení dostávat automaticky do konce roku 2025, a to právě ve výši, kterou jim úřad uzná od letošního července,“ upozorňuje ombudsman Stanislav Křeček.

Pokud příjemci příspěvku na bydlení požádají o superdávku do konce letošního roku, prodlouží se jim jeho výplata až do března 2026, a to na základě výše příspěvku stanovené ve výši za červenec 2025.

Kvůli žádosti o přepočet příspěvku na bydlení do konce letošního července není potřeba chodit osobně na úřad. „Veškerou dokumentaci lze doložit z pohodlí domova online přes aplikaci Jenda,“ připomíná Křeček.

Lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení a neoznámí, že u nich během druhé čtvrtletí došlo ke změně, budou dostávat dávku v dosavadní výši, tedy ve výši přiznané od dubna 2025.

O příspěvek na bydlení může úspěšně žádat každá domácnost, jejíž výdaje na bydlení jsou vyšší než 30 procent jejího příjmu. Podrobnosti k tomu, jak dávka funguje a kdo na ni má nárok, najdete v našem přehledu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí letos prosadilo, že dosavadní čtyři dávky – přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení – se spojí do jediné dávky státní sociální pomoci (DSSP) zvané superdávka.

Spočítejte si příspěvek na bydlení 2025 Bydlím v obci s počtem obyvatel: Praha a Brno min. 70 000 obyvatel do 69 999 obyvatel Jsem (pod)nájemcem či vlastníkem bytu/domu: nájemního družstevního v soukromém vlastnictví Počet lidí v domácnosti: 1 nebo 2 osoby 3 osoby 4 a vice osob Měsíční průměr čistých příjmů za kalendářní čtvrtletí: Kč Měsíční náklady na bydlení Náklady se uvádějí jako průměr z minulého kalendářního čtvrtletí. Například v dubnu tedy sečtěte náklady za leden, únor a březen a vydělte je třemi. Nájemné: Kč Náklady na bydlení: Kč Vytápění - pevná paliva: Ne Ano Vytápění - ostatní způsoby: Kč Další kalkulačky Přídavky na dítě 2025

