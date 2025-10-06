Přídavky na děti končí. Jak je mít až do dubna a co přinese superdávka

Superdávka se přezdívá nové dávce státní sociální pomoci, která od 1. října 2025 nahrazuje dosavadní přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Pokud jste patřili k těm, kdo v posledních měsících pobírali přídavek na dítě, nebo pokud máte děti a máte pocit, že byste mohli nebo měli o nějakou státní podporu požádat, budete žádat právě o superdávku.
Nová dávka má čtyři složky: živobytí, bydlení, bonus na dítě a pracovní bonus. Tři z nich odpovídají zaniklým dávkám (děti, bydlení, živobytí). Čtvrtá – pracovní bonus – zvýhodňuje domácnosti s vyšší pracovní aktivitou.
Tohle nastavení má pro žadatele výhodu i nevýhodu. Výhoda: přijdete „kvůli dětem“ a řízení může ukázat, že máte nárok i na peníze na bydlení. Nevýhoda: i když na složku bydlení nakonec nedosáhnete a i když to víte dopředu, dokládáte úplně všechno včetně nákladů na bydlení.
Připravili jsme rychlý přehled. Jaký je rozdíl v žádání a dokládání mezi přídavkem na dítě a superdávkou. Jak se liší situace těch, co přídavek na dítě pobírali a budou nově žádat o superdávku, a těch, co o ni budou žádat, ačkoli přídavky (ani jiné dávky, které superdávka nahradí) nebrali.
Co všecko musím oproti příspěvku na děti doložit u superdávky?
Při žádosti o přídavek na dítě se dokládaly jen příjmy domácnosti, u starších nezaopatřených dětí potvrzení o studiu. Pro zvýšený příspěvek bylo ještě potřeba doložit, že aspoň jeden z rodičů pracuje (nebo sice nepracuje, ale jen proto, že je například na nemocenské). U nové superdávky je toho podstatně víc.
Kromě příjmů všech dospělých členů domácnosti se zjišťují i náklady na bydlení (nájem a energie), všichni se musí podrobit tazkvanému majetkovému testu: zkoumá se majetek všech členů domácnosti (nemovitosti, vozidla, peněžní prostředky). Sleduje se taky školní docházka nezaopatřených dětí.
Velkou část údajů si úřad zjistí sám: podívá se do katastru, jaké nemovitosti členové domácnosti vlastní, do registru vozidel, jestli na ně jsou psaná nějaká auta, vyžádá si údaje o spotřebě energií u jejich dodavatelů, údaje o příjmech u zaměstnavatele a údaje o penězích na účtech od bank. Bankovní tajemství přitom neprolamuje: pokud dávky chcete, musí všichni dospělí členové domácnosti souhlasit s tím, že si je stát takhle proklepne.
Obecně platí, že bez souhlasu všech zletilých členů domácnosti ani nejde řízení o přiznání superdávky zahájit.
Novým prvkem proti minulosti je také důraz na pracovní aktivitu dospělých. Zákon pro získání bonusu na dítě vyžaduje, aby členové domácnosti, kteří můžou pracovat, pracovali nebo aktivně spolupracovali s pracovním úřadem. Je tu ale poměrně široký okruh výjimek (péče o malé dítě, invalidita, vyšší věk, dlouhodobá nemoc a další).
V září jsme brali přídavky na dítě nebo si o ně zažádali
Pokud máte nebo vám přiznají nárok na přídavky na dítě za září, jsou pro vás podstatné dvě věci.
Bez dalšího dokládání budete mít nárok na přídavky ve stejné výši až do konce roku. V lednu vám tedy ještě určitě přijdou prosincové přídavky.
Pokud si do konce roku podáte žádost o superdávku, přídavky v zářijové výši vám budou chodit až do dubna 2026 (naposledy tedy za březen).
Vaše žádost o superdávku se považuje za žádost na duben 2026. Úřad vás během jara 2026 vyzve k doložení příjmů a nákladů za leden–březen 2026 (respektive toho, co si nedokáže zjistit sám), protože právě tyto tři měsíce budou rozhodné pro první posouzení nároku na dávku.
V květnu vám pak buď přijde, nebo nepřijde superdávka za duben – podle toho, jestli na ni budete mít nárok.
Brali jsme přídavky. V období 1. října až 31. prosince 2025 žádáme o superdávku (bonus na dítě)
Pokud máte (nebo ještě na základě v září podané žádosti získáte) nárok na přídavky za dítě za září 2025, máte na ně automaticky nárok i po zbytek roku. A když jste do 31. prosince zažádali o superdávku, stačí to k tomu, abyste je dostávali i za období leden–březen 2026. Poslední přídavky (za březen) tedy dostanete v dubnu 2026.
V květnu 2026 pak buď naváže první výplata superdávky (za duben), anebo už nenaváže nic, pokud vám na superdávku nárok nevznikne.
Vaše žádost, kterou podáváte do konce letošního roku, se považuje za žádost o superdávku na duben 2026. Úřad vás během jara 2026 vyzve k doložení příjmů a nákladů za leden–březen 2026 (respektive toho, co si nedokáže zjistit sám), protože právě tyto tři měsíce budou rozhodné pro první posouzení nároku na dávku.
Nebrali jsme přídavky. V období 1. října až 31. prosince 2025 žádáme o superdávku (bonus na dítě)
Pro nové žadatele, kteří v září neměli nárok na žádnou dávku, kterou superdávka nahrazuje, a o superdávku žádají v posledním čtvrtletí letošního roku, platí zvláštní pravidlo. Ne moc příjemné. Úřad práce má totiž na rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání dávky až 90 dní od podání žádosti.
Nárok se posuzuje od měsíce, kdy žádost podáte – i kdybyste podali uprostřed měsíce, počítá se celý kalendářní měsíc. Tedy když zažádáte o dávku například v polovině října, nárok máte za celý říjen. Pokud úřad rozhodne rychle a kladně, dostanete peníze už v listopadu. Pokud rozhodne později, peníze vám zpětně vyplatí za všechny měsíce, na které vám nárok přizná: ale vzhledem k dlouhé rozhodovací lhůtě je tu riziko, že si zkrátka počkáte.
K žádosti za říjen se budou dokládat příjmy a náklady na bydlení za tři měsíce, které žádosti předcházejí, tedy za červenec–září 2025.
Minipříklad: Podáte žádost 12. 11. 2025. Úřad stihne rozhodnout 5. 2. 2026 (vejde se do 90 dnů). Dostanete jednorázový doplatek za listopad a prosinec a lednová dávka dorazí v únoru.
Požádáme o superdávku (bonus na dítě) prvně v roce 2026
Po Novém roce už neplatí žádné přechodné období. Žádost o superdávku se posuzuje standardně: nárok vzniká za měsíc, ve kterém ji podáte, a úřad vyhodnotí celou domácnost podle obecných pravidel. Sledují se příjmy, náklady na bydlení a další okolnosti, které ovlivňují nárok nebo výši dávky.
Do příjmů se započítávají tři celé měsíce před podáním žádosti. U nákladů na bydlení se obvykle bere stejné období; jen pokud máte nový nájem nebo vlastní bydlení krátce před podáním, může úřad použít aktuální měsíc. Ostatní skutečnosti, například složení domácnosti nebo školní docházka, se posuzují k měsíci, kdy žádost podáváte.
Jakmile vám dávku přiznají, běží ve tříměsíčních blocích. To znamená, že tři měsíce ji dostáváte ve stejné výši a po třech měsících musíte znovu doložit příjmy a náklady na bydlení (tam, kde si je úřad nemůže zjistit sám). Pokud to neuděláte včas, výplata se pozastaví a při dalším prodlení nárok zaniká. Změny, jako je stěhování nebo nový člen domácnosti, se promítají hned od měsíce, kdy nastaly.
Peníze se vyplácejí zpětně po měsících. Nárok za leden se tedy vyplácí v únoru. Pokud úřad rozhodne později, doplatí dávku zpětně – a to až tři roky nazpět od chvíle, kdy se o doplatek požádá.
Modelově to vypadá takto: Pokud podáte žádost 15. ledna 2026, úřad bude posuzovat příjmy a náklady za říjen až prosinec 2025. Nárok vznikne za leden, výplata přijde v únoru. Pokud se rozhodování protáhne, úřad dávku doplatí zpětně od ledna.
Co všechno musím pro bonus na dítě splnit?
Na bonus na dítě dosáhne domácnost, kde žije aspoň jedno nezaopatřené dítě (tedy dítě do 26 let, které se soustavně připravuje na povolání).
Příjmy všech členů domácnosti nesmí přesáhnout čtyřnásobek životního minima.
Každý dospělý, který může pracovat, musí být pracovně aktivní – tedy:
- zaměstnaný, nebo
- OSVČ, nebo
- evidovaný na úřadu práce a spolupracující, nebo
- v uznané neschopnosti (nemoc, invalidita apod.).
Výjimky platí pro rodiče pečující o malé dítě, osoby se zdravotním postižením nebo starší lidi.
Pokud někdo z domácnosti bez vážného důvodu nepracuje ani nespolupracuje, bonus na dítě domácnost nezíská, i když má jinak nízké příjmy.
Vyzkoušejte kalkulačku životního minima:
Jak a kde žádat o superdávku?
O superdávku můžete požádat online v systému Jenda (jenda.mpsv.cz) – potřebujete k tomu datovou schránku nebo Digitální identitu občana. Pokud ji nemáte, můžete žádost podat na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Tam vám s vyplněním pomůžou, případně žádost zadají přímo do systému za vás. Pozor: o superdávku se zatím určitě nedá žádat na poštovních CzechPointech.
Žádost se podává vždy za celou domácnost, a pokud chcete, aby ji úřad mohl posoudit, musí všichni dospělí členové domácnosti podepsat souhlas s tím, že si stát může ověřit jejich údaje v registrech – katastru či registru vozidel i u bank, zaměstnavatelů, dodavatelů energií. Bez těchto souhlasů úřad řízení vůbec nezahájí.
Co si připravit k žádosti?
Úřad si sice většinu údajů umí zjistit sám, ale i tak se vyplatí mít připravené:
- doklady o příjmech všech dospělých za poslední tři měsíce (pokud ještě není možné je ověřit elektronicky),
- smlouvu o nájmu nebo podnájmu, případně list vlastnictví,
- faktury nebo zálohové listy na energie (pokud nejsou u běžného dodavatele),
- doklady o školní docházce starších nezaopatřených dětí (SŠ, VOŠ, VŠ).
Nejčastěji žádost zdrží chybějící souhlasy dospělých členů domácnosti, neaktuální potvrzení o studiu dětí nebo chybně uvedený příjem (např. započtený dvakrát či bez odvodů).
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem