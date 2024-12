Dosáhnete na přídavek na dítě? Podmínky pro rok 2025

Kdo má nárok na dětské přídavky? Jak vysoké jsou v roce 2025? Co se počítá do příjmů a jak zjistit životní minimum domácnosti? Tady je přehled a kalkulačka.

Přídavek na dítě je jednou z dávek státní sociální podpory. Poskytují se jen rodinám s nižšími příjmy.

Na dětské přídavky mají nárok rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima. Počítají se lidé ve společné domácnosti.

Základní částka přídavku pro děti do šesti let je 830 korun, pro děti od šesti do patnácti let je 970 korun a pro děti od 15 do 26 let je 1080 korun. Pro rok 2025 se tyto částky nezměnily, zůstávají stejné jako v roce 2024.

Pro rodiny, kde aspoň jeden z rodičů má příjmy ze zaměstnání nebo podnikání přinejmenším ve výši životního minima jednotlivce, je přídavek o 500 korun vyšší než v základní variantě. Pro děti do šesti let tedy přídavek dělá celkem 1330 korun, pro děti od šesti do patnáci let dělá 1470 korun a pro děti od 15 do 26 let dělá 1580 korun.

Do zmíněných příjmů za zaměstnání nebo podnikání se počítají i dávky, které je nahrazují – především peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek (pokud mu předcházela mateřská), nemocenská, podpora v nezaměstnanosti (nebo rekvalifikaci), ošetřovné, důchod či příspěvek na péči o osobu do 18 let.

Například životní minimum pro domácnost, kterou tvoří dva dospělí a dvě děti mladší šesti let, vychází na 13 470 korun. Přídavek tak dostávají rodiny s příjmem do 45 798 korun. Rozhodující přitom je, kolik rodině skutečně přijde – typicky čistá mzda ze zaměstnání (ne hrubá mzda uvedená v pracovní smlouvě) nebo příjem z podnikání po odpočtu výdajů, daní a pojistného.

Přídavek na dítě v roce 2025

Věk dítěte Základní sazba Zvýšená výměra 0–6 let 830 Kč 1330 Kč 6–15 let 970 Kč 1470 Kč 15–26 let 1080 Kč 1580 Kč Zdroj: MPSV, Peníze.cz

Od ledna 2025 se nemění ani výše přídavku, ani výše životního minima. Obě hodnoty zůstávají stejné jako v předchozím roce. Přídavek se naposledy zvyšoval od roku 2023, stejně jako životní minimum.

Životní minimum v roce 2025 Částka Jednotlivec 4860 Kč První osoba v domácnosti 4470 Kč Druhá a další dospělá osoba v domácnosti 4040 Kč Dítě do 6 let 2480 Kč Dítě od 6 do 15 let 3050 Kč Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené) 3490 Kč Zdroj: MPSV

Konkrétní životní minimum pro vaši domácnost si snadno spočítáte na naší kalkulačce životního minima. Do počtu osob žijících ve společné domácnosti se počítá se i dítě, na které se o přídavek žádá.

O přídavek na dítě můžete požádat až tři měsíce zpětně. Žádost stačí podat jednou, přídavek pak budete dostávat pravidelně každý měsíc. Ale pozor: Pro získání i pokračování nároku na přídavek je potřeba dokládat příjmy domácnosti za každé kalendářní čtvrtletí.

Žádost o přídavek na dítě i čtvrtletní dokládání příjmů už můžete vyřídit jednoduše přes internet. Online žádost je součástí systému Jenda na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Přes internet pak můžete sledovat i aktuální stav vaší žádosti nebo hlásit důležité změny.

Elektronická žádost není povinná. Kdo chce, může jít žádat osobně na úřad práce. Doma si lze stáhnout formulář a předvyplnit ho.

Za nezletilé dítě (do 18 let) podává žádost rodič. Zletilé dítě od 18 do 26 let si podává žádost samo, musí však být stále „nezaopatřené“ – tím se rozumí hlavně studium („soustavná příprava na budoucí povolání“), případně nemožnost takové přípravy nebo výdělečné činnosti kvůli dlouhodobému zdravotnímu stavu, nemoci či úrazu.

Přídavek na dítě náleží podle zákona vždy přímo dítěti, ne rodičům. Ale samozřejmě: u nezletilých dětí se vyplácí osobě, která má dítě „v přímém zaopatření“ – typicky rodičům. U zletilých nezaopatřených dětí se už vyplácí přímo dítěti.

Jak se změní přídavek na dítě?

Od začátku roku 2025 se pravidla pro přídavek na dítě nemění, zůstávají i dosavadní částky (nezvyšují se).

Ministerstvo práce a sociálních věcí ale připravuje reformu sociálních dávek. Dosavadní přídavek na dítě se pak stane součástí takzvané superdávky – společně s příspěvkem na bydlení, doplatkem na bydlení a příspěvkem na živobytí. Podrobně jsme o chystané reformě psali v samostatném článku.

Přeměnu čtyř dávek do jediné teprve schvalují poslanci. Zákon má začít platit během roku 2025, v praxi však budou změny zřejmě pomalejší. Sledujte web Peníze.cz a o všech novinkách se dozvíte včas!

