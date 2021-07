Přídavky na dítě se od července zvyšují a dosáhne na ně víc rodin než dřív. Spočítejte si, co to v praxi znamená.

Na přídavky na dítě nově dosáhnou domácnosti s příjmem do 3,4násobku životního minima, zatímco doteď byl limit na 2,7násobku. Změna platí zpětně od července.

„Celkem by tak mohlo být podpořeno zhruba 20 procent všech nezaopatřených dětí, zatímco v současné době je to méně než 10 procent,“ vysvětlovala svůj návrh ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Z dosavadních 240 tisíc má počet podpořených dětí stoupnout na 490 tisíc. Rozšíření okruhu rodin podle ní odstraní i dosavadní nespravedlnost, kdy na dětský přídavek nedosáhla ani pracující matka samoživitelka s minimální mzdou.

Do limitu příjmu se počítají všichni lidé ve společné domácnosti. Například životní minimum pro domácnost, kterou tvoří dva dospělí a dvě děti mladší šesti let, vychází na 10 690 korun. Podle dosavadních pravidel tak dostávaly přídavek rodiny s příjmem do 28 863 korun. Po zvýšení na 3,4násobek minima teď stoupne limit na 36 346 korun.

Poslanci zároveň podpořili návrh, díky němuž se výdělek ze studentské praxe či brigády nemá započítávat do posuzovaného příjmu, takže rodina už by kvůli takovému příjmu neměla přijít o přídavky na děti.

Základní výše přídavku na dítě – tedy bez příplatku – se od července zvyšuje o 26 procent. To znamená, že částka pro děti do šesti let stoupla z 500 na 630 korun, pro děti od šesti do 15 let stoupne z 610 na 770 korun a pro děti od 15 do 26 let stoupne z 700 korun na 880 korun.

V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů má příjmy ze zaměstnání nebo podnikání aspoň ve výši životního minima jednotlivce, je přídavek na dítě nově o 500 korun vyšší (dřív to bylo jenom o 300 korun). Zvýhodněná varianta tak od července dělá 1130, 1270 a 1380 korun. Do zmíněných příjmů se počítají i dávky, které je nahrazují – především peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek (pokud mu předcházela mateřská), nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné či důchod.

„Přídavek na dítě se nezvyšoval dvanáct let, přitom od té doby rostly životní náklady rodinám minimálně o čtvrtinu,“ připomíná Maláčová. Jde o první zvýšení přídavků od roku 2008.

Výše přídavku na dítě od července 2021

Věk dítěte Základní sazba Zvýšená výměra 0–6 let 630 Kč (dříve 500 Kč) 1130 Kč (dříve 800 Kč) 6–15 let 770 Kč (dříve 610 Kč) 1270 Kč (dříve 910 Kč) 15–26 let 880 Kč (dříve 700 Kč) 1380 Kč (dříve 1000 Kč)

