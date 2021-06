Přídavky na dítě stoupnou a dosáhne na ně víc rodin

Přídavky na dítě témě jistě stoupnou přinejmenším o čtvrtinu a dosáhne na ně víc rodin než doteď. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) už loni v prosinci podpořila vláda a letos v dubnu poslanci. Dnes ho fakticky podpořili i senátoři, celou novelu však ještě vrátili poslancům k opravě změn, které s dětskými přídavky přímo nesouvisejí. Poslanci by měli novelu definitivně schválit zřejmě během června.

Základní výše přídavku na dítě se má od července zvýšit ve všech případech o 26 procent. Částka pro děti do šesti let tak stoupne z 500 na 630 korun, pro děti od šesti do 15 let stoupne z 610 na 770 korun a pro děti od 15 do 26 let stoupne z 700 korun na 880 korun. Půjde o první zvýšení přídavků od roku 2008.

Zároveň se má od července zvýšit zvýhodnění pro rodiny, kde aspoň jeden z rodičů má příjmy ze zaměstnání nebo podnikání přinejmenším ve výši životního minima jednotlivce. Zatímco dosud je přídavek na dítě o 300 korun vyšší, nově bude vyšší o 500 korun. Poslanci schválili pozměňovací návrh z dílny SPD, který zvýhodněnou variantu přídavku zvyšuje na 1130, 1270 a 1380 korun podle věku dítěte. Vláda původně předpokládala, že příplatek pro vydělávající rodiče zůstane 300 korun.

Do zmíněných příjmů za zaměstnání nebo podnikání se počítají i dávky, které je nahrazují – především peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek (pokud mu předcházela mateřská), nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné či důchod.

Jak stoupne přídavek na dítě

Věk dítěte Základní sazba Zvýšená výměra Nyní Od července* Nyní Od července* 0–6 let 500 Kč 630 Kč 800 Kč 1130 Kč 6–15 let 610 Kč 770 Kč 910 Kč 1270 Kč 15–26 let 700 Kč 880 Kč 1000 Kč 1380 Kč * Zvýšení ještě musí definitivně potvrdit poslanci, komplikace se nečekají.

Pro víc rodin

Na přídavky mají od července nově dosáhnout domácnosti s příjmem do 3,4násobku životního minima, doteď je limit na 2,7násobku. Počítají se lidé ve společné domácnosti. Poslanci neschválili pozměňovací návrhy, které prosazovaly méně výrazné rozšíření okruhu rodin, nebo které chtěly nechat dosavadní limit.

Například životní minimum pro domácnost, kterou tvoří dva dospělí a dvě děti mladší šesti let, teď vychází na 10 690 korun. Podle dosavadních pravidel (2,7násobek) tak dostávají přídavek rodiny s příjmem do 28 863 korun, po zvýšení na 3,4násobek minima stoupne limit na 36 346 korun. Další příklady ukazuje tabulka z ministerstva práce a sociálních věcí:

Maximální čistý měsíční příjem rodiny pro nárok na přídavek na dítě koeficient 2,7 (dnes) koeficient 3,4 1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 14 900 Kč 18 700 Kč 1 dospělý, 2 děti ve věku 8 a 16 23 600 Kč 29 716 Kč 2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 23 500 Kč 29 600 Kč

„Jen zvýšením hranice příjmu se podpoří jednou tolik dětí než dnes. Celkem by tak mohlo být podpořeno zhruba 20 procent všech nezaopatřených dětí, zatímco v současné době je to méně než 10 procent,“ upřesňuje Maláčová. Z dosavadních 240 tisíc má počet podpořených dětí stoupnout na 490 tisíc. Rozšíření okruhu rodin podle ní odstraní i dosavadní nespravedlnost, kdy na dětský přídavek nedosáhla ani pracující matka samoživitelka s minimální mzdou.

Maláčová chtěla, aby přídavky na dítě stouply už od letošního ledna. Její plán na rozšíření okruhu domácností ale dlouho odmítala ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Vládní koalice nakonec našla kompromis, původně lednový termín ale posunula nejdřív na duben a kvůli pomalejšímu projednání ve sněmovně nakonec až na červenec.

Poslanci zároveň podpořili návrh, díky němuž se výdělek ze studentské praxe či brigády nemá započítávat do posuzovaného příjmu, takže rodina už by kvůli takovému příjmu neměla přijít o přídavky na děti.

Dočerpání rodičovského příspěvku

Součástí novely jsou i další změny, které vylepšují státní podporu rodin. Pozměňovací návrh Aleše Juchelky (ANO) zmírňuje pravidla rodičovského příspěvku: Když se v rodině narodí další dítě a rodina ještě nedočerpala rodičovský příspěvek na to předchozí, tak stát jí nevyčerpanou část nově doplatí. Zjednodušeně řečeno se to bude týkat jen rodin, kde alespoň jeden z rodičů pracuje. Podle dosavadních pravidel nevyčerpaný zbytek příspěvku propadá, protože ho lze čerpat vždycky jenom na nejmladší dítě v rodině.

Změna se bude týkat dětí narozených od data účinnosti novely, tedy s největší pravděpodobností od letošního července. Podrobně jsme o novince psali v samostatném článku.

Čtěte víc: Změna v rodičovském příspěvku: O zbytek už nepřijdete

Zvýšení daňové slevy na dítě

Prošel také návrh lidovců, díky němuž stoupne daňová sleva na druhé a další děti, a to zhruba o 15 procent. Zvýhodnění u druhého dítěte vzroste z 19 404 na 22 320 korun ročně, u třetího a každého dalšího dítěte z 24 204 na 27 840 korun.

Vyšší slevu půjde využít už pro příjmy za rok 2021, pokud ji teď definitivně potvrdí poslanci. Komplikace se už nečekají. Senátoři jim novelu vrátili kvůli opravě chyby: roční daňová sleva by měla být beze zbytku dělitelná dvanácti kvůli snadnému rozdělení na měsíce. Varianta, kterou původně schválili poslanci, s tím nepočítala (sleva měla stoupnout na 22 315 korun, respektive 27 835 korun ročně).

Strop na daňový bonus při měsíční výplatě

Změnit se mají i pravidla pro daňový bonus, který zaměstnanci dostávají měsíčně. Ten se vyplácí, když daňová sleva na děti je vyšší než původně vypočtená daň z příjmů (přesněji: měsíční záloha na daň u zaměstnanců). Maximální výše vyplaceného bonusu má dosud při měsíčním vyúčtování strop 5025 korun, nově se tento limit zruší. Roční limit – maximálně 60 300 korun – zrušili poslanci na návrh lidovců už v prosinci v rámci daňového balíčku.

Čtěte víc: Daňová sleva na dítě stoupne. Končí i strop na bonus

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora. Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.