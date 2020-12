Přídavky na dítě stoupnou a dosáhne na ně víc rodin

Přídavky na dítě stoupnou o čtvrtinu a dosáhne na ně víc rodin než doteď. Shodla se na tom vláda, když podpořila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Dávka se nezvyšovala od roku 2008.

Výše přídavku se od dubna zvýší o 26 procent. V základní variantě bez příplatku to znamená, že částka pro děti do šesti let stoupne z 500 na 630 korun, pro děti od šesti do 15 let stoupne z 610 na 770 korun a pro děti od 15 do 26 let stoupne z 700 korun na 880 korun.

V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů má příjmy ze zaměstnání nebo podnikání aspoň ve výši životního minima jednotlivce, je přídavek na dítě o 300 korun vyšší. Od dubna se tedy má zvýšit – podle věku dítěte – na 930, 1070 a 1180 korun. Do zmíněných příjmů se počítají i dávky, které je nahrazují – především peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek (pokud mu předcházela mateřská), nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné či důchod.

„Přídavek na dítě se nezvyšoval dvanáct let, přitom od té doby rostly životní náklady rodinám minimálně o čtvrtinu,“ říká Maláčová.

Věk dítěte Základní sazba Zvýšená výměra Nyní Po zvýšení Nyní Po zvýšení 0 – 6 let 500 Kč 630 Kč 800 Kč 930 Kč 6 – 15 let 610 Kč 770 Kč 910 Kč 1070 Kč 15 – 26 let 700 Kč 880 Kč 1000 Kč 1180 Kč

Na přídavky od dubna nově dosáhnou domácnosti s příjmem do 3,4násobku životního minima, doteď je limit na 2,7násobku. Počítají se lidé ve společné domácnosti. Například životní minimum pro domácnost, kterou tvoří dva dospělí a dvě děti mladší šesti let, teď vychází na 10 690 korun. Podle dosavadních pravidel tak dostávají přídavek rodiny s příjmem do 28 863 korun, po zvýšení na 3,4násobek minima stoupne limit na 36 346 korun. Ve hře je navíc další zvýšení životního minima od dubna.

„Jen zvýšením hranice příjmu se podpoří jednou tolik dětí jako je tomu dnes. Na přídavek nově dosáhne zhruba o 250 tisíc dětí více. Celkem by tak mohlo být podpořeno zhruba 20 procent všech nezaopatřených dětí, zatímco v současné době je to méně než 10 procent,“ upřesňuje Maláčová.

Maláčová chtěla, aby přídavky na dítě stouply už od ledna. Její plán na rozšíření okruhu domácností ale odmítala ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Vládní koalice nakonec našla kompromis, místo lednového termínu se ale stihne až dubnový. Ke změně je totiž potřeba novela zákona, která teprve zamíří do Parlamentu.

