Přídavky na dítě 2019. Kolik dělají a kdo má nárok?

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 23. 1. 2019

Přídavek na dítě poskytuje stát rodinám, které nezvládají hradit náklady spojené s výchovou a výživou dětí.

Tato sociální dávka přitom náleží přímo samotným nezaopatřeným dětem, nikoli jejich rodičům. Ti za dítě mladší osmnácti let pouze podávají žádost o přídavek na dítě. Za nezaopatřené zákon považuje dítě, které dosud nedokončilo povinnou školní docházku, nebo studenta do šestadvaceti let věku.

Nezaopatřené dítě Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže: se soustavně připravuje na budoucí povolání

se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz

z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru. Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Anketa Kdo má dostávat přídavek na dítě? Všechny děti bez rozdílu Chudé děti Žádné děti První, druhé... možná ještě třetí děti

Pro rodiny s nízkými příjmy

Základní podmínkou pro přiznání přídavku na dítě jsou nízké příjmy rodiny. Přesněji: příjmy společně posuzovaných osob, které s dítětem žijí v jedné domácnosti. Konkrétní hranicí je 2,7násobek životního minima. Pokud jsou celkové příjmy rodiny vyšší, na dávku nedosáhne.

Životní minimum, společensky uznaná hranice příjmu pro zajištění základních potřeb, se vždy odvíjí od počtu členů rodiny. V případě domácnosti ve složení dva dospělí a dvě děti mladší šesti let dělá životní minimum 9450 korun. Přídavek na dítě tak úřady rodině přiklepnou, jen pokud měsíční příjem nepřesáhne 25 515 korun.

Jak je na tom s životním minimem vaše rodina, si lehce spočítáte na naší kalkulačce.

Do příjmů, které o nároku na dávku rozhodnou, se vedle čisté mzdy či platu (po odpočtu daní a záloh na sociální a zdravotní pojištění) započítávají nejrůznější dávky nebo třeba výživné. Konkrétně:

Dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, porodné nebo příspěvek na péči se v úvahu neberou.

Úředníci přitom posuzují příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí: když budete o dávku žádat v lednu, rozhodnou příjmy za říjen, listopad a prosinec roku 2018. Kdo požádá například v květnu, bude muset doložit příjmy za leden až březen 2019.

Osoby samostatně výdělečně činné dokládají poslední daňové přiznání – za každý měsíc se započte jedna dvanáctina ročních příjmů. Pokud OSVČ o dávku zažádá v období do posledního června 2019, musí k žádosti přiložit daňové přiznání za rok 2017. Kdo žádost podá až v červenci, prokáže příjmy prostřednictvím daňového přiznání za rok 2018. Zároveň platí: při podnikání v rámci hlavní činnosti se vždy započítá nejmíň 50 procent průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, i když skutečný výdělek byl nižší. U vedlejší činnosti se příjem započítá ve skutečné výši.

Výpočet. Tři stovky navíc za práci

Přídavek na dítě se vyplácí měsíčně, výše dávky se odvíjí od věku dítěte:

pro děti do šesti let 500 Kč

pro děti od šesti do patnácti let 610 Kč

pro děti od patnácti do šestadvaceti let 700 Kč

Zároveň ale můžou rodiče (respektive jejich děti) dostat ještě tři stovky navíc. Stačí splnit následující podmínku: mít příjem ze závislé činnosti alespoň ve výši životního minima jednotlivce – tedy 3410 korun. Na zvýšení dosáhne rodina, kde uvedenému vyhoví alespoň jeden z rodičů.

Vedle příjmů ze zaměstnání a samostatně výdělečné činnosti (podnikání) lze započítat také dávky nahrazující příjmy. Jde o dávky důchodového a nemocenského pojištění (nemocenská, ošetřovné, mateřská), podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci a příspěvek na péči pro osobu do 18 let. Do dávek nahrazujících příjem spadá i rodičovský příspěvek, ale jen pokud mu předcházelo čerpání mateřské.

Zkrátka nepřijdou ani nezaopatřené děti starší osmnácti let, jestliže žijí samostatně a mají vlastní příjem alespoň ve výši 3410 korun. Zvýšený přídavek na dítě potom dělá:

800 Kč pro děti do šesti let

910 Kč pro děti od šesti do patnácti let

1000 Kč pro děti od patnácti do šestadvaceti let

Výši přídavku na dítě si jednoduše spočtete s pomocí naší kalkulačky. Do kolonky měsíční příjem zadejte průměrný příjem za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Jak na žádost?

Žádost o přídavek na dítě se podává vždy jednou za čtvrt roku na kontaktním pracovišti úřadu práce v místě vašeho bydliště. Zároveň lze o dávku zažádat až tři měsíce zpětně. Předložit byste měli především Žádost o přídavek na dítě a Doklad o výši čtvrtletních příjmů – lejstro musí vyplnit každá z posuzovaných osob, která měla v rozhodném období alespoň jeden z příjmů, o kterém jsme psali výš. Nejčastěji jde o otce, matku, případně děti, které si přivydělávají ke studiu.

Všechny potřebné tiskopisy najdete v naší galerii formulářů. Za neplnoleté dítě podávají žádost rodiče (pěstoun či poručník), osmnáctiletí a starší žádají sami. Vedle vyplněných tiskopisů si na úřad vezměte také občanský průkaz, a pokud žádáte o dávku na dítě mladší patnácti let, neobejdete se bez jeho rodného listu.