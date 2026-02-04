Odškodnění pracovního úrazu 2026: Jak získat maximum a vyhnout se chybám

Úprava výše odškodnění není žádnou výjimečnou či aktuální změnou zákona. Jde o přímý důsledek pravidelné valorizace hodnoty bodu, která reaguje na růst průměrných mezd a inflaci. Vedle toho dochází i k určitým změnám okolo administrativy spojené s pracovními úrazy.
Základem však i v roce 2026 zůstává dobrá znalost práv poškozených zaměstnanců a aktivní přístup k řešení odškodnění pracovního úrazu. V naší praxi se prakticky denně setkáváme s tím, že většina poškozených nemá tušení, jak v případě pracovního úrazu postupovat a jak široké spektrum nároků jim zákoník práce poskytuje.
Bohužel také často vidíme, že poškození dělají opakující se chyby, které poté vedou ke zbytečným průtahům, nebo v horším případě k citelnému krácení odškodnění.
Letošní novinky: digitalizace a vyšší transparentnost
Vedle avizovaných vyšších částek odškodnění přináší rok 2026 jednu zásadní změnu v administrativě okolo pracovních úrazů. Zaměstnavatelé mají nově povinnost hlásit veškeré pracovní úrazy výhradně elektronicky prostřednictvím portálu Státního úřadu inspekce práce. Cílem digitalizace je celý proces zrychlit a zpřehlednit. Pro zaměstnance to však automaticky neznamená, že by se jejich situace při pracovním úrazu vyřešila sama od sebe. Právě naopak, orientace v systému a správné uplatnění nároků na odškodnění pracovního úrazu zůstávají klíčové.
Elektronizace hlášení pracovních úrazů znamená, že se o incidentu dozvědí kontrolní orgány prakticky v reálném čase. To by mělo zefektivnit celý proces řešení odškodnění a omezit případy, kdy se zaměstnavatel snaží pracovní úraz „ututlat“ nebo přemluvit zaměstnance, aby zranění nahlásil jako domácí úraz výměnou za nějakou finanční hotovost na ruku. Takový postup je pro zaměstnance vždy extrémně nevýhodný a rizikový.
Mechanismus náhrad
Zásadním parametrem pro výpočet odškodnění pracovního úrazu v roce 2026 je hodnota bodu. Ta není pevně stanovena, ale reflektuje ekonomickou realitu v České republice. Mechanismus výpočtu stanovuje příslušné nařízení vlády. To určuje, že hodnota jednoho bodu pro výpočet bolestného a ztížení společenského uplatnění (trvalých následků) odpovídá 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, v němž vznikl nárok na náhradu.
Klíčovou roli v tomto hraje Český statistický úřad, který každoročně vydává oficiální data o mzdovém vývoji, jež jsou pro výpočet odškodnění závazná. Podle údajů Českého statistického úřadu přitom vzrostla průměrná mzda za první tři čtvrtletí roku 2025 na částku 48 171 Kč.
Z těchto údajů vyplývá, že pro pracovní úrazy vzniklé v roce 2026 je stanovena hodnota bodu pro výpočet bolestného a trvalých následků na 481,71 Kč. Pro srovnání, v roce 2025 činila hodnota bodu 451,07 Kč. Jde tedy o meziroční nárůst přibližně o 7 %. To se může zdát jako maličkost, ale u vážnějších úrazů může navýšení hodnoty bodu tvořit rozdíl odškodnění v řádech desítek tisíc korun.
Jak se řeší bolestné
Bolestné bývá veřejnosti často chápáno velmi zjednodušeně. Mnoho zaměstnanců se mylně domnívá, že se jedná pouze o náhradu za bezprostřední fyzickou bolest způsobenou samotným zraněním, jako je například zlomenina nebo popálenina.
Ve skutečnosti jde o mnohem širší náhradu nemajetkové újmy, než si většina lidí uvědomuje. Vedle akutní fyzické bolesti pociťované bezprostředně po pracovním úrazu a během celého procesu léčby sem spadá také související duševní strádání poškozeného. To zahrnuje prvotní šok z úrazu, doprovodné úzkosti, a dokonce i strach o další budoucnost či opodstatněné obavy z možných následků zranění.
Do celkového hodnocení se významně promítá i bolest spojená s procesem léčby, kam řadíme například bolestivé převazy popálenin, náročné rehabilitace nebo opakovanou aplikaci injekcí. Zásadní vliv na výši finančního odškodnění mohou mít také operační zákroky. Všechny tyto faktory se mohou promítat do výpočtu celkové částky odškodnění bolestného a je proto vhodné nespoléhat na formuláře pojišťovny a přenechat výpočet specializovanému znalci.
S výpočtem bolestného není třeba čekat na úplné ukončení léčby a povětšinou ho lze hodnotit bezprostředně po úrazu či po ukončení související hospitalizace.
Odškodnění trvalých následků pracovního úrazu
Zatímco bolestné řeší především minulost a přítomnost, tedy útrapy spojené se samotným úrazem a jeho léčbou, náhrada za ztížení společenského uplatnění směřuje zásadně do budoucna. Představuje nejdůležitější a ve většině případů také finančně nejvyšší složku odškodnění pracovního úrazu. Hlavním smyslem této náhrady je kompenzovat trvalé nebo dlouhodobé změny zdravotního stavu, které poškozeného zaměstnance omezují v jeho běžném životě a brání mu v dřívějším způsobu seberealizace.
Výpočet trvalých následků pracovního úrazu je v základu opět založen na bodovém systému, kdy je každému trvalému zdravotnímu omezení přiřazen určitý počet bodů, který se poté sečte a vynásobí hodnotou bodu pro daný rok.
V určitých specifických případech, zejména vážných pracovních úrazů, může ovšem dojít ke komplexnějšímu posuzování výše této náhrady, kdy se zkoumají dopady trvalých následků do klíčových oblastí lidského života. Významnou roli může hrát například dopad na rodinný život. Ten může zahrnovat neschopnost plnohodnotné péče o děti nebo omezení v intimní sféře.
Stejně důležité je posouzení omezení ve volném čase, kde se zohledňuje ztráta možnosti sportovat nebo se věnovat dlouholetým koníčkům, jako je například turistika či hra na hudební nástroj. Úraz se často propisuje i do sociálních kontaktů, kdy imobilita nebo psychické následky vedou k izolaci poškozeného od okolí. V neposlední řadě může být zkoumán dopad na profesní kariéru, tedy neschopnost vykonávat původní profesi nebo ztrátu reálných šancí na další kariérní postup.
Trvalé následky se obvykle posuzují až v okamžiku, kdy je zdravotní stav poškozeného dostatečně stabilizovaný. Zpravidla se jako rozhodující bere období přibližně po jednom roce od vzniku pracovního úrazu.
Nečekejte pasivně na ukončení neschopenky
Pracovní úraz zásadně nezasahuje pouze do zdraví zaměstnance, ale velmi citelně postihuje také jeho rodinný rozpočet a celkovou finanční stabilitu. Jednou z významných složek odškodnění pracovního úrazu je proto náhrada za ztrátu na výdělku. Ta má v právním řádu dvě podoby.
První z nich se týká období bezprostředně po úrazu, tedy doby dočasné pracovní neschopnosti. Mezi poškozenými stále přežívá mýtus, že o ušlý výdělek lze žádat až po ukončení neschopenky a po návratu do práce. Ve skutečnosti má však zaměstnavatel zákonnou povinnost dorovnávat rozdíl mezi průměrným výdělkem před úrazem a vyplácenými nemocenskými dávkami průběžně. Tato platba by měla probíhat ideálně měsíčně v obvyklém termínu výplaty mezd.
Druhá podoba náhrady ušlého výdělku přichází na řadu po skončení pracovní neschopnosti a vžil se pro ni lidový termín renta. Tento nárok vzniká v situaci, kdy pracovní úraz způsobí trvalé nebo dlouhodobé snížení výdělečné schopnosti zaměstnance. Může jít například o případy, kdy poškozený nesmí ze zdravotních důvodů zvedat těžká břemena, pracovat v hlučném či prašném prostředí nebo vykonávat činnost v noci. Renta má za úkol dorovnávat finanční rozdíl mezi průměrným výdělkem, kterého poškozený dosahoval před pracovním úrazem, a příjmem, kterého je z důvodu zdravotního stavu schopen dosahovat po úrazu.
Jak získat zpět výdaje za léčbu, cestovné a péči
Často opomíjenou kapitolou v procesu odškodňování pracovního úrazu jsou účelně vynaložené náklady spojené s léčením. Obvykle se jedná o doplatky za léky, zdravotnický materiál či ortopedické pomůcky, u kterých je nezbytné pečlivě uschovávat všechny účtenky a doklady. Stejně důležitou složkou může být cestovné. Poškozený má nárok na proplacení nákladů spojených s cestováním k lékařům či na rehabilitace. Pro rok 2026 jsou přitom sazby náhrad za ujetý kilometr opět o něco vyšší.
Zásadní, a přitom zřídka využívanou položkou odškodnění je náhrada nákladů na péči o osobu poškozeného a jeho domácnost. Pokud se o vás po úrazu musela starat rodina, protože jste nezvládali běžné životní úkony jako nákupy, úklid nebo osobní hygienu, vzniká vám nárok na náhradu těchto nákladů. Jde o odškodnění, které má kompenzovat to, že pracovní úraz omezil vaši soběstačnost, a to i v případě, že vám péči poskytovala bezplatně osoba blízká. Pro úspěšné uplatnění náhrady je důležité vést si o poskytnuté pomoci záznamy a mít vše podložené zdravotnickou dokumentací prokazující příslušná omezení.
Změny řešení odstupného po pracovním úrazu Součástí takzvané flexinovely zákoníku práce, která nabyla účinnosti v červnu roku 2025, byla i změna týkající se zaměstnanců, kteří následkem pracovního úrazu trvale ztratili zdravotní způsobilost k výkonu své dosavadní práce. Pokud z tohoto důvodu dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele podle § 52 písmene d) zákoníku práce, vzniká zaměstnanci zákonný nárok na vyplacení peněžité náhrady ve výši dvanáctinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.
Tato náhrada byla dříve hrazena ve formě odstupného přímo zaměstnavatelem. Zvláště pro malé zaměstnavatele mohla být celková částka v mnoha případech fakticky likvidační. Zmíněná flexinovela toto břemeno přesouvá na zákonnou pojišťovnu zaměstnavatele, která ji bude šetřit a případně hradit jako jednu z náhrad pracovního úrazu.
Chyby, které vás mohou připravit o spravedlivé odškodnění
Velkým úskalím, na které v praxi narážíme, je pasivní spoléhání se poškozených na standardní formuláře pojišťovny a související výpočty bolestného a trvalých následků od ošetřujících lékařů. V praxi se tak běžně stává, že v ohodnocení zcela chybí položky, které mohou tvořit nezanedbatelnou část náhrady.
Lékaři ve formulářích často neřeší komplikace, operační zákroky či zapomínají na „menší“ poranění, jako jsou pohmožděniny, oděrky nebo povrchové ranky, pod vlivem pocitu, že jde o banality. V součtu však může jít v konečném důsledku o poměrně vysoké částky odškodnění.
Vedle toho poškozené často brzdí strach z konfliktu se zaměstnavatelem. Mnoho lidí se obává, že uplatněním svých zákonných práv riskují komplikace či dokonce výpověď. Je však důležité si uvědomit, že odškodnění v konečném důsledku nevyplácí zaměstnavatel ze svých prostředků, ale hradí jej jeho zákonná pojišťovna. Zaměstnavateli tedy řádné odškodnění zaměstnance finančně neublíží, naopak mu správné vyřešení incidentu pomůže splnit jeho zákonné povinnosti a uzavřít pojistnou událost bez vlastních nákladů.
Cesta k plnému odškodnění
Pracovní úraz představuje traumatizující životní událost, která může na dlouhou dobu ovlivnit nejen vaši budoucnost, ale i finanční stabilitu celé vaší rodiny. Díky pracovněprávní legislativě a pravidelné valorizaci mají poškození nárok na finanční kompenzaci, jejímž účelem je pomoci jim se s náročnou situací vyrovnat a usnadnit jim návrat do běžného života.
Tato částka není „darem“ zaměstnavatele, ale zákonným právem na náhradu škody a nemajetkové újmy, kterou jste utrpěli při plnění pracovních úkolů. Je důležité si uvědomit, že pojišťovna zaměstnavatele je protistranou a není jejím cílem vyplatit na pojistném plnění co nejvyšší částku. Zejména v případě vážnějších zranění tak doporučujeme konzultovat svá práva, možnosti a optimální postup řešení s odborníkem, který se na odškodňování pracovních úrazů specializuje.
V každém případě platí, že klíčem ke spravedlivému odškodnění pracovního úrazu je aktivní přístup a včasné uplatnění všech nároků, které zákon poškozeným zaměstnancům přiznává.
Radek Novotný
Partner advokátní kanceláře Drobiš & Novotný. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem