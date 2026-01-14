Peníze.cz
Čtyři nebo šest týdnů? Které řetězce dávají zaměstnancům nejvíc dovolené

Pavla Adamcová | rubrika: Když se řekne | 14. 1. 2026
Chlubí se přihazováním procent ke mzdám i dní k dovolené. Kolik volna ale obchodní řetězce svým lidem skutečně dávají a kdo ho nabízí nejvíc? Zeptali jsme se.
Zdroj: Shutterstock

Dovolená pro „prodavače“ už dávno není jen povinné minimum dané zákonem. Zatímco dřív byly čtyři týdny standard, dnes je v obchodech pět týdnů volna téměř samozřejmost.

A rok 2026 posunul laťku ještě výš. Řetězce se přetahují o lidi a do hry vstupuje nový benefit: šest týdnů dovolené hned od nástupu.

Jako první ho rozjel Lidl: nově nabízí 30 dní volna všem zaměstnancům bez rozdílu, tedy i těm, kteří jsou v práci teprve krátce. „Odpočinek je klíčový pro kvalitní výkon i dlouhodobou spokojenost. Proto jsme se rozhodli nárok na dovolenou sjednotit a zajistit všem stejné podmínky již v prvním roce nástupu,“ uvedl k novince jednatel odpovědný za lidské zdroje společnosti Lidl Česká republika Filip Jičínský.

To, co dřív přicházelo až po letech odsloužených směn, se tak stává novým tahákem v boji o pracovní sílu. A jak je na tom konkurence? Tady je přehled:

Lidl

  • Základ: 30 dní

Lidl s platností od ledna 2026 změnil systém dovolené: zrušil dřívější model, kdy se počet dní zvyšoval s odpracovanými lety, a zavedl plošných 30 dní (6 týdnů) pro všechny zaměstnance hned v prvním roce od nástupu. Jde o aktuálně nejštědřejší nabídku mezi velkými obchodními řetězci.

Kaufland

  • Základ: 25 dní 

Kaufland si „stupňovací“ formát dál zachovává. „Pro každého zaměstnance s minimálně pětiletou příslušností k firmě je připravena dvoudenní dovolená navíc a po odpracovaných 10 letech mají zaměstnanci nárok na 30 dní dovolené ročně,“ uvádí mluvčí řetězce Renata Maierl.

Albert

  • Základ: 20 dní 

Mezi Albertem a konkurentem Penny proběhl v závěru loňského roku slovní přestřelka ohledně toho, kdo dá svým zaměstnancům volno na Štědrý den a kdo ne. Více si o tom můžete přečíst tady: Penny zavře obchody na Štědrý den a šťouchá do Alberta: Co ty?

Albert na dotaz k dovolené do publikace článku neodpověděl. Z nabídek pracovních portálů ovšem vyplývá, že jde v základu o čtyři týdny. Někteří zaměstnanci k tomu mohou získat až pět dní takzvaného rekondičního volna navíc, závisí to na délce jejich pracovního poměru.

Penny Market

  • Základ: 25 dní  

Výše zmíněný Penny Market nabízí svým lidem pět týdnů dovolené hned od začátku pracovního poměru. 

Tesco

  • Základ: 25 dní  

Kromě standardních 5 týdnů využívá i Tesco systém takzvaných FIT days. Zaměstnanci s delší praxí (typicky nad 6 let) získávají tři dny placeného volna – takzvaných sick days – nad rámec zákonné a smluvní dovolené.

Globus

  • Základ: 20 dní 

Systém dovolených v Globusu rovněž není „plošný“, ale postupně se navyšuje. Základem při nástupu je 20 dní dovolené. Po roce zaměstnanec dostane další dva dny a po třech letech má nárok na 25 dní dovolené.

Billa

  • Základ: 25 dní 

Billa nabízí pět týdnů dovolené již od nástupu zaměstnance. 

Není volno jako volno

V roce 2026 už se řetězce nepředhánějí jen v tom, kolik dnů dovolené svým lidem nabídnou. Čím dál víc záleží i na tom, jak jim vyjdou vstříc ve chvíli, kdy se v rodině něco řeší a život nejede podle tabulek.

„Z téhle nabídky se vám zaručeně postaví.“ Jak marketing značek ovládla snaha šokovat„Z téhle nabídky se vám zaručeně postaví.“ Jak marketing značek ovládla snaha šokovat

Proto má smysl podívat se i na benefity, které se do základního přehledu nevejde:

Volno pro „zvláštní příležitosti“:

Vedle klasické dovolené dnes řada řetězců nabízí placené volno na situace, které se dřív řešily čerpáním základního volna nebo neplaceným volnem.

  • První školní den: Například v Kauflandu, Lidlu nebo Penny dostávají rodiče, a někde po domluvě i prarodiče, den placeného volna, aby mohli dítě doprovodit do první třídy.
  • Doprovod k lékaři: Zákon sice dává nárok na volno, ale některé řetězce jako třeba Penny často proplácejí i případy nad rámec povinností, pokud jde o péči o člena rodiny (návštěva lékaře).
  • Dobrovolnictví: Například v Tescu mohou zaměstnanci čerpat jeden až dva dny placeného volna ročně na pomoc neziskovým organizacím nebo útulkům.

Dovolená versus Sick Days:

Tady bývá největší zmatek. Jde totiž o dvě různé věci.

  • Dovolená představuje klasické plánované volno, které si zaměstnanec vybírá po domluvě s předstihem. Počet dnů dovolené se liší podle zaměstnavatele, délky pracovního poměru a zákonných minim.
  • Sick Days jsou naopak benefit pro neočekávané situace, kdy zaměstnanec není schopný vykonávat svou práci z důvodu nemoci, zdravotních obtíží nebo náhlé indispozice. V roce 2026 je běžné, že zaměstnanci mají 2 až 5 dní sick days ročně, což jim umožňuje zotavit se bez ztráty příjmu.

Máme toho víc!

Ilustrační obrázek

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

