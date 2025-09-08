Pokud jste nastoupili do nové práce od 1. září, tak už máte pracovní smlouvu pravděpodobně podepsanou. Platí totiž, že tak musí obě strany, zaměstnanec i zaměstnavatel, učinit nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Pro ty, kteří teprve nastoupí, připomínáme, co musí smlouva obsahovat. A co v ní být už uvedeno nesmí.
Podle zákoníku práce musí být každá pracovní smlouva uzavřena písemně a nesmí v ní chybět informace o:
- druhu práce
- místě výkonu práce
- dni nástupu do práce – podle toho se pak stanovuje například nárok na dovolenou
Měla by také obsahovat:
- údaje obou stran, tedy u zaměstnavatele název, adresu a IČO, u zaměstnance pak jméno a příjmení, datum narození, adresu
- stručný popis pracovní činnosti
- dobu trvání pracovního poměru zvláště v případě smlouvy na dobu určitou
- výši mzdy a způsob odměňování, tedy například, že mzda bude vyplácena jednou měsíčně
- případnou výměru dovolené, pokud je vyšší než zákonné minimum, což jsou 4 týdny v kalendářním roce
Někteří zaměstnavatelé výši mzdy neuvádějí v pracovní smlouvě, ale v takzvaném mzdovém výměru. Jak upozorňuje expert na pracovní právo Ondřej Preuss, zakladatel webu DostupnyAdvokat.cz, u mzdového výměru ale převažují negativa, přičemž jedno je zásadní.
„Pokud má zaměstnanec mzdu stanovenou přímo ve smlouvě a zaměstnavatel by ji chtěl změnit, musí se na tom se zaměstnancem domluvit a ten mu změnu musí stvrdit svým podpisem. Toto ale v případě mzdového výměru neplatí a šéf může snížit mzdu, samozřejmě rovněž zvýšit, i bez souhlasu zaměstnance,“ vysvětluje právník.
I pokud zaměstnanec odmítnete nový mzdový výměr převzít, tak platí. „Pro zaměstnavatele jsou výhody tohoto způsobu sjednání odměn především organizační a administrativní. U velkých firem se dá lépe hromadně zvýšit či snížit mzda, bez nutnosti obcházet jednotlivě všechny zaměstnance a vyjednávat s nimi byť i třeba zvýšení mzdy,“ doplňuje Preuss.
Mzdový výměr je nově možné doručit zaměstnanci také elektronicky. Povinnost písemné formy zůstává.
Konec doložky o mlčenlivosti
Co už určitě ve smlouvě být uvedeno nesmí, je doložka mlčenlivosti o odměně. Právě zákaz toto doložky zavedla takzvaná flexinovala zákoníku práce, která začala platit před čtvrt rokem, přesně 1. června 2025.
„Zaměstnavatel už tak nemůže omezit zaměstnance v nakládání s informacemi o výši a struktuře jeho mzdy, platu nebo odměny,“ říká advokátka kanceláře Grant Thornton Veronika Odrobinová. Cílem této změny má být především zvýšení transparentnosti odměňování a dát zaměstnancům možnost domáhat se svého práva na rovné odměňování.
Za porušení bude zaměstnavateli hrozit pokuta až 400 tisíc korun. Více jsme psali zde: Výše mzdy už nebude tabu. Mlčení firem o odměnách brzy skončí
Flexinovela ale zavedla v zákoníku práce ještě řadu dalších změn. Zásadní je například změna v délce zkušební doby. Pokud jste si mysleli, že vám od září běží tři měsíce zkušební doby, jako bylo mnoho let běžné, tak to už není pravda. Nově je zkušební doba čtyřměsíční a u manažerských pozic osmiměsíční. Během ní může být pracovní poměr ukončen okamžitě bez udání důvodů, a to zaměstnavatelem i zaměstnancem.
Sjednání delší zkušební doby ale není povinnost. Obě strany si můžou sjednat zkušební dobu i kratší, například na dva měsíce, případně žádnou. V takovém případě pak zákoník práce dovoluje dohodnout se na prodloužení zkušební doby během jejího trvání, pokud tedy celková doba nepřesáhne čtyři, respektive osm měsíců.
Co dalšího platí?
Pokud má zaměstnanec objektivní vazbu na cizí zemi, může mu zaměstnavatel po dohodě vyplácet mzdu (nebo její část) v cizí měně, ke které Česká národní banka vyhlašuje devizový kurz. Týká se to například cizinců, zaměstnanců, kteří mají rodinu v cizině, nebo pendlerů.
- Výplata na účet přednostně
Novela také změnila hierarchii způsobů výplaty: do června platilo, že hlavním způsobem je výplata v hotovosti, výplata na účet byla až druhá v pořadí. Nyní ale prvenství získala bezhotovostní platba. V praxi to ale nic nemění: dál bude možný obojí způsob vyplácení. Pokud zaměstnanec neuvede číslo účtu nebo s platbou na účet nesouhlasí, lze mu vyplácet peníze takzvaně na ruku.
Co jistě potěší řadu zaměstnanců, kteří nastupují do nové práce, je konec vstupních pracovnělékařských prohlídek pro práce zařazené v kategorii I. bez rizika. To jsou převážně administrativní práce.
- Problémový zaměstnanec odejde za měsíc
Pokud v nové práci zůstanete i po zkušební době a dostanete trvalou pracovní smlouvu, počítejte s tím, že pokud budete dělat problémy, může vás zaměstnavatel rychleji vyhodit. Nově totiž platí, že zaměstnanci, jež „hrubě či opakovaně porušil své pracovní povinnosti“, můžou dostat výpověď se lhůtou jen jeden měsíc.
Jde například o výpovědi z důvodu nedostatků v práci na straně zaměstnance nebo z důvodů porušení povinností ze strany zaměstnance. Tedy například kvůli neuspokojivým pracovním výsledkům nebo z kázeňských důvodů.
- Odstupné při pracovním úrazu
Není to nic příjemného, ale můžete mít pracovní úraz. Nově se slučují výpovědní důvody související s dlouhodobou ztrátou zdravotní způsobilosti. V případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání má zaměstnanec nově místo odstupného nárok na náhradu vyplácenou z povinného pojištění zaměstnavatele ve stejné výši.
Náklady na odstupné, které činí minimálně 12násobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance (zjednodušeně tedy minimálně 12 mezd či platů), ponese pojišťovna, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ odpovědnosti za pracovní úraz nebo nemoc z povolání. V současnosti to mohou být jen Kooperativa nebo Generali Česká pojištovna.
Kdy je možné čerpat volno
Spolu s flexinovou platí od června 2025 také novela nařízení vlády, která upravuje okruh a rozsah osobních překážek v práci.
„Novela odstraní některé nepřesnosti, které v praxi způsobovaly zbytečné komplikace. Změny ulehčí život zaměstnavatelům i zaměstnancům tím, že jasně nastaví pravidla pro čerpání pracovního volna v důležitých životních situacích,“ uvedl v minulosti ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Co nově platí?
Už není nutné prokazovat, že zaměstnanec na pohřbu strávil pouze „nezbytně nutnou dobu“. Volno je v rozsahu celých dnů. V případě úmrtí manžela (partnera), druha, dítěte, vnoučete, rodiče, prarodiče nebo sourozence zaměstnance přibyla možnost čerpat doplňkové neplacené volno v rozsahu až pěti dnů. Více se dočtete zde: Nově víc času na truchlení. Kolik v práci dostanete volna při úmrtí v rodině
Při čerpání pracovního volna v rozsahu dvou dnů je náhrada mzdy nově poskytována za den konání svatebního obřadu. Pokud zaměstnanec čerpá pouze jeden den volna, třeba proto, že se svatba koná o víkendu, náleží mu jako dosud náhrada mzdy za tento jediný den.
U překážky v práci z důvodu doprovodu se doplnilo vyjádření „a zpět“, aby bylo jednoznačně stanoveno, že pracovní volno zaměstnanci náleží nejen při doprovodu blízké osoby do zdravotnického zařízení nebo školského poradenského zařízení, ale i při jejím doprovodu zpět.
Při doprovodu k doktorovi, na svatbu či pohřeb mají nově nárok na volno také registrovaní partneři. Do června tyto páry neměly zákonnou podporu. Novela počítá i s přechodem mzdových práv v případě úmrtí na jednoho z partnerů.
Kratší výpovědi
A pokud by se vám za nějakou dobu v práci přestalo líbit, počítejte s tím, že se změnila délka výpovědní doby. Zůstala sice dvouměsíční, začíná ale běžet hned ode dne doručení výpovědi.
Mnoho let to bylo tak, že výpovědní doba začala až na výjimky běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končila uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. To někdy znamenalo, že pracovní poměr skončil až po téměř třech měsících.
Nově pracovní poměr vždy končí po dvou měsících. Takže pokud zaměstnanec podá výpověď 5. ledna, v práci skončí 5. března. Změna se týká všech výpovědí – tedy jak výpovědí ze strany zaměstnance, tak i výpovědí ze strany zaměstnavatele. Více jsme o tématu psali zde: Nová výpovědní doba: Kdy dostanete mzdu a jak řešit pojištění
A když už budete ve výpovědi, pamatujte na to, že můžete čerpat volno na hledání nové práce. V případě výpovědi nebo dohody ze sankčních důvodů se výpovědní doba zkrátí na polovinu, přičemž tomu bude odpovídat i poloviční rozsah pracovního volna na vyhledání nového zaměstnání. Ve všech ostatních případech zůstane zachován čtyřdenní rozsah pracovního volna.
Základní rozsah volna, v některých případech s náhradou mzdy, může zaměstnanec využít k účasti na pracovních pohovorech. Pokud tento rozsah vyčerpá a nové zaměstnání si nenajde, může využít nové doplňkové neplacené volno v rozsahu až dvou dnů, určené výhradně pro využití poradenských služeb úřadu práce. Více se psali zde: Kdy musíte dostat v práci extra volno a nejspíš o tom ani nevíte
