Stovky kurzů naučí, jak zvládnout online svět. Největší vzdělávací akce startuje

Od 8. do 14. září se uskuteční po celé republice Týden pro Digitální Česko. Vzdělávací projekt pořádá úřad vlády a jeho cílem je nabídnout lidem stovky kurzů, které jim pomohou lépe se orientovat v digitálním světě. Hlavními tématy letošního ročníku jsou:
- Digitální budoucnost trhu práce
K dispozici budou kurzy třeba o tom, jak se připravit na povolání, která dnes ještě neexistují. Nebo se lidé dozvědí, jaké dovednosti potřebují, pokud chtějí uspět na pracovním trhu. Najdou se i kurzy na téma rekvalifikace, upskilling, využívání umělé inteligence, práce s daty a cloudové technologie.
- Digitální svět pro každého
Další kurzy se budou věnovat digitálním dovednostem, ochranou před kybernetickými podvody, ale například i tomu, jak pomáhat seniorům a dětem v orientaci v online světě.
- Digitální technologie zítřka
Akce, které spadají pod toto téma, se budou zabývat budoucností - inovacemi, které mění svět, tedy například kvantové technologie, výzkum, AI nebo nové technologické trendy.
V nabídce je zhruba tři sta kurzů, přednášek a workshopů, některé jsou online, jiné je možné si jít poslechnout osobně třeba do knihoven, na univerzity či obecní úřady. Kompletní nabídku najdete online.
Kurzy mohou lidé hledat buď podle tematického zaměření nebo v případě offline kurzů podle místa, ve kterém žijí. Na některé akce je potřeba se dopředu přihlásit, nejčastěji e-mailem, vzhledem k omezené kapacitě. Všechny kurzy jsou zdarma.
„Do roku 2030 bude 90 % pracovních pozic vyžadovat základní digitální dovednosti. I proto se letos koná již čtvrtý ročník akce Týden pro Digitální Česko. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak si zdarma osvojit nové digitální dovednosti, které pomohou uspět na pracovním trhu, chránit se na internetu nebo porozumět novým technologiím,“ říká Jakub Neščivera z odboru Kabinetu člena vlády pověřeného koordinací digitalizace.
Doplňuje, že digitální gramotnost se dnes netýká jen IT odborníků. Dotýká se každého, kdo používá telefon, hledá práci, komunikuje s lékařem nebo pomáhá dětem s domácími úkoly. „Chceme, aby měl každý možnost se zapojit bez ohledu na věk, zkušenosti nebo místo, kde žije,“ dodává Neščivera.
V loňském roce se do Týdne pro digitální Česko zapojilo více než 130 partnerů, kteří během akce uspořádali přes 200 bezplatných aktivit po celé ČR i online. Zúčastnilo se jich více než 12 000 lidí. Letos je partnerů 160 a akcí zhruba 300.
Kateřina Hovorková
Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.
