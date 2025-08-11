Generace Z ve firmách. Bude tolerovat nesmyslné papírování?

Poptávka po změně
Generace Z tvoří stále větší část pracovního trhu. Podle dat Eurostatu bude do roku 2030 představovat více než 30 % ekonomicky aktivní populace v Evropě. Její nástup přináší do firem nová očekávání, postupy a často i poptávku po změně. Jedná se totiž o generaci lidí, která byla formována digitálními technologiemi a je zvyklá na rychlou dostupnost informací, intuitivní nástroje a okamžité reakce.
Ze zprávy mezinárodní poradenské firmy Deloitte z roku 2024 vyplynulo, že mladí zaměstnanci kladou důraz na efektivitu a transparentnost, přičemž 70 % z nich vnímá „zastaralé postupy“ jako něco, co přímo odporuje jejich spokojenosti v práci a může je motivovat ke změně působiště.
Nepřítel efektivity
Jedním z byrokraticky nejnáročnějších procesů je agenda spojená s drobnými firemními výdaji. Zahrnuje velké množství dokladů a během schvalování se do ní často zapojuje řada lidí napříč týmy. Jednotlivé částky nemusí být vysoké, ale četnost a celkový objem těchto výdajů představuje při manuálním zpracování zbytečnou administrativní zátěž. Procesy jsou přitom opakovatelné a často mají jasná pravidla. I proto dává smysl začít s digitalizací právě zde.
Papírování přitom neobírá o vzácný čas jen účetní, jejichž agenda je tak redukovaná na rutinní byrokracii, ale může mít dopad na efektivitu celých týmů. Každá hodina strávená zbytečným papírováním je hodinou, kterou nemohou věnovat práci s vyšší přidanou hodnotou.
Generace Z je navíc zvyklá na mobilní bankovnictví, platby kartou nebo digitálními peněženkami. Tento trend se přirozeně přenáší i do očekávání vůči zaměstnavatelům – proč by měli skenovat, opisovat a archivovat papírové účtenky, nebo dokonce platit hotovostí z „firemní kasičky“ v šuplíku účetní, když svoje osobní finance řeší digitálně?
Generace Z očekává možnost jednoduše sledovat procesy v reálnem čase, vidět stav schvalování i termíny proplácení. To je obtížně dosažitelné v prostředí, kde se výdaje řeší přes tabulky v Excelu a papírové formuláře.
Nejde přitom jen o pohodlí zaměstnanců. Manuální zpracování výdajů je rizikové i z pohledu chybovosti. Podle Global Business Travel Association (GBTA) obsahuje až 19 % cestovních a drobných výdajů chyby nebo neúplné údaje, jejichž oprava stojí firmu další čas i peníze.
Proč na tom záleží
Ve výsledku jde o kombinaci tří faktorů:
- Růst podílu Gen Z na pracovním trhu, která považuje digitální procesy za samozřejmost.
- Ekonomické ztráty způsobené neefektivními manuálními procesy.
- Rizika chybovosti a nedostatečné kontroly výdajů.
Drobné výdaje jsou ideálním startem
Firmy, které chtějí být atraktivní pro mladší generace a zároveň efektivní, budou muset v následujících letech zlepšit nejen nábor, ale i další procesy každodenní práce svých týmů. Digitalizace správy drobných výdajů může být pro firmy ideálním začátkem. Stačí pořídit firemní platební karty pro zaměstnance nebo celé týmy, které své náklady, včetně digitalizovaných účtenek, následně evidují přímo v aplikaci. Žádné tabulky a žádné hromady papírů, které by zahlcovaly účetní.
Zavádění digitální správy drobných výdajů není jen o tom, zda se firmám vyplatí – jde o to, že se stane nutností, pokud chtějí zůstat konkurenceschopné na trhu práce a udržet krok s technologickým vývojem, který mladší generace považuje za standard.
