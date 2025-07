Nová výpovědní doba: Kdy dostanete mzdu a jak řešit pojištění

Novela zákoníku práce změnila pravidla pro výpovědní dobu. Ta se zkrátila na dva měsíce a nově se počítá ode dne následujícího po doručení výpovědi, nikoli až od začátku nového měsíce. Co to znamená v praxi? Jak je to teď s výplatou, odstupným a pojištěním?

Výpovědní doba nově běží hned od dalšího dne po doručení výpovědi zaměstnavateli nebo zaměstnanci. A končí ve stejný den o dva měsíce později (pokud tedy nejde například o výpověď ze sankčních důvodů). Takže pokud zaměstnanec doručí výpověd šéfovi například 5. srpna, jeho pracovní poměr skončí 5. října.

„Pokud takový den v měsíci neexistuje, výpovědní doba končí posledním dnem měsíce. Například u výpovědi doručené 30. prosince pracovní poměr skončí 28., případně 29. února,“ uvádí Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Flexinovela zákoníku práce, která začala platit 1. června 2025, tak změnila dlouholeté pravidlo, že výpovědní doba se začíná počítat od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď podána. Někdy tak mohla trvat skoro čtvrt roku, typicky tehdy, když byla výpověď podána na začátku měsíce.

Protože teď může pracovní poměr skončit kterýkoliv den, je důležité vědět, kdy bude vyplacena „poslední“ mzda, případně odstupné, a zda si musí zaměstnanec za zbytek měsíce, ve kterém skončil, platit sám pojistné.

Doposud končily výpovědi vesměs posledním dnem v měsíci, mzdy se tedy vyplácely za celý měsíc. Celá agenda je tak nově pro personální oddělení firem náročnější.

Kdy dostanete mzdu

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel při skončení pracovního poměru povinen vyplatit zaměstnanci na jeho žádost mzdu za období, na které mu vzniklo právo, v den skončení pracovního poměru. Tedy pokud to umožňuje technika výpočtu mezd. Tak hovoří zákon.

„Pokud to technicky možné není, musí zaměstnavatel mzdu vyplatit nejpozději v nejbližším pravidelném výplatním termínu následujícím po dni skončení pracovního poměru,“ vysvětluje pravidla Ivanco.

Modelový příklad: Pokud zaměstnanec podá výpověď například 5. srpna, skončí mu výpovědní doba 5. října. Jeho zaměstnavatel má výplatní termín mezd 15. dne v měsíci. Tento zaměstnanec tedy obdrží mzdu za září dne 15. října. A za odpracovaných 5 dní v říjnu má právo na výplatu mzdy již 5. října, pokud o to požádá. „Pokud ale opět technické podmínky zaměstnavatele výplatu v tomto termínu neumožní, musí mu být mzda vyplacena nejpozději 15. listopadu,“ vysvětluje Ivanco.

Kdy dostanete odstupné

Zaměstnanec má nárok na odstupné, pokud mu zaměstnavatele dal výpověď z takzvaných organizačních důvodů, tedy když se:

zaměstnavatel nebo jeho část ruší či přemisťuje

zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách

Výše odstupného se řídí počtem odpracovaných let u zaměstnavatele: Zaměstnanec, který pro něj pracoval dva a více let, má nárok na odstupné ve výši trojnásobku svého průměrného výdělku za předchozí měsíce. Pokud pracoval méně než dva roky, ale aspoň rok, dostane dvojnásobek průměrného výdělku. A za práci kratší než rok, dostane odstupné ve výši jednoho měsíčního výdělku.

Při výpovědi ze zákonem stanovených zdravotních důvodů má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku svého průměrného výdělku.

Na odstupné má zaměstnanec nárok i při ukončení pracovního poměru dohodou, ale pouze v případě, že se uzavírá ze stejných důvodů jako výpověď – tedy z organizačních nebo zdravotních důvodů.

Odstupné se vyplácí po skončení pracovního poměru a pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel nedohodnou písemně jinak, vyplácí se odstupné v nejbližším výplatním termínu.

U příkladu zaměstnance, kterému výpovědní doba končí 5. října, bude odstupné vyplaceno 15. listopadu, tedy v řádném výplatním termínu zaměstnavatele.

Doplácím zdravotní pojištění?

Opět použijeme pro příklad zaměstnance, který končí v práci 5. října. „Pojistné na zdravotní pojištění je povinné, pojistné na důchodové a nemocenské pojištění je dobrovolné. Zdravotní pojištění se platí měsíčně, zaměstnavatel jej tudíž v daném příkladu zaplatí za zaměstnance za celý měsíc říjen. Naopak důchodové a nemocenské pojištění bude zaplaceno jen za dny trvání pracovního poměru,“ uvádí právník, profesor na vysoké škole Cevro Univerzita a bývalý superúředník Petr Hůrka.

Platíte hodně za elektřinu?

Změňte dodavatele Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme. Chci ušetřit za elektřinu

Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny, ještě upřesňuje: „Pokud by zaměstnanec ještě v měsíci říjnu nenastoupil do nové práce, neplatil za něj pojistné stát nebo nebyl OSVČ, tak pojištěnec v říjnu pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) neplatí, protože do uvedené kategorie plátce pojistného (OBZP) by byl zařazen až tehdy, pokud by tyto skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc,“ říká.

Jen pro doplnění – měsíční záloha na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů činí v letošním roce 2557 Kč (13,5 % z minima 18 900 Kč). Tu by ale náš zaměstnanec platit až od listopadu, pokud by si tedy nenašel novou práci nebo by se neregistroval na úřad práce jako žadatel o zaměstnání.

Na úřad práce by se lidé bez práce měli zaregistrovat do tří pracovních dnů od skončení pracovního poměru. Jestliže se uchazeč přihlásí později, ale do 30 dnů od skončení zaměstnání, je zdravotní pojištění následně hrazeno státem.

A co sociální pojištění? Evidence na úřadu práce nezakládá povinnost státu hradit za uchazeče sociální pojištění. „Tato doba se však za určitých podmínek započítává jako náhradní doby pojištění pro účely důchodu. U osob mladších 55 let se započítává maximálně jeden rok evidence, u osob starších 55 let až tři roky. Podmínkou pro započtení je, že uchazeč nepobírá starobní důchod, je veden v evidenci jako uchazeč o zaměstnání a nepobírá podporu v nezaměstnanosti,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Smlouva je určující

Novou délku výpovědní doby musí zaměstnavatelé upravit ve starých pracovních smlouvách, pokud ji tam zmiňovali. Zdálo by se, že jde o jednoduchý úkon – ke smlouvě se vystaví dodatek, který bude obsahovat nové znění, zaměstnanec ho podepíše a hotovo. Jenže to má háček.

„Pokud s tím zaměstnanec nesouhlasí, a dodatek ke smlouvě nepodepíše, tak bude platit to, co je ve staré smlouvě. Tedy původní výpovědní lhůta. Ujednání v pracovní smlouvě je totiž nad zákon, protože zákon říká, že výpovědní doba je dvouměsíční od data podání, ale zaměstnavatel si může po dohodě se zaměstnancem sjednat jinou dobu,“ vysvětluje právník Hůrka.

V případě, že se někteří zaměstnanci rozhodnout dodatek ke smlouvě nepodepsat a jiní ano, přibude firmě administrativní zátěž v podobě hlídání, jaká pravidla výpovědní doby u každého zaměstnanec vlastně platí.

Většina personalistů bere celou novelu zákoníku práce pozitivně. Včetně pravidel pro výpovědní dobu. „Přináší větší flexibilitu. Redukuje to také efekt pátých kol od vozu. Tedy, zaměstnanců, kteří poté, co dostanou výpověď a čekají na uplynutí lhůty, značně zredukují svoje pracovní úsilí a jen vyčkávají, až jim období uplyne, protože už nemají motivaci se snažit,“ říká Michal Španěl, datový analytik pracovního portálu JenPráce.cz

Na druhou stranu to ale podle něj v některých případech, zejména u velmi specializovaných profesí, zvyšuje určitou nejistotu. „Technicky špičkové zaměstnance je totiž možné rychleji přebrat a na nalezení náhrady zůstává méně času. Není to tedy černobílé,“ dodává Španěl.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem