Máte řidičák a jezdíte vždycky podle předpisů? Přišlo by vám v pořádku, kdyby vás zaměstnavatel propustil za porušení pravidel silničního provozu? Jak rychle je potřeba jet, aby to odůvodnilo výpověď? Pojďme se podívat na to, jak soud vyřešil případ zaměstnance závodníka.

Hrdina příběhu pracoval u firmy provozující plynárenskou distribuční soustavu. Osudného dne vyrazil jako řidič služebního vozidla se třemi kolegy na pracovní cestu. Posádka vozidla se cestou při dálničních 130 km/h bez mimořádných události začala nudit a časem došlo na hecování řidiče, zda by on a služební vozidlo vůbec dokázali jet rychleji. Řidič to nevydržel a v čase 7:36 zrychlil na 181 km/h. Když posádce vozidla dokázal, že on i vozidlo vyšší rychlost bez problémů zvládnou, v čase 7:37 bez incidentů zase zpomalil na běžnou rychlost. Bohužel pro něj měl zaměstnavatel kvůli vedení knihy jízd vozidlo osazené jednotkou GPS, ta rychlou jízdu zaznamenala. A když to zaměstnavatel zjistil, rozhodl se pro rozvázání pracovního poměru výpovědí. Zaměstnanec proti svému propuštění rozpoutal téměř svatou válku a zpochybňoval nejen to, že byla výpověď příliš přísná, ale i rychlost, kterou po dálnici jel. Při zkoumání skutkového stavu si zaměstnavatel celkem zbytečně zkomplikoval situaci tím, že obsah sledovací GPS jednotky nechal vymazat a měl k dispozici jen vytištěná data. Soudci tak museli požádat o pomoc znalce, kteří se zabývali tím, jestli tachometr v autě ukazoval správně, a zkoumali i GPS jednotku a to, jestli náhodou nemohlo dojít k chybnému měření. Zaměstnanec totiž namítal, že jednotka GPS slouží primárně pro vedení knihy jízd a evidenci tankování, a rozhodně není certifikovaným měřidlem rychlosti. Naštěstí pro firmu ale znalec uzavřel, že i když nejde o certifikované měřidlo, pravděpodobnost tak velké odchylky při měření rychlosti je menší než desetina promile.

Dalším krokem byl výslech posádky vozidla. Pasažér sedící vzadu za řidičem nic nového nepřinesl, protože prý přes sedadlo před sebou neviděl. Kolega na sedadle spolujezdce se přiznal, že řidiče hecoval kvůli jeho pomalé jízdě, ale prý to bylo proto, že auto jelo tak pomalu, že je předjížděly i kamiony. Teprve po nějaké době hecování se řidič odvážil zrychlit, ale jen na předpisových 130 km/h.

Oproti tomu kolega sedící vzadu za spolujezdcem u soudu vypověděl, že na tachometru vozidla viděl rychlost přes 180 km/h. Na to ale řidič kontroval, že tento svědek ze svého sedadla vůbec na tachometr vidět nemohl, a navíc účelově lže ve prospěch zaměstnavatele, protože po propuštění našeho řidiče dostal jeho místo.

Soud se proto rozhodl řešit situaci formou ohledání, kdy si do předmětného vozidla sedli všichni účastníci a pod dohledem soudců v různých pozicích zkoušeli, kdo vidí a nevidí na tachometr.

Pokusy ve vozidle ukázaly, že spolujezdec mohl skutečně tachometr vozidla vidět, ovšem pouze v pozici, kdy se vyklonil do středu vozidla, a pokud zároveň v ten moment řidič držel volant jen levou rukou a pravou ukazoval na tachometr. Takové chování ale podle soudců dobře odpovídalo situaci ve vozidle během náhlého zrychlení, kdy řidič ukazoval na tachometr a říkal spolujezdci v reakci na hecování, že „tam má 180 km/h a že klidně může jet i 200 km/h, neboť to auto umí“.

Naopak výpověď spolujezdce o pomalé jízdě byla podle soudců nedůvěryhodná, protože si jako svědek zřejmě uvědomoval, že celý incident svým hecováním vyprovokoval, a kolegu to nakonec stálo místo. Jeho výpověď tak soudci nakonec vyhodnotili jako „snahu nepojmenovat ty skutečnosti, jež by vyzněly v neprospěch žalobce“.

Mokrá vozovka nepomohla

Zaměstnanec se u soudu bránil, že sice překročil nejvyšší dovolenou rychlost, ale bylo to na dálnici, pouze na jednu minutu a nikomu se nic nestalo. Navíc jeho nadřízení vypověděli, že by si dovedli představit další spolupráci, pokud by „byla nastavena pravidla“, a rozhodnutí o jeho propuštění přijal až člen nejvyššího vedení, který se rozhodl razantně snížit počty zaměstnanců.

Naopak přitěžující okolnosti spočívaly ve velkém překročení rychlosti (o 51 km/h, za což hrozí pokuta až 10 tisíc korun a 12 měsíců zákazu řízení), v tom, že vozovka byla v danou chvíli mokrá, že přepravoval další tři zaměstnance, a navíc byl na překračování rychlosti již v minulosti upozorněn a bylo mu nařízeno absolvovat kurz defenzivní jízdy.

Soudci se nakonec přiklonili k tomu, že výpověď je adekvátním trestem i za takto krátké překročení rychlosti. I když šlo o zrychlení na pouze jednu minutu, během této chvíle vozidlo ujelo několik kilometrů a na mokré vozovce hrozilo zvýšené riziko dopravní nehody. A v případě nehody by zaměstnavateli vznikla škoda na vozidle a odpovídal by i za škodu na zdraví, kterou by utrpěli všichni pasažéři.

Soudci navíc přihlédli i k tomu, že náplní činnosti zaměstnavatele jsou opravy, revize a zkoušky plynových zařízení, tedy práce vyžadující dodržování obecně závazných předpisů týkajících se podmínek výkonu těchto prací, včetně dodržování norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a že zaměstnavatel kladl důraz na vnitřní disciplínu zaměstnanců a jejich schopnost sebeovládání. Pokud v dané situaci zaměstnavatel dospěl k tomu, že zaměstnanec tato očekávání přestal splňovat, uvažoval správně.

Případ skončil u Nejvyššího soud. Ten ale pouze shrnul, že úvahy o závažnosti překročení rychlosti jsou správné a dovolání odmítl. (sp. zn. 21 Cdo 2024/2024)

Morální ponaučení a 100 tisíc korun

Závěr, že i překročení nejvyšší dovolené rychlosti na pouhou 1 minutu může mít za následek výpověď bez předchozího vytýkacího dopisu, zcela jistě mnohé řidiče služebních vozidel překvapí.

Je samozřejmě otázkou, jak moc relevantní bylo v tomto v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti o výrazných 51 km/h, mokrá vozovka nebo to, že zaměstnanec vezl v autě další tři kolegy.

Co by rozhodně nemělo zapadnout, je finanční náročnost celého sporu. Protože se zaměstnanec rozhodl rozporovat prakticky vše, bylo potřeba provádět různé znalecké posudky, a dokonce i ohledání na místě pro zjištění toho, kdo mohl a nemohl vidět na tachometr. Náhrada nákladů řízení, kterou musel zaměstnanec nakonec zaměstnavateli uhradit, činila téměř 100 tisíc korun.

Autor je advokát právní kanceláře Aegis Law. Text vyšel v newsletteru PracovníPrávoPolopatě.

Tomáš Procházka

