Místo moře na brigádu? Pracovat během dovolené můžete, má to ale háček

Vezmete si v práci dovolenou na 14 dní a místo toho, abyste odjeli třeba k moři, nastoupíte na brigádu. Jako pokladní do supermarketu, posila do skladu nebo výpomoc na letní festival. Podle personalistů je pracujících dovolenkářů čím dál víc. A zákon práci v době volna povoluje. Až na jednu výjimku.

Práce při dovolené je podle personalistů fenoménem posledních let. Někdy je za tím finanční tlak, jindy touha po změně nebo jen pragmatické využití volného času.

„To, že si lidé berou dovolenou v jednom zaměstnání, aby mohli odpracovat šichtu jinde, není žádná výjimka. Naopak, s rostoucími náklady na život, vyšší nabídkou sezónních brigád a krátkodobých výdělků to dělá stále víc lidí napříč obory,“ říká Jiří Halbrštát, ředitel náboru a marketingu personální společnosti ManpowerGroup.

Nejde podle něj jen o manuální profese, ale i o kancelářské pozice. „Lákavé jsou hlavně krátkodobé nabídky s nadstandardní odměnou – třeba za výpomoc na festivalech, urgentní logistiku nebo práci o víkendu,“ doplňuje Halbrštát.

Z pohledu zákoníku práce neexistuje univerzální zákaz „pracovat při dovolené“. Pokud si lidé chtějí přivydělat, klidně můžou. Je ale třeba pohlídat, za jakých podmínek a jakou formou. Práce u jiného zaměstnavatele, na jiný typ činnosti, třeba jako brigáda v obchodě nebo výpomoc na festivalu, je legální. Co už ale legální není, je práce pro svého zaměstnavatele – například přes agenturu práce.

„Často se setkáváme s tím, že k nám někdo přijde s tím, že má nyní dovolenou ve své práci na 14 dnů a potřebuje přivýdělek. A chce ideálně tam, kde to zná, ve firmě, kde celoročně pracuje. Pro zaměstnance je to ideální, pro firmu protiprávní,“ uvádí jednatel agentury Student František Jareš.

A zmiňuje zákon, který říká, že zaměstnanec nesmí pracovat přes agenturu práce u firmy, kde má současně pracovní smlouvu nebo dohodu. A to ani na jiném oddělení nebo pobočce. „V naší agentuře na to dáváme pozor a brigádníky o tomto pravidle informujeme, ústně i písemně. Přesto je dobré mít to na paměti i na straně firem. Odpovědnost nese jak agentura, tak firma. A sankce za porušení může být až 1 milion korun za každý jednotlivý případ,“ dodává Jareš.

V minulosti to šlo

Jareš připomíná, že v minulosti to možné bylo. „Do roku 2017 se to často řešilo tak, že si zaměstnanec vzal dovolenou a byl přidělen agenturou práce na své stejné pracoviště v době brigády.

Běžela mu tedy mzda od agentury za práci například ve skladu, kde mu zároveň běžela náhrady mzdy za dovolenou. Od roku 2017 platí zákaz takové praxe,“ doplňuje Jareš.

O přivýdělky při běžném zaměstnání mají podle něj lidé zájem nejenom o dovolené, ale jde o běžnou praxi po celý rok. „Pokud někdo pracuje na plný úvazek a chce si přivydělat, hledá možnosti. Dříve se to řešilo tak, že mohl chodit na dohodu o pracovní činnosti přes agenturu. Odpracoval tedy například 40 hodin ve svém hlavním pracovním poměru a jednou za 14 dnů si vzal ještě směnu přes agenturu práce o víkendu na tom samém pracovišti, protože potřeboval peníze. To od 2017 také není možné,“ dodává personalista.

Změny se od roku 2017 zavedly proto, aby někdo na stejném pracovišti pracoval více, než je týdenní fond. „Výsledek je ten, že pracuje kolikrát ještě více jen u různých zaměstnavatelů,“ doplňuje Jareš.

Pozor na přivýdělek prací, na kterou máte smlouvu

Na další úskalí práce při dovolené upozorňuje Petr Douda, tiskový mluvčí společnosti Randstad Česká republika. „Podle zákoníku práce smíte vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti vašeho zaměstnavatele, pouze s jeho předchozím písemným souhlasem,“ říká.

Uvádí příklad: Pokud zaměstnanec pracujete v IT firmě jako programátor a během dovolené by přes agenturu dělal programátora pro konkurenci, potřebujete k tomu písemný souhlas stálého zaměstnavatele.

„Když by zaměstnanec takovou činnost vykonával bez souhlasu a zaměstnavatel by to zjistil, jednalo by se o porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a mohlo by to vést k výpovědi,“ varuje Douda. Pokud se ale jedná o odlišnou práci, tedy programátor by pracoval o své dovolené například v restauraci, souhlas zaměstnavatele není potřeba.

„V každém případě bych doporučil zkontrolovat pracovní smlouvu. Některé smlouvy totiž mohou obsahovat klauzule, které omezují nebo zakazují jakoukoli vedlejší výdělečnou činnost, i když není shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Takové klauzule musí být v souladu se zákoníkem práce a jeho omezeními,“ podotýká Douda.

Dovolená je čas odpočinku

Všichni oslovení personalisté zároveň upozorňují na další problém související s prací během dovolené.

„Lidé často zapomínají, že dovolená není jen nárok, ale také zdravotní potřeba. Pokud si místo odpočinku naloží další fyzickou nebo psychickou zátěž, koledují si o syndrom vyhoření – a přichází s ním nejen propad výkonnosti, ale i dlouhodobé zdravotní následky. Lidské tělo mají své limity. A ty se nevyplácí ignorovat,“ varuje Halbrštát.

Souhlasí s ním Douda. „Dovolená je ze zákona určena k odpočinku a zotavení zaměstnance. Pokud by tedy zaměstnanec během dovolené vykonával práci, která by bránila zotavení, nebo se kvůli tomu necítil odpočatý pro výkon práce u hlavního zaměstnavatele, mohlo by to být potenciálně považováno za porušení povinnosti zaměstnance. V praxi se to však posuzuje individuálně a záleží na intenzitě a povaze druhé práce,“ doplňuje personalista.

Psychologové i odborníci na pracovní trh se tak shodují, že pravidelné dobíjení energie je klíčové pro zdraví, produktivitu i motivaci.

„Dovolená není luxus, ale nezbytná součást zdravého pracovního života. Kdo si skutečně odpočine, vrací se do práce s větší chutí, nadhledem i schopností zvládat náročné situace. Krátkodobé vypnutí paradoxně zvyšuje dlouhodobou pracovní výkonnost i spokojenost,“ říká Miroslav Dravecký z portálu Platy.cz.

Většina zaměstnavatelů ale nepátrá po tom, co pracovníci dělají o dovolené. A nesleduje, zda se do práce vrátí odpočatí, nebo vyčerpaní.

„Pokud zaměstnanec využije část dovolené k tomu, aby si například zkusil něco nového, věnoval se koníčku, který je zároveň prací, nebo si třeba přivydělal, nemáme s tím problém – každý odpočívá jinak. Pro nás je důležité, aby se po dovolené vrátil s chutí a energií do práce,“ říká Aneta Aneta Typoltová z personálního oddělení společnosti Pluxee ČR.

Většina lidí se od práce „neodstřihne“

Miroslav Dravecký zmiňuje ještě jeden, trochu jiný pohled na práci při dovolené. A tím je „neodpojení se“ ze svých pracovních povinností i v době volna. Tedy nehledají jiné zaměstnání, ale i v době volna se věnují své práci.

„Udělali jsme si průzkum mezi více než 2300 respondenty a zjistili jsme, že si většina lidí bere svoji práci s sebou i na zasloužené volno. Konkrétně 61 % Čechů během dovolené alespoň někdy pracuje, zatímco pouze 39 % se dokáže zcela odpojit od pracovních záležitostí,“ prozrazuje výsledky šetření Dravecký.

Z těch, co uvedli, že se nějakým způsobem věnují své práci i o dovolené, si 6 procent respondentů pravidelně, v podstatě každý den, vyhradí čas na kontrolu novinek v práci a řešení případných nutností. Dalších 18 procent občas aktivně zkontroluje e-maily a vyřeší potřebné věci, zatímco 36 procent pracuje výjimečně – pouze v případě, že je z práce někdo kontaktuje s neodkladnou záležitostí. Jen 1 % respondentů uvedlo, že během volna pracuje prakticky jako obvykle.

