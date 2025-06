Chyba napravena. Poslanci zrušili povinné lékařské prohlídky pro dohodáře

Poslanci napravili chybu, která od června komplikuje život zaměstnavatelům a lidem pracujícím na dohody – na dohody o provedení práce (DPP), tak dohody o pracovní činnosti (DPČ). Tedy mimo jiné brigádníkům, jejichž sezona právě nastala.

Při novelizaci zákona o specifických zdravotních službách (upravoval se kvůli novele zákoníku práce) totiž poslanci schválili návrh ministerstva zdravotnictví, podle kterého dohodáři musí nově u prací zařazených do druhé skupiny prací podle rizikovosti absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Ta stojí několik stovek korun a vyřízení trvá pár dní.

Zavedení povinných prohlídek pro tuto skupinu zaměstnanců ovšem záměrem zákonodárce nebylo, vzniklo omylem při rušení povinných prohlídek pro zaměstnace v pracovním poměru, kteří vykonávají práci s prvním stupněm rizikovosti. Víc jsme o chybě psali zde: Chyba, nebo nová překážka? Stát posílá brigádníky povinně k lékaři

Šlo o nemilé překvapení pro všechny – zaměstnavatele i zaměstnance, protože ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chtělo naopak pravidla u zdravotních prohlídek zaměstnanců zjednodušit.

„Tato konkrétní úprava byla v gesci ministerstva zdravotnictví, které ji také navrhlo. Nabídli jsme ministerstvu zdravotnictví pomoc s rychlým řešením celé situace v podobě pozměňovacího návrhu k zákonu o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele,“ vysvětlil tiskový mluvčí MPSV Jakub Augusta. Tento pozměňovací návrh byl nyní s celým zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů schválen.

Povinnost prohlídek u skupiny prací v II. stupni rizikovosti pro dohodáře tak skončí zřejmě už od srpna nebo od září. Záleží nyní na rychlosti zbylého legislativního procesu, tedy zda ještě v červenci změnu schválí Senát a podepíše prezident.

Co tedy nyní platí? Pro první kategorii prací – což jsou minimálně fyzicky namáhavé práce, především ty administrativní – jsou povinné lékařské prohlídky od června zrušeny (pro dohodáře povinné nebyly, pro lidi se zaměstnanecnou smlouvou je to novinka). Výjimkou jsou mladí lidé do 18 let, pro ty je podle zákoníku práce vstupní lékařská prohlídka povinná vždy, bez ohledu na rizikovost práce.

U druhé kategorie prací platí, že absolvovat lékařskou prohlídku musí lidé, kteří nastupují do klasického pracovního poměru. A na chvíli tato povinnost platí i pro dohodáře, kteří dřív měli výjimku – a omylem o ni přišli. Platit bude, dokud dnes poslanci odsouhlasená novelizace nezačne být účinná

Do druhé kategorie patří mírně namáhavé práce. Jde například o většinu činností v obchodních řetězcích, o práci pokladních, lehčí práce ve skladech, obsluhu, doplňování zboží nebo jeho balení a expedice.

Nadále platí povinnost absolvovat vstupní lékařskou prohlídku pro brigádníky u prací v kategorii IIR a vyšší (III. a IV.), což se týká například montážních dělníků či pozic, kde se pracuje s těžkými břemeny.

Vstupní lékařská prohlídka může zaměstnavatele stát až 1200 korun. Při najímání většího počtu brigádníků se náklady sčítají. Zároveň jde pro zaměstnavatele o další administrativní zátěž.

„Možnost rychlého nasazení brigádníků na krátkodobé akce, jako jsou inventury nebo sezónní výpomoci, byla touto chybou omezena – zajištění zdravotní prohlídky může trvat od 3 dnů do 14 dnů. Doby nástupu brigádníků se tak prodloužily,“ uvedl jednatel Agentury Student a viceprezident Asociace pracovních agentur František Jareš. Podle něj někteří zaměstnavatelé ale chybu vůbec nepochytili a brigádníky zaměstnali i bez povinné lékařské prohlídky.

Co musí brigádník na dohodu u práce druhého stupně rizikovosti (asi do srpna) a vyšších splnit? Ještě před nástupem do práce musí dojít ke svému praktickému lékaři a požádat ho o výpis ze zdravotní dokumentace. Za to většinou zaplatí od 100 do 500 korun. Poté musí zamířit k lékaři, který pro zaměstnavatele zajištuje prohlídky pracovníků. K těm je nutné se většinou na určitý den objednat.

Brigádník musí počítat s nižší flexibilitou. Nebude moci nastoupit na brigádu druhý den. Podle dostupných statistik pracuje na DPP nebo DPČ v České republice ročně několik set tisíc osob.

Kategorizace prací podle rizikovosti Každá práce v Česku musí být zařazená do jedné ze čtyř kategorií rizikovosti podle zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.). O zařazení do kategorií rozhoduje v konkrétních případech zaměstnavatel, ale při vyšší rizikovosti musí mít stanovisko hygieny. 1. kategorie – práce bez rizika 💼 Příklady: běžná kancelářská práce, školní výuka, recepce. ⚠️ Od června není povinná vstupní lékařská prohlídka 2. kategorie – práce s mírnými riziky, ale v mezích hygienických limitů 💼 Příklady: švadlena, pokladní, skladník, řidič dodávky, práce v prašném prostředí s ochranou. ⚠️ Zde je od června lékařská prohlídka před nástupem vždycky povinná, i pro dohodáře. 3. a 4. kategorie – rizikové práce (hluk, chemikálie, fyzická zátěž atd.) ➕ Vždy povinná vstupní prohlídka, plus navíc i prohlídky pravidelné. Týká se například svářečů, lakýrníků, záchranářů nebo zaměstnanců v hlučných provozech. Hranice mezi kategoriemi nejsou ostré – rozhoduje konkrétní činnost, prostředí i ochranná opatření. Stejná profese může spadat do jiné kategorie podle toho, kde a jak se vykonává. Například skladník v čistém, větraném skladu bez hluku bude spíš dvojka, ale pokud by měl tahat těžké věci ve vedru a prachu, může už jít o rizikovou práci (3. kategorie). Rozhoduje i to, jestli zaměstnavatel poskytuje ochranné pomůcky, zajišťuje přestávky nebo měří škodliviny.

