Od 1. června začíná v Česku platit takzvaná flexinovela zákoníku práce. Ta mezi experty na pracovní trh a zaměstnavateli vyvolala vesměs pozitivní reakce. Nemilým překvapením ovšem může být úprava, která nařizuje některým pracovníkům na dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ) podstoupit lékařské prohlídky u prací zařazených do druhé skupiny rizikovosti.

Novinka není přímo uvedená v zákoníku práce. Dostala se do novely o specifických zdravotních službách, která byla přijata právě kvůli flexinovele.

A je překvapivá, protože ministerstvo práce a sociálních věcí chtělo pravidla u zdravotních prohlídek zaměstnanců naopak zjednodušit. Proto pro první kategorii prací, což jsou minimálně fyzicky namáhavé práce, především ty administrativní, je povinnosti absolvovat lékařské prohlídky od června zrušena.

U druhé kategorie prací doposud platilo, že nutnost absolvovat lékařskou prohlídku musí uchazeči, kteří nastupují na klasický pracovní poměr. Nově ale budou muset na lékařskou prohlídku i dohodáři, jejichž práce spadá do druhé kategorie prací.

Do druhé kategorie patří mírně namáhavé práce. Jde například o většinu činností v obchodních řetězcích, pokladní, lehčí práce ve skladech, obsluha, doplňování zboží či balení a expedice zboží. A jak je možné zjistit na většině pracovních portálech, právě nabídka letních brigád v obchodních řetězcích je teď nejpočetnější.

„Nejvíce brigád bylo v dubnu 2025 nabízeno v oblasti prodeje a obchodu s 925 pozicemi, což je 18 % z celkového počtu. Tento sektor je tradičně silný díky potřebě sezónní výpomoci v maloobchodě. Významný podíl na trhu s brigádami mají také služby (550 nabídek, 10,7 %) a řemeslné a manuální práce (443 nabídek, 8,6 %),“ uvádí například aplikace Práce za rohem.

Dosud byla povinnost absolvovat vstupní lékařskou prohlídku jen pro brigádníky stanovena u prací zařazených do kategorie IIR a vyšší, což se týkalo například montážních dělníků či pozic, kde se pracuje s těžkými břemeny.

Oborový časopis Mzdová účetní nová pravidla shrnuje: Zaměstnavateli je uložena povinnost vyslat uchazeče o zaměstnání před vznikem pracovního poměru nebo právního vztahu založeného na DPP či DPČ na vstupní lékařskou prohlídku nově jen tehdy:

Má-li být tato osoba zařazena k práci, která patří podle kategorizace prací do kategorie druhé, druhé rizikové, třetí, čtvrté nebo

je-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcí vyhláškou nebo jinými právními předpisy.

Zatímco tedy u I. kategorie prací jde o rozvolnění právní úpravy, u druhé kategorie jde o zpřísnění. „U zaměstnání na základě DPP a DPČ je nová právní úprava přísnější, protože vstupní lékařskou prohlídku nemusel zaměstnavatel zajistit až na výjimky ani u dohodáře, který má konat práci ve druhé rizikové kategorii,“ uvádí časopis.

Jednatel personální agentury Student a viceprezident Asociace personální agentur František Jareš tvrdí, že se změna dotkne 90 % brigádnických pozic na trhu.

Vstupní lékařská prohlídka může zaměstnavatele stát až 1200 Kč. Při najímání většího počtu brigádníků se tyto náklady sčítají. Zároveň jde pro zaměstnavatele o další administrativní zátěž.

„Možnost rychlého nasazení brigádníků na krátkodobé akce, jako jsou inventury nebo sezónní výpomoci, bude výrazně omezena – zajištění zdravotní prohlídky může trvat od 3 dnů do 14 dnů,“ uvádí Jareš.

A co tedy čeká brigádníky na dohody? Ještě před nástupem do práce budou muset dojít ke svému praktickému lékaři a požádat ho o výpis ze zdravotní dokumentace. Za to většinou zaplatí od 100 do 500 korun. Poté musí zamířit k lékaři, který pro zaměstnavatele zajištuje prohlídky pracovníků. K těm je nutné se většinou na určitý den objednat.

„I brigádník bude muset počítat s nižší flexibilitou. Nebude moci nastoupit na brigádu druhý den. A obávám se, že se nabídka jednorázových a krátkodobých brigád znatelně sníží,“ doplňuje Jareš.

V diskusi na sociální síti LinkedIn řada personalistů přiznává, že o novince neví. Podle Jareše může jít o chybu, protože v původním návrhu zákona to nebylo.

„Ke změně došlo v průběhu legislativniho procesu, když se přeformulovávalo rušení vstupních prohlídek do kategorie I. Tento fakt potvrzuje i třeba to, že periodické prohlídky pro kategorii II u dohod nejsou, tedy zřejmě jen legislativní chyba, která ale je platná a bude účinná,“ říká Jareš. „Ani v průvodci flexinovelou na ministerstvu práce a sociálních věcí to není. Jde o problém pro desítky tisíc brigádníku a stovky firem,“ dodává.

Pochybnosti, zda jde o záměr nebo o chybu, zmiňuje ve svém příspěvku také advokátní kancelář PRK Partners Labour Law: „Otázkou je, jestli zpřísnění u dohodářů bylo skutečně záměrem MPSV, respektive ministerstva zdravotnictví nebo zda se jedná o nezamýšlený dopad sjednocení podmínek pro pracovní poměry a dohodáře - veškeré informační materiály ministerstva totiž o této změně mlčí," uvádí kancelář.

Redakce Peníze.cz požádala ministerstvo práce o vyjádření, zda jde o chybu, nebo záměr. Do vydání článku se úřad, i přes opakované urgence, nevyjádřil.

Zavedení povinnosti vstupních prohlídek pro většinu brigádníků může vést také k dalšímu přetížení lékařů. „U dohod platných před 1. červnem tato změna platit nebude, ale většinou se dohody uzavírají jen na určité období, takže v budoucnu stejně bude muset většina dohodářů pracujících ve druhé rizikové skupině toto podstoupit,“ říká personalista Jareš. Navíc se obává, že nová pravidla nahrajou nelegálnímu zaměstnávání.

Podle dostupných statistik pracuje na DPP nebo DPČ v České republice ročně několik set tisíc osob.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem