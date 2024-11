Extra volno dostalo nově víc profesí. Můžete o dodatkovou dovolenou žádat i vy?

Důchodová reforma zvyšuje hranici věku odchodu do důchodu. Naše kalkulačka ukáže, v kolika letech můžete jít do penze právě vy.

„Mluvte pravdu. Budete mít větší šance na přijetí,“ apelují často personalisté na uchazeče o zaměstnání. Nemusí to být ale vždy pravda. Kdy je lepší na konkurzu mlčet nebo dokonce i... celý článek

Pracovní úrazy, za které náleží odškodnění, bývají často předmětem sporu zaměstnance a firmy. Poradíme, jak správně postupovat a na co si dát pozor, aby vám zaplatili bolestné a ušlý... celý článek

16. 9. 2024 | Kateřina Hovorková

Musíte do práce, i když vám povodeň poničila domov? A co když se do zaměstnání kvůli velké vodě vůbec nedostanete? Nebo musíte hlídat děti, protože škola dočasně nefunguje. Poradíme. celý článek