Pracovní úraz. Co si ohlídat, abyste nepřišli o odškodné

Každý zaměstnavatel musí být pojištěný proti škodám vzniklým při pracovním úrazu. I když má zaměstnavatel povinnost nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zraněnému zaměstnanci, v praxi je to právě pojišťovna, kdo odškodnění vyplácí.

V Česku pracovní úrazy odškodňují ze zákona pouze dvě pojišťovny – Generali Česká pojišťovna a Kooperativa.

Proces získání odškodnění lze rozdělit do několika fází. Nejprve je potřeba, aby zraněný zaměstnanec úraz neprodleně nahlásil svému nadřízenému. Je plně v rukou zaměstnavatele, zda úraz uzná jako pracovní. Jestliže tak neučiní a zaměstnanec s takovým rozhodnutím nebude souhlasit, má možnost se obrátit na inspekci práce, případně na soud. Soud o uznání pracovního úrazu rozhodne s konečnou platností.

Každý pracovní úraz musí splňovat zákonnou definici. Považuje se za něj poškození zdraví či smrt zaměstnance, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Zaměstnavatel pak vydá záznam o pracovním úrazu, který slouží jako důležitý důkaz. S ním informuje svou pojišťovnu o vzniklé situaci. Pojišťovna v průběhu odškodnění hraje nesmírně důležitou roli, vede totiž vlastní pojistné šetření a vyplácí nároky zraněného zaměstnance.

Pozor na formuláře

Ve většině případů zraněný zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele formuláře příslušné pojišťovny k řešení odškodnění. Zaměstnanec je nechá vyplnit svým ošetřujícím lékařem a spolu se zdravotnickou dokumentací je předá zpět pojišťovně. Ta pak nárok zhodnotí a podle výsledku pojistného šetření vyplatí odškodnění. Pro zjednodušení shrňme běžný postup v několika bodech:

Zaměstnanec hlásí pracovní úraz nadřízenému. Zaměstnavatel uzná/neuzná úraz jako pracovní. Zaměstnavatel vydá záznam o pracovním úrazu (u menších zranění záznam v knize úrazů). Zaměstnavatel obeznámí svou pojišťovnu. Zaměstnanec obdrží formuláře pojišťovny a jiné dokumenty k vyplnění. Ošetřující lékař vyplní podklady a ty jsou spolu se zdravotnickou dokumentací předány pojišťovně. Pojišťovna provede pojistné šetření a rozhodne o nároku na odškodnění a jeho výši.

Kámen úrazu je ve vyplňování formulářů ošetřujícími lékaři. Některé typy odškodnění jako bolestné a ztížení společenského uplatnění (trvalé následky úrazu) jsou odškodňovány na základě bodového hodnocení.

Praktičtí lékaři ale nebývají k bodovému ohodnocení správně proškoleni nebo jim provoz ordinace nedovolí se hodnocení náhrad dostatečně věnovat. To vede k tomu, že formuláře bývají vyplněné špatně nebo nedostatečně.

Lékaři například opomenou uvést nějaké zranění, nezahrnou do hodnocení operační zákroky nebo jakékoliv komplikace. Výsledkem je pak nižší vyplacené odškodnění, než na jaké může mít zaměstnanec nárok.

Jak tomu předejít? Využít služeb soudního znalce. Ten zohlední ve znaleckém posudku celkový stav zraněného zaměstnance a všechny relevantní okolnosti, například dlouhodobou a bolestivou léčbu, opakované operační zákroky a další. Posudek slouží jako důkaz.

Náklady na vyhotovení posudku se mohou lišit, ale pohybují se zpravidla v řádech tisícovek korun. Zejména v případech těžších zranění se vyplatí do znaleckého posudku investovat .

Náhrady za pracovní úraz

Zaměstnanec může žádat za pracovní úraz náhrady, které jsou vymezené zákoníkem práce. Jedná se o:

bolestné

ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (neboli renty)

účelně vynaložené náklady spojené s léčením (náklady léčení, cestovné, náklady péče apod.)

ztížení společenského uplatnění (neboli trvalé následky pracovního úrazu)

věcnou škodu

Bolestné představuje kompenzaci za fyzickou i částečně psychickou bolest, kterou zaměstnanec utrpěl kvůli pracovnímu úrazu. Bolestné je možné řešit jako jednu z prvních náhrad, a to hned po prvotním ošetření nebo hospitalizaci. Budoucí operace lze snadno vyřešit doplatkem odškodnění bolestného.

Bodové hodnocení pracovního úrazu se používá při odškodňování bolestného a ztížení společenského uplatnění po pracovním úrazu. Jeho smyslem je určení spravedlivé výše finanční kompenzace. Body se stanovují dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Každému zranění je přiřazen počet bodů podle závažnosti a vlivu na zdraví zaměstnance.

V roce 2024 je hodnota jednoho bodu stanovena na 424 korun a 27 haléřů. Tato hodnota se každý rok mění a závisí na průměrné mzdě v národním hospodářství.

Příklady bolestného v roce 2024 Zranění Počet bodů Výše odškodnění Vymknutí chrupavky přepážky nosní 15 6364 Kč Zhmoždění ramene a paže 20–30 8485–12 728 Kč Otřes mozku těžký 60 25 456 Kč Poranění Achillovy šlachy – přetržení 70 29 699 Kč Ztráta končetiny v úrovni zápěstí 150 63 640 Kč

Pokud by zaměstnavatel tvrdil, že odškodnění pracovního úrazu je možné řešit až po skončení pracovní neschopnosti, není to pravda. Každá náhrada pracovního úrazu se totiž řeší v jinou dobu.

Pokud je zraněný zaměstnanec v pracovní neschopnosti, náleží mu právo na odškodnění ušlého výdělku. Ušlý výdělek se počítá jako průměrný výdělek vynásobený počtem zmeškaných pracovních dní a ponížený o náhradu poskytnutou zaměstnavatelem a Českou správou sociálního zabezpečení. V určitých případech lze odškodnit i ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti – takzvanou rentu.

Zákoník práce stanovuje, že ušlý výdělek má být proplácen pravidelně každý měsíc, ne až po skončení pracovní neschopnosti.

Zaměstnanec může také požadovat odškodnění účelně vynaložených nákladů spojených s léčením pracovního úrazu. Konkrétně se jedná o náklady léčení, například na léky, rehabilitační pomůcky, fyzioterapie, dále na cestovné (pohonné hmoty, opotřebení vozidla, jízdenky MHD) a náklady na péči v situaci, kdy se zaměstnanec kvůli úrazu nedokáže sám o sebe postarat.

Za trvalé následky nejvíc peněz

Pokud pracovní úraz zapříčinil zaměstnanci trvalé zdravotní následky a omezení v životě, může zaměstnanec žádat odškodnění za ztížení společenského uplatnění. Tak jsou odborně nazývány trvalé následky úrazu.

Tato náhrada se většinou řeší rok od pracovního úrazu, kdy dojde k ustálení zdravotního stavu, a obvykle představuje nejvyšší vymoženou částku.

Jako konkrétní příklad lehčího zranění lze uvést situaci, kdy zaměstnanec utrpí vymknutí zápěstí, což zapříčiní do budoucna lehké omezení hybnosti. Základní bolestné bude ve výši 21 214 korun (50 bodů × 424,27 Kč) a ztížení společenské uplatnění dosáhne na částku 127 281 korun (300 bodů × 424,27 Kč).

Těžším zraněním může být ztráta končetiny v oblasti kyčelního kloubu. Základní bolestné by vycházelo na 169 708 korun (400 bodů × 424,27 Kč) a ztížení společenského uplatnění by bylo ve výši 1 187 956 korun (2800 bodů × 424,27 Kč). Bolestné by pravděpodobně bylo vyšší pro operační zákroky a náročný způsob léčení. Při vhodné argumentaci by mohlo být navýšeno také ztížení společenského uplatnění.

Je však nutné zdůraznit, že pracovní úraz zpravidla způsobí vícero zranění. Body za jednotlivá zranění se sčítají.

Ztížení společenského uplatnění v roce 2024 Zranění Počet bodů Výše odškodnění Lehké omezení hybnosti hrudníku 300 127 281 Kč Deformace nosu 400 169 708 Kč Neurotizující tinitus (včetně opěrkového syndromu – whiplash) 600 254 562 Kč Porucha úchopové funkce palce těžkého stupně u dominantní ruky 1000 424 270 Kč Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně 1600 678 832 Kč

Odškodnění smrtelného úrazu

V případě smrtelného pracovního úrazu mohou pozůstalí především požadovat odškodnění:

na jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých

za náklady vynaložené na pohřeb

za výživné

Pozůstalí mohou žádat jednorázovou náhradu nemajetkové újmy. Jedná se o náhradu, která má za cíl kompenzovat psychické utrpení nejbližších pozůstalých. Pozůstalým přísluší odškodnění nejméně ve výši 20násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku, který předchází roku, ve kterém vznikne pozůstalému právo na tuto náhradu. Dvacetinásobek průměrné mzdy je minimální náhrada. V určitých případech může být vyplacena i vyšší částka.

Rady na závěr

Pracovní úraz vždy neprodleně nahlaste nadřízenému a vyžádejte si záznam o pracovním úrazu podepsaný zaměstnavatelem. Záznam slouží jako důležitý důkaz.

Dejte si pozor na formuláře od pojišťovny. Nesprávné vyplnění často vede ke krácení odškodnění. Využijte specializované znalce při hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění.

Pokud bylo zahájeno trestní řízení v souvislosti s pracovním úrazem, buďte aktivní. Zajímejte se o jeho průběh. Jakékoliv stanovení spoluodpovědnosti na pracovním úraze obvykle vede ke snížení výše odškodnění.

Odškodnění řešte průběžně. Nečekejte na ukončení pracovní neschopnosti k uplatnění jednotlivých náhrad.

Zbyněk Drobiš Partner advokátní kanceláře Drobiš & Novotný Další články autora.

