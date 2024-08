Firmy chtějí jednorožce. Realita trhu práce je ale jiná, říká šéfka personální agentury

Jaká je teď situace na českém trhu práce?

Pracovní trhy – nejen ve střední Evropě, ale celosvětově – procházejí určitým zpomalením. Pracovních pozic se otevírá méně než dřív. Výběr nových zaměstnanců i výběr zaměstnavatelů od uchazečů probíhá pečlivěji. Firmy i lidé raději sázejí na jistotu a perspektivu dlouhodobé spolupráce. Po mnoha letech, kdy bylo pracovních nabídek opravdu velké množství, jsme v situaci, kdy je nabízených míst o něco méně než nezaměstnaných a úbytek nabízených míst je patrný i v některých specializovaných oborech.

Jak si stojíme v porovnání s ostatními státy?

Některé evropské regiony, do kterých v minulých letech plynulo mnoho investic, se nyní potýkaly s vyšší mírou propouštění. To naštěstí Českou republiku až tak významně nezasáhlo. Nicméně predikce jsou poměrně optimistické, v následujících měsících a letech se očekává ekonomická stabilizace a mírný růst. A to jak v Česku, tak i ve středoevropském regionu. To může znamenat také větší objem nově otevíraných pracovních míst.

Česko má dlouhodobě nízkou nezaměstnanost. To sice na jedné straně znamená, že většina lidí práci má, ale na druhou stranu to způsobuje problémy firmám, které nemají možnost vybírat si vhodné kandidáty, což brzdí ekonomiku.

Je to tak, firmy mají omezenou možnost výběru. S nedostatkem kvalifikovaných odborníků se potýká stále víc firem. Na konci roku 2023 pociťovalo při náborech vysokou konkurenci ostatních zaměstnavatelů 33 % firem, letos je to ještě o 10 % společností více.

Kvůli nedostatku kandidátů plyne také do Česka menší množství investic než v minulých letech. Nejen, že už nejsme považováni za levný region, nižší dostupnost pracovní síly v tom také hraje důležitou roli. Chceme-li se stát opět pro investory atraktivní destinací, musíme být schopni jim nabídnout dostatek kvalitních zaměstnanců.

A jak to udělat?

Jednou z možností je migrační politika – podpořit přísun kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí, kteří tu budou dlouhodobě žít a pracovat. Už nyní jsme zajímavou destinací pro studenty vysokých škol, mnoho z nich se zde rozhodne i dál pracovat. To je, myslím, krok správným směrem.

Druhým řešením je podpořit zaměstnanost maminek po mateřské a rodičovské dovolené. Délka rodičovské dovolené u nás je jedna z nejdelších na světě a podle Eurostatu je zaměstnanost mladých žen v tuzemsku jedna z nejnižších v Evropské unii. Maminky často pracovat chtějí, ale nemají k tomu vhodné podmínky – ať už v podobě flexibilních úvazků, nebo obecně příležitostí, kde by mohly kariéru s rodinou skloubit. Chybějí místa ve školkách, případně v jeslích, soukromá péče je často finančně náročná, a přitom se v této skupině skrývá obrovský potenciál.

Agnieszka Pietrasik Hays Je ředitelkou personálně poradenské společnosti Hays v České republice.

V personalistice pracuje 19 let, posledních osm let působila na manažerských funkcích v Hays Poland ve Varšavě. Do Hays ČR nastoupila v prosinci 2023, aby dál rozvíjela pobočky v Praze a v Brně a rozšířila nabídku služeb klientům.

Vystudovala sociologii a muzikologii na Varšavské univerzitě, hovoří polsky a anglicky, má dvě děti a je nadšenou sportovkyní – aktivně se věnuje potápění a turistice.

Zaměřujete se hlavně na takzvané bílé límečky, tedy kancelářské profese. Máte ale přehled o celém trhu. Jaké kandidáty teď firmy nejvíc poptávají?

K pěti letos nejpoptávanějším profesním oborům patří administrativa, technologie, výroba, inženýring a prodej. Administrativní role patří k nejčastěji obsazovaným zejména proto, že jsou potřeba napříč všemi odvětvími. Na rozdíl od jiných, úzce specializovaných profesí.

Technologické pozice jsou pak nejen na českém trhu stálicí, ať už jde o vývojáře softwaru nebo například datové specialisty či odborníky na IT bezpečnost. To platí i pro poptávku ve výrobních, automobilových a strojírenských společnostech, které jsou na českém trhu silně zastoupeny. Ty hledají elektroinženýry, inženýry kvality, specialisty na různé pozice ve vývojových centrech. Vysokou poptávku evidujeme také u farmaceutických a medicínských společností.

Jak podle vás vypadá ideální kandidát, který hned najde uplatnění?

Za ideálního kandidáta asi můžeme považovat vysokoškoláka se střední délkou zkušeností v daném oboru, nejlépe s konkrétním produktem či službou, s dobrými komunikačními a prezentačními dovednostmi. Zároveň je flexibilní a přizpůsobivý vůči změnám, technologicky zdatný a s potřebnou jazykovou vybaveností a dostupný nejlépe hned.

Jak už to tak ale bývá, realita se od ideálu velmi liší a lépe než čekat na takového „jednorožce“, by si firmy měly ujasnit, které dovednosti kandidáta jsou nezbytností, co ho lze v průběhu času naučit a bez čeho se společnost dokáže obejít.

Často se mluví o tom, že vhodný kandidát musí mít takzvané „soft skills“, tedy měkké dovednosti. Které konkrétně mu otevřou dveře do firem?

Měkké dovednosti se dostávají do popředí, protože jejich správná kombinace ukazuje na potenciál dotyčného kandidáta ve společnosti. Velmi žádané jsou dobré komunikační dovednosti. A vyžadují se i u profesí, kde to tak před lety nebylo – například právě v IT. To paradoxně vzešlo mimo jiné ze vzdálené práce: přestože se lidé potkávají v kanceláři méně, o to efektivněji je potřeba v týmech komunikovat a o to lépe je potřeba prezentovat své výsledky.

Platíte hodně za plyn?

Změňte dodavatele Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme. Chci ušetřit za plyn

Další důležitou dovedností je ochota se vzdělávat a průběžně na sobě pracovat, aby si člověk byl schopen v relativně v krátké době osvojit dovednosti, které ke své práci bude nutně potřebovat. Tedy především ty digitální, schopnosti naučit se práci s novými systémy, a také obezřetnost z hlediska kybernetických rizik.

Zaměstnavatelé si velmi cení schopnosti kritického myšlení. Mnoho profesí pracuje s velkým množstvím dat, a je proto potřeba dokázat se v nich zorientovat, utvářet si logické závěry a priority. A důležitá je také schopnost sebemotivace. Aby pracovník i v dobách, kdy se nedaří, dokázal být produktivní, přicházet s nápady, řešeními. U vyšších pozic je to pak schopnost efektivně vést a motivovat pracovní týmy.

Pokud se ideální zaměstnanec najde, chce být logicky náležitě zaplacen. Jak to teď vypadá s přidáváním ve firmách?

Zvyšovat mzdy chtělo na začátku letošního roku 83 procent zaměstnavatelů, prozatím to ale podle našeho aktuálního průzkumu učinilo o 10 procent firem méně. Růst mezd se prozatím pohybuje nejčastěji v rozmezí 5 až 10 procent. V druhé polovině roku už budou mzdy zřejmě spíše stagnovat, případně růst jen velmi mírně. Ale na druhou stranu, už pětiprocentní zvýšení mzdy při současné inflaci 2,2 procenta znamená růst mzdy reálné.

Nestabilita a krize minulých let přiměly zaměstnavatele k vysoké opatrnosti a bude asi ještě nějaký čas trvat, než opět začnou dynamicky růst. Pokud pozitivní ekonomická předpověď přetrvá do příštího roku, zaměstnavatelé by mohli přistupovat k plošnému zvyšování mezd zaměstnanců častěji, aby si zajistili konkurenceschopnost na trhu a pojistili si své klíčové talenty.

Kde budou mzdy růst nejvíc?

Nejštědřejší byly ke svým zaměstnancům společnosti ve zdravotnictví, energetice, bankovnictví a finančních službách, farmaceutické či obchodní společnosti. Jen mírný nárůst či spíše stagnaci pak vidíme v IT a v konzultačních společnostech. Zaměstnanci ale podle našich dat nejsou s výší mzdy příliš spokojeni. Tato spokojenost poklesla oproti loňsku o 15 %, v současné době si své ohodnocení chválí „jen“ 60 procent kvalifikovaných pracovníků.

Přestože inflace významně klesla, životní náklady nejen ve velkých městech v uplynulých letech vzrostly více než mzdy. Mnohé pracovní pozice teď mají také širší agendu vzhledem ke zrušení jiných míst ve společnostech a mzdová kompenzace v těchto případech není vždy adekvátní.

Zmínila jste váš průzkum, ze kterého vyplynulo také to, že letos změnila práci pětina zaměstnanců. Jak se díváte na využívání umělé inteligence v náborech? Ať už ze strany firem a personálních společností, tak ze strany kandidátů? Poznáte, že takový dopis psala umělá inteligence?

Umělá inteligence vstoupila do našich pracovních a soukromých světů velmi rychle a stále se rozvíjí. V mnoha profesích je už nedílnou součástí, nábory nevyjímaje. Osobně se domnívám, že umělá inteligence může být velmi užitečným pomocníkem, pokud ji zvládneme dobře používat. V Hays jsme na globální úrovni investovali do umělé inteligence poměrně významné finanční prostředky. Výsledkem je přizpůsobený a z hlediska ochrany osobních údajů zabezpečený systém, který nám pomáhá například vyhledávat nové obchodní příležitosti a důležité kontakty, získávat informace, optimalizovat interní komunikaci a podobně.

A ano, i uchazeči ji častěji využívají při přípravě životopisů a průvodních dopisů. Rozdíl je někdy těžké poznat, nicméně pokud není výsledek, který vám poskytne umělá inteligence uchazečem následně zkontrolován a revidován podle skutečnosti, osobní pohovor pak rozdíly rychle odhalí.

Umělá inteligence přinesla i změny do výběrových řízení, například v případě praktických testů. Velké množství praktických úkolů lze nyní zvládnout s pomocí umělé inteligence, proto od nich firmy ustupují a buď testují uchazeče během pohovoru, nebo hledají alternativu, jak dovednosti kandidáta ověřit.

Ani personalistice se nevyhnuly útoky kyberzločinců. Na vašich stránkách jsem četla upozornění na podvodné zprávy označené Hays, které se snaží z kandidátů dostat peníze. Jak podvodníci konkrétně postupují a na koho cílí?

Internetové podvody dávno přesáhly hranice finančních a podobných institucí. Cílem podvodníků může být firma působící prakticky v jakémkoliv odvětví. V případě personálních nebo jiných konzultačních firem se podvodník obvykle vydává za zástupce společnosti a pod záminkou falešné pracovní příležitosti se snaží získat osobní či jiné citlivé informace o kandidátech. Takto získané údaje pak mohou být dále zneužity k jiné nelegální činnosti nebo například nezákonně prodány další straně. Zaznamenali jsme také pokusy o vylákání peněz od uchazečů, například jako vstupní poplatek pro registraci, administrativní poplatek nebo za zaslání informací o pracovních nabídkách.

Je důležité, aby uchazeči o práci věděli, že solidní personální společnosti žádné poplatky od kandidátů na pracovní místa nevybírají. Přestože jsme tyto útoky v Hays nezaznamenali v České republice, chceme uchazeče před podobnými útoky varovat preventivně. Je všeobecně známo, jak rychle se mohou šířit.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem