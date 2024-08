Kdy vám může šéf zrušit dovolenou? I během ní. Tady jsou pravidla

Zaměstnavatel vám může zatrhnout dovolenou, kterou přitom předtím schválil. Může po vás dokonce chtít, abyste se z dovolené vrátili do práce. Když vás dokáže dohnat. A zaplatit to.

Kdo rozhoduje o termínu dovolené?

Zaměstnanci si často myslí, že si „vybírají“ dovolenou. A že si ji plánují. Z pohledu pracovního práva je to ale jinak.

Zákoník práce říká, že dovolenou určuje zaměstnavatel. Ale není při tom úplně neomezeným pánem. Má dopředu sestavit rozvrh dovolených. Když ve firmě působí odbory, měly by ten rozvrh schválit. Jsou tu i další pravidla. Například, že by zaměstnanec měl mít aspoň dva týdny dovolené v kuse. Slovy zákona „je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele“ i „k oprávněným zájmům zaměstnance“.

Nejlepší samozřejmě je, když se obě strany ohledně dovolené dohodnou, všichni si vyjdou vstříc, jsou spokojení a případné ústupky jsou přijatelné. Přesto: při rozhodování o dovolené má navrch zaměstnavatel. Vlastně je to už v tom slově dovolená: jeden se musí druhého dovolit, jestli si může udělat volno – musí dostat dovolení.

Dovolenou tedy určuje zaměstnavatel. Nástup na ni musí oznámit zaměstnanci písemně a minimálně 14 dní předem. Ani zmíněný rozvrh dovolených není automaticky závazný. Zaměstnanec nemůže přijít a říct: tady mám napsané v srpnu dva týdny od čtvrtého, tak je musím dostat. Není tedy vhodné platit si ubytování, letenky nebo další výdaje, dokud nemáte v ruce od zaměstnavatele písemné potvrzení – souhlas s termínem dovolené.

Nás ale zajímá situace, kdy už jste papír s písemným dovolením dostali, za pár dní máte někam vyjet nebo už jste někam vyjeli (nebo sedíte doma na zahrádce, co je komu do toho) – a teď se ozve šéf, že vás firma potřebuje.

Smí zaměstnavatel zrušit schválenou dovolenou nebo zaměstnance z dovolené odvolat?

Právo zaměstnavatele zrušit zaměstnanci schválenou nebo dokonce nastoupenou dovolenou není v zákoníku práce na první pohled vidět. Ale už na ten druhý najdeme v příslušné části zákona tenhle paragraf:

„Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci náklady, které mu bez jeho zavinění vznikly proto, že zaměstnavatel změnil jemu určenou dobu čerpání dovolené nebo že ho odvolal z dovolené.“

S možností změnit termín i už schválené dovolené nebo odvolat zaměstnance z dovolené už nastoupené tedy zákonodárce počítá – a musíme s ní počítat i my.

Zaměstnavatel však musí při rozhodování o dovolené – jak už jsme si napsali – respektovat oprávněné zájmy zaměstnance. Za ty se považuje například to, že když má děti ve školním věku, má se při plánování přihlížet k tomu, že děti mívají prázdniny a rodič nejspíš bude chtít volný čas trávit s nimi. Stejně tak je oprávněný zájem zaměstnance, když si naplánoval dovolenou na zotavenou, zvlášť pak s rodinou, nechat ho zotavit se.

Jinými slovy: zaměstnavatel by měl k takovému kroku, jakým je rušení už oznámené dovolené nebo dokonce odvolávání zaměstnance z dovolené zpátky do práce, přistoupit jenom tehdy, když je přítomnost pracovníka opravdu nezbytně nutná – provoz by se bez něj zhroutil, odešel by nejváženější zákazník nebo tak něco.

Co musí zaměstnavatel zaplatit zaměstnanci při zrušení dovolené nebo odvolání z dovolené?

Před snadným zrušením dovolené nebo nuceným návratem chrání zaměstnance i to, že všechny ztráty, které mu kvůli tomu vzniknou, jdou na konto zaměstnavatele. Náklady na cestu zpátky, třeba i z nejvzdálenější ciziny, stornovací poplatky, ale i lístky na koncert a podobně. Pozor ale: nárok na proplacení výdajů má zaměstnanec jenom tehdy, když mu zaměstnavatel předtím dovolenou písemně schválil. Jinými slovy: když už jste od něj měli papír s nástupem na dovolenou.

Všechny náklady je samozřejmě potřeba doložit, takže si schovávejte doklady a stvrzenky. Pokud má zaměstnanec dovolenou třeba na čtrnáct dní a zaměstnavatel ho potřebuje na první týden, takže na ten druhý týden dovolené by ještě mohl odjet či odletět, i tenhle náklad jde za zaměstnavatelem.

Bohužel: kompenzaci za zkaženou dovolenou zaměstanci a jeho blízkým ale firma platit nemusí.

A pak je tu ještě jedna věc, která zaměstnance chrání ještě víc než to, že zaměstnavatel musí platit jízdné nebo letenky. Chrání ale jenom před odvoláním z už započaté dovolené.

Musíte brát šéfovi na dovolené telefon?

Dokud jste ještě v práci, je snadné vám do vlastních rukou doručit oznámení o tom, že už nařízená dovolená se bohužel musí zrušit.

Jakmile jste ale na dovolené, neexistuje způsob, jak vám její zrušení oznámit – pokud nechcete. Zaměstnanec na dovolené nemusí brát hovory na pracovním čísle. Nemusí brát vůbec žádné hovory, ba ani telefon si nakonec s sebou brát nemusí. Nemusí číst služební e-maily. Doporučeným dopisem ho pravděpodobně zaměstnavatel nedohoní, navíc kdovíkdy by došel.

Jiná věc je, že v praxi to samozřejmě bývá jinak: málokdo si troufne nezvednout šéfovi telefon nebo od něj nepřečíst zprávu. Práva má každý, ale ne každý má taky odvahu a sílu a dost pevnou pozici, aby je mohl vždycky hájit.

