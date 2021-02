Karanténa kvůli koronaviru: Dostanete víc, schválili poslanci

Lidé v karanténě nebo s potvrzeným infekčním onemocněním by mohli dostávat od března příplatek k náhradě mzdy, na kterou mají nárok podle standardních pravidel. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové dnes schválili v režimu legislativní nouze poslanci, teď míří k projednání k senátorům.

Při karanténě nebo infekčním onemocnění mají zaměstnanci nově dostávat mimořádný příspěvek až 370 korun za maximálně deset kalendářních dnů. Poslanci odmítli pozměňovací návrh Pirátů na prodloužení doby pobírání příspěvku na 14 dnů.

Celková „nemocenská“ by neměla převýšit předchozí výdělek. „U zaměstnanců s velmi nízkými příjmy tak bude příspěvek limitován. V součtu s náhradou příjmu nepřevýší 90 procent průměrného výdělku,“ říká Maláčová.

Na příspěvek nedosáhnou lidé, kteří se do karantény dostanou do pěti dnů od návratu ze zahraničí – s výjimkou pracovní nebo služební cesty.

Vládní návrh počítá s poskytováním mimořádného příspěvku od začátku března do konce května. Nedostanou ho tedy lidé, kteří nastoupí do karantény v únoru. Maláčová navrhovala, aby lidé mohli dostávat příspěvek do konce června, vláda ho však zatím odsouhlasila jen do konce května.

Na Plzeňsku jsou všichni extrémní introverti, až antropofobici. Ne, že by to ve zbytku ČR se to hemžilo extroverty. A nebo nefunguje trasování, lidí tají kontakty, protože jinak pokles příjmů, a to si nemůže a nechce dovolit mnoho lidí. https://t.co/cahYT2XOHH pic.twitter.com/AebuUlz8kd — David Navratil (@DavidDnavratil) January 14, 2021

Očekává se, že poslanci schválí vládní návrh co nejrychleji. Po podobném příspěvku totiž volali i zástupci opozice.

Někteří ekonomové a další experti doporučují zvýšení nemocenské jako účinný nástroj proti šíření viru už delší dobu. „Před covidem neměla pětina domácností úspory na nenadálé výdaje. Ti lidé si karanténu nemůžou dovolit. Navíc by měli hlásit svoje kontakty, takže manželku nebo kolegy v práci. Ani ti nechtějí přijít o příjmy. Lidé se nechodí testovat a nenahlašují kontakty,“ říká David Navrátil, analytik České spořitelny.

Zaměstnanci v karanténě a na nemocenské dostávají standardně 60 procent takzvaného vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno jejich předchozí hrubá mzda zkrácená takzvanými redukčními hranicemi (čím víc člověk vydělává, tím víc se mu základ krátí). Zvláště pro lidi s nižšími výdělky může být propad o dvě pětiny zásadní.

Mimořádný příspěvek má omezit případy, kdy lidé s pozitivním testem na koronavirus nahlásí hygienikům výrazně méně kontaktů, než je obvyklé v sousedních zemích. Potenciální přenašeči tak nejdou včas do karantény. Nemoc se v Česku šíří rychleji i proto, že je hygienické stanice kontaktují s velkým zpožděním. Lidé s bezpříznakovým nebo jen lehkým průběhem zároveň dál chodí do práce, aby nepřišli o výdělky.

Příspěvek budou – stejně jako standardní náhradu mzdy – vyplácet zaměstnavatelé. Stát jim je následně kompenzuje formou odpočtů z odvodů na sociální pojištění. „Zvýšené náklady tak budou mít okamžitě kompenzovány,“ říká Maláčová.

Schválený návrh se netýká živnostníků a dalších podnikatelů, a to ani těch, kteří si dobrovolně platí nemocenské pojištění. Poslanci odmítli několik pozměňovacích návrhů, které počítaly s příspěvkem i pro OSVČ. Podle ministryně financí Aleny Schillerové by je měl ke karanténě motivovat vyšší kompenzační bonus. Na vylepšení podpory pro podnikatele se na začátku týdne domluvila ministryně financí s ministrem průmyslu (podrobnosti v samostatné zprávě).

Teď ministerstvo financí chystá návrh nového zákona o kompenzačním bonusu, který by kabinet měl schválit příští pondělí a zhruba za týden by ho opět ve stavu legislativní nouze měli projednávat poslanci. Tento návrh by podle Schillerové kromě vyššího kompenzačního bonusu měl pro OSVČ počítat i s mimořádným příspěvkem pro karanténu.

Tak dnes máme v Brně ze všech testovaných PCR pozitivních na koronavirus 54% osob s britskou mutací, která znamená o více než 50% vyšší přenos mezi lidmi i horší průběh onemocnění. Opravdu to nebude legrace... Sledujeme vývoj výskytu i dalších mutací... #britskámutace — O Šerý (@omarsery1) February 8, 2021

Původně text vyšel 8. 2., aktualizovali jsme ho po projednání v poslanecké sněmovně.

Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy!

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora. Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.