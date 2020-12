Záchrana pracovních míst: Antivirus pokračuje

Vláda dnes na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) schválila prodloužení programu Antivirus do konce února. Vládní koalice totiž nestihla ve sněmovně ani s dvouměsíčním zpožděním schválit takzvaný kurzarbeit, který měl nahradit dosavadní Antivirus.

Varianta A programu Antivirus kompenzuje náklady zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz na základě vládních omezení. Kompenzace pro firmy dosahuje 100 procent poskytnuté náhrady mzdy. Kompenzace se vyplácí do stropu 50 tisíc korun měsíčně na jednoho zaměstnance.

Prostřednictvím varianty B programu Antivirus pak mohou firmy žádat o náhradu mezd zaměstnancům, pokud musely omezit výrobu nebo služby kvůli omezení poptávky, dostupnosti zdrojů nebo výpadku personálu. Zaměstnavatelé mohou získat 60 procent vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29 tisíc korun na jednoho zaměstnance, a to v těchto případech:

omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku),

omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku,

překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.

Program Antivirus funguje od 6. dubna. Od té doby ho vláda musela několikrát prodloužit, naposledy do konce letošního roku. Vláda na něj původně chtěla od listopadu navázat stálými pravidly takzvaného kurzarbeitu: stát by lidem, kteří v krizi zůstanou doma, přispěl na náhradu mzdy ve výši 70 procent. Navržená pravidla ale narazila v Poslanecké sněmovně, koalice je nestihne prosadit ani do konce roku. Premiér Andrej Babiš (ANO) už v říjnu přiznal, že návrh kurzarbeitu se vládě nepovedl a je potřeba ho změnit. Jednání však během posledních dvou měsíců nijak výrazně nepokročilo.

Stát doteď ve variantách A a B Antiviru podpořil 65 519 firem, což je každá čtvrtá z těch, které za zaměstnance odvádějí pojistné. Proplatil zatím 202 442 žádostí o podporu, většina firem o ni zažádala opakovaně. Příspěvek už dostalo 904 224 zaměstnanců, což je téměř každý čtvrtý v soukromé sféře. Většina z nich dostala příspěvek opakovaně, celkový počet příspěvků dosahuje 2 635 145. Výše podpory čuní 23,9 miliardy korun.

Podporu typu C programu Antivirus, což bylo odpuštění odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen, už vláda na podzim neprodloužila.

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.